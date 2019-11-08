Не влезайте под капот: официалам нет альтернативы

Даже простые современные автомобили начинают выражать неудовольствие при обслуживании вне официального сервиса. И это не случайность, а тенденция.

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К автомобилям Победа и их ближайшим сородичам некогда прилагался набор инструментов и прочих «полезняшек», который по сегодняшним меркам выглядит фантастически. Вспомним лишь некоторые позиции из четырех с лишним десятков: зубило слесарное, шприц рычажно-плунжерный, отвертка пробки продольной рулевой тяги и винта диска тормозного барабана, бородок слесарный… Но самое интересное состоит не в разнообразии упомянутых «железок». Важно другое: все они предназначались не для каких-то сервисменов (тогда и слова-то такого не знали), а для обыкновенных владельцев! Подразумевалось, что любой водитель не только отличит вороток от бородка, но и запросто применит его по назначению. В противном случае ему вообще нечего делать за рулем.

Сегодня все это частенько воспринимается как исторические байки. В большинстве современных машин нет даже полноразмерной запаски — какие уж там бородки да зубила… И это, в общем-то, нормально: автомобили стали надежнее, а смартфоны с гуглами научились, в случае чего, вызывать эвакуаторы. Алгоритм общения с машиной упростился до режима «наездника»: сел, пустил мотор и поехал. Разве что омывайку иногда приходится подливать самостоятельно.

Выгодно ли это автопроизводителю? Да, конечно. Он приучает покупателя к мысли, что езда на автомобиле будет для него беспроблемной лишь тогда, когда он вообще отучится лазить под капот самостоятельно. Его удел — следовать инструкции, вовремя посещать ТО у дилера, приобретать исключительно фирменные запчасти. А чтобы у владельца не было поползновений к самостоятельности, производитель все чаще начинает применять «санкции» против «шаловливых ручонок». При этом некоторые решения выглядят откровенно искусственно. Типичный пример — подзаряд севшего аккумулятора.

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С этой проблемой недавно столкнулись наши коллеги из профильного издания, никогда не отличавшиеся криворукостью. Попытки зарядить тестовую Renault Arkana от внешнего источника закончились тем, что бортовая электроника сдохла. В результате — эвакуатор, ремонты, перепрошивки, деньги…

Для чего разработчики пошли на такое откровенно ненадежное решение? Думаю, всё для того же: чтобы бить по рукам (и по карману!) за любую попытку сделать что-то вне официального сервиса. Кстати говоря, по всей видимости, так же должны будут вести себя Лады 4х4 в недалеком будущем. И это неприятно еще и потому, что речь идет далеко не о премиальных машинах, владельцы которых ни при каких обстоятельствах не станут греметь ключами самостоятельно. Нет — это судьба обычных рабочих лошадок.

Не нужно говорить, что раньше было лучше. Было по-разному. Но от современной тенденции развития техники уйти все равно не удастся. Поэтому нужно быть морально готовыми к тому, что привычные еще вчера алгоритмы в новую условиях могут давать неожиданную осечку. И вполне возможно, что даже перед заменой омывайки вскоре придется заглядывать в инструкцию: а разрешено ли это? Вдруг подобное несанкционированное вмешательство выведет из строя парочку процессоров?