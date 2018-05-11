5 выдуманных опасностей от автомобиля: разоблачаем все

Советские плакаты типа «Не влезай — убьет!» казались наивными и бесполезными, но возникали как реакция на какой-то несчастный случай. Сегодня автомобиль часто (и без оснований!) рисуется как «средоточие вселенского зла». Вот наиболее популярные из автострашилок.

Батарея бьет током!

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Рассказывают, что, если при осмотре моторного отсека нечаянно опереться рукой на аккумулятор, то человек от полученного электрического удара может рухнуть на землю. Теория простая: смертельный для человека ток составляет десятые доли ампера, в то время как современная батарея легко может выдать ампер эдак 600–800.

Цифры пугающие. Вот только бояться их не стоит. Облокачивайтесь на батарею сколько угодно: ток через вас не пойдет (разве что сорочку напрасно испачкаете). Величина тока определяется не этикеткой на батарее, а реальным сопротивлением участка, к которому приложено напряжение. А это сопротивление, даже без учета одежды, составляет для кожи, сухожилий и костей несколько килоом — примерно от 3 до 20 кОм в пересчете на метр. Поделим 12 В на такое сопротивление — и где же пугающие амперы? Их нет и быть не может, реальный ток на много порядков ниже.

Справедливости ради все же отметим, что при крайне неблагоприятном стечении обстоятельств болезненный удар можно схлопотать даже от безобидного тестера. Но для этого нужно, чтобы его выводы коснулись какой-нибудь свежей царапины на пальце — в этом случае вас действительно тряханет. А если очень хочется, чтобы стукнуло безо всяких царапин, то дотроньтесь до контактов обмотки любого реле в момент его выключения. То же касается и большинства электромагнитных звуковых сигналов. Вольт сто, а то и двести гарантирую — спасибо самоиндукции… Но это можно сделать только специально.

Поджог смартфоном

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Страшилка такая: при заправке на АЗС нельзя болтать по мобильнику, поскольку, дескать, его электроволны провоцируют появление искр на металлических поверхностях, вследствие чего пары бензина в горловине бака взрываются…

Следуя логике «авторов», запретить телефонную болтовню нужно не только водителям, но и пассажирам, и сотрудникам АЗС. Ведь «электроволны» не разбираются, кто их выпустил на волю… Да и гуляют электромагнитные волны по всему свету, а не только в пределах отдельно взятой АЗС. Кстати, а можно разговаривать по телефону просто рядом с машиной, у которой в баке полно бензина?

В общем, страшилка опять не удалась. Уж если цепляться к мобильникам, то надо было заходить с другой стороны. Некую опасность содержат литий-ионные батарейки, которые действительно то и дело дурят в разных частях света и в различных устройствах. Но это все-таки совсем иная проблема.

Яд за стеклом

Одна из самых банальных страшилок призывает «тщательно» выбирать стеклоомывающие жидкости, поскольку их пары непременно проникают в салон, а потому, при ошибочном выборе, способны отравить, убить и т.п.

Что ж, в автомобиле используется много жидкостей, которые трудно отнести к категории съедобных. Но это не повод отказываться от бензина, тормозной жидкости, антифриза и т.п.

Что касается омываек, то сегодня в наших магазинах, к сожалению, продают исключительно жидкости на основе изопропилового спирта, так что выбирать-то особого и не из чего. Действительно, хвалить их не за что: резкий противный запах, высокая вязкость на морозе и т.д. Именно поэтому я рекомендую по возможности заливать омывайку сообразно температуре, то есть не пользоваться жидкостями с этикетками «Минус 30», если за бортом от силы минус 10… Смысл простой: чем ниже температура на этикетке, тем больше в такой жидкости вонючего изопропилового спирта. Ведь летние омывайки практически не пахнут.

А для зимы лучше всего подходят запрещенные у нас омывайки на основе метанола, которые свободно продают в Скандинавии и Канаде. У них и запах не такой мерзкий, и текучесть на морозе нормальная. А проблемы с ними возникают лишь тогда, когда опустившийся алкаш пытается употребить их внутрь.

Не заряжайте АКБ дома: взорвется!

Страшилка звучит убедительно: будешь заряжать батарею дома — не миновать тебе взрыва! Дескать, образуется гремучий газ: одного названия испугаться можно. Однако если углубиться в теорию, то быстро выяснится: реальная концентрация выделяющегося при зарядке водорода, способная причинить неприятности, должна составить примерно 4% от объема воздуха в помещении. На практике до подобных значений вам не добраться, особенно если проветривать квартиру. Подобные требования предъявляют разве что к аккумуляторным участкам на предприятиях, где постоянно подзаряжается множество батарей. А пугать подобными неприятностями при разовой зарядке АКБ не нужно.

Само собой, батарея требует уважительного к себе отношения. Да и запашок от нее какой-никакой исходит. Но фильм-катастрофу она не спровоцирует.

Долой пластик, или Большой Бум!

Популярная бредовая страшилка про бензин заклинает потребителя избегать пластиковых канистр. Пластмасса электризуется, от нее сыплются искры, а потому присутствие бензина поблизости может породить «Большой Бум». Рванет так, что… как в кино, в общем.

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Страшно? Да, жутковато. Даже забываешь о том, что на любой АЗС пластмассовые канистры спокойно лежат на полках: покупайте на здоровье... Да и баки большинства современных автомобилей изготовлены совсем не из металла. А правильный ответ содержится в ГОСТ Р 58404–2019 «Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации». Знакомимся с п. 8.2.5:

«Не допускается отпуск нефтепродуктов в стеклянную тару. Отпуск нефтепродуктов в тару, выполненную из полимерных материалов, допускается только при наличии на ней маркировки предприятия-изготовителя о возможности ее использования для хранения нефтепродуктов».

Что ж, пластмасса официально реабилитирована. Понятно, что речь идет не о канистрах для питьевой воды, а о более серьезных изделиях, но, в любом случае, ГОСТ говорит о том, что запреты на подобную тару являются местной самодеятельностью.

Всех, что припомнит аналогичные примеры ничем не обоснованных автомобильных страшилок, приглашаем поделиться своими знаниями. Счастливого пути!

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