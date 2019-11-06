Забытый автопроект СССР: такой маршрутки вы не видели!

Что получится, если скрестить ГАЗ-21 с Москвичами разных моделей? Могло бы выйти что-то интересное, но — не судьба...

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В 1957 году на МЗМА создали экспериментальный микроавтобус А9 с применением узлов от разных моделей Москвича и ГАЗ‑21.

Машину собирали фактически вручную. Ее отличали стальной несущий корпус, независимая подвеска, сдвижные стёкла в передних дверях, четырехступенчатая коробка передач (опытная разработка).

Модель А9 вмещала до девяти пассажиров и могла перевозить до 350 кг груза. Автомобиль успешно прошел испытания, после чего неожиданно выяснилось, что он никому не нужен: для маршрутки слишком мал, для села — не конкурент «буханке».

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию самый крутой отечественный внедорожник, созданный по заказу Министерства обороны СССР?

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Фото: из архива автора