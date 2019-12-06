Лючок бензобака не примерзнет: простой и верный метод!

Обледеневший лючок способен доставить пару «приятных» минут на заправке. Проблему легче решить, зная правильный подход.

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Инспектируя места, которые могут примерзнуть в машине после зимней мойки, водители часто уделяют внимание дверям, но забывают о лючке бензобака. Игнорировать его не стоит, ведь рано или поздно машину придется заправлять. Створке лючка угрожают те же проблемы, но их решение несколько отличается в зависимости от конструкции конкретной машины.

Владельцы моделей с незапирающимся лючком могут ни о чем не волноваться. В отличие от дверей кузова, уплотнители тут не применяются, створка лючка просто ложится на один-два небольших буфера, к которым примерзнуть невозможно.

Запорный механизм, разблокирующийся нажатием на угол лючка, тоже хлопот обычно не доставляет. Лед его если и «схватывает», то совсем слабо: без лишних усилий откроете бензобак, как летом. Хотя неприятные прецеденты все же бывают, их причиной, вероятно, становится недостаток смазки в самом механизме, а не конструктивная предрасположенность к примерзанию. В крайнем случае, достаточно слегка надавить на лючок снаружи, чтобы лед отпустил его.

А если не помогло?

А если не помогло, значит у вашей машины другая конструкция, в которой применяется выдвигающийся сбоку штырь, проходящий через ушко на лючке. Хорошо, если механизм выполнен из пластмассы. С таким, скорее всего, проблем не будет. Как максимум — щелкнете несколько раз центральным замком, попутно нажимая на створку бензобака, и лед сдастся.

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Но иногда ее делают сплошь из металла. Плавали — знаем: примерзает быстро и намертво! «Гуманные» способы не помогают, бороться приходится аккуратным поливом теплой воды на лючок или опрыскиванием размораживателем. Уже зная об особенности машины, лучше после мойки не закрывать створку первые минут 10–15 поездки. Остатки воды высохнут или замерзнут.

Стоит быть внимательнее тем автомобилистам, на чьих машинах пробка дополнительно закрывается на ключ. Бывает (например, на автомобилях Peugeot 206), что личинка замка выведена прямо наружу. Залить ее на мойке проще простого. В этом случае не забывайте превентивно обрабатывать личинку специальными жидкостями.

Если отверстие для ключа расположено на скрытой лючком пробке, часто вокруг нее конструкцией предусмотрен уплотнитель, отсекающий воду. Когда его нет, тоже не забудьте про смазки и размораживатели: в отсутствие уплотнителя по периметру лючка попаданию воды внутрь ничего не препятствует.