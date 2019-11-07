Читатель «За рулем» поинтересовался, есть ли возможность увеличить клиренс автомобиля. Наши эксперты всегда готовы дать совет.

Здравствуйте.

Скажите, как грамотно повысить клиренс? Чтобы машину сделать повыше и не сделать беды. Размер шин, другие пружины, проставки под опорные подшипники? Или все вместе, понемногу?

Александр Иванов

Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

Начну с того, что все доводочные работы с автомобилем создатели проводят с тем клиренсом, который они приняли при проектировании. Поэтому любое увеличение дорожного просвета приведет к изменению устойчивости и управляемости. Такое вмешательство называется внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Оформить изменения можно, но только выполнив все требования «Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза „О безопасности колесных транспортных средств“. Процедура длительная, сложная и не бесплатная.

Поэтому мы и не будем «задирать» легковушку до клиренса кроссовера, а кроссовер до уровня профессионального внедорожника. А вот выиграть 20–35 мм можно.

Конечно, самый простой способ — выбрать шины с большим наружным диаметром. Учитывая, что все автомобили позволяют ставить цепи со звеном не меньше 12 мм, можно увеличить наружный диаметр, по сравнению со штатным, на 25 мм. Тут вам в подмогу «Шинный калькулятор». Лучше всего выбирать шины с более высоким процентным соотношением высоты к ширине. Итак, шина, увеличенная по ширине на 25 мм и по диаметру на те же 25 мм, не должна задевать ни за какие элементы современного автомобиля.

Способ с увеличением размера шин хорош всем, кроме того, что он сразу заметен любому надзорному органу. Поэтому будьте сдержанны, не ставьте на Солярис шины от трактора «Беларусь».

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Другое — установка пружин увеличенной жесткости или длины. Да, пружина под днищем автомобиля выглядит как родная. Но поведение доработанного таким способом автомобиля вряд ли порадует. Характеристики подвески могут стать неприемлемо опасными. Рассогласованными окажутся характеристики пружин и амортизаторов. Автомобиль станет жестким и неустойчивым на неровной дороге.

Гораздо лучше установить проставки между верхней опорой амортизаторной стойки и кузовом. Можно также найти в продаже увеличенные по высоте верхние опоры стойки. Еще вариант — вставить резиновую прокладку увеличенной толщины под пружину. Все эти способы позволяют сместить ось колеса относительно кузова на толщину проставки. Но смещение более чем на 15–20 мм опасно с точки зрения сокращения ресурса наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) — вплоть до его саморазборки. Кроме того, вал привода может опасно приближаться к подрамнику во время работы подвески.

Ну а сзади клиренс моноприводной машины с полузависимой подвеской проще всего увеличить толстыми резиновыми прокладками под пружины на высоту не более 20 —30 мм.

Если использовать рекомендации по подбору шин и установке проставок, то можно увеличить клиренс на 20–35 мм. Больше не советую — поведение машины будет слишком сильно отличаться от расчетного. Машина станет валкой и склонной к заносу. И еще хочу напомнить, что делаете вы все это на свой страх и риск.