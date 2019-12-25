Младшей версии кроссовера Audi достались маленький турбомотор, только передний привод и цена от 2 253 000 рублей.

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Материалы по теме Тест нового Audi Q3 — европейской сборки, но с российскими нюансами

Audi удивляет хладнокровием: новому кроссоверу Q3 уже год, однако в Россию его начали поставлять только-только. А ведь у нас любят кроссоверы и охотно их покупают! Никакого заговора нет, просто в Европе Q3 продается с бензиновыми и дизельными моторами, снабженными сажевым фильтром, а для нас оставят двигатели, известные по прежней модели. Сначала это будет 1,4‑литровый 150‑сильный турбо, к весне компанию ему составит двухлитровая 180‑сильная модификация.

Старшей версии положен 7-ступенчатый «мокрый» робот S tronic и полный привод с муфтой Haldex. У младшей робот (тоже «мокрый») 6-ступенчатый, а привод только передний. Выбор, прямо скажем, небогатый.

Audi Q3 35 TFSI. Цена в России — от 2 253 000 рублей.

У BMW X1 и Мерседеса GLA палитра модификаций несильно шире, но на фоне Q3 они кажутся динозаврами — особенно сильно это чувствуется в салоне.

Audi сразу сражает плотным, породистым звуком, с которым закрываются двери. Аналоговой приборке сказали «ауфвидерзейн»: стандартом стала виртуальная 10,25‑дюймовая панель с тремя графическими режимами и классной прорисовкой. За доплату — панель диагональю 12,3 дюйма.

Стандарт — виртуальная 10,25‑дюймовая панель приборов. За доплату предлагается 12,3‑дюймовый вариант — как на фото.

На консоли — обычный USB-разъем и современный Type-C. Для первого максимальная сила тока — полтора ампера, для второго — три, что обеспечивает более быструю зарядку.

Салон отлично выглядит и оснащен может быть роскошно. Но обогрева ветрового стекла как не было, так и нет.

Камеры кругового обзора дают на редкость яркую и точную картинку.

Система Audi drive select позволит изменить только усилие на руле и быстродействие трансмиссии S tronic.

Крупный (10,1 дюйма) экран мультимедийки дает сочную картинку, намного круче прежней. Задавать команды можно голосом — система распознавания работает без замечаний. Особенно умиляет, что она уступает говорящему, когда ее перебивают.

Есть возможность законнектить информационно-развлекательную систему со смартфоном (Apple CarPlay или Android Auto), вывести на экран с телефона карты Maps.me, 2ГИС, TomTom, Here. Появился индукционный зарядник для гаджетов мощностью 5 Вт. Причем он расположен не в недрах подлокотника, как у седанов Audi, а в более удобном и логичном месте — под консолью.

Не менее приятное приобретение — обогрев руля. А вот обогрева ветрового стекла как не было, так и нет, равно как и «грелки» на задних сиденьях. Ну как так?

Сзади стало заметно просторнее: мéста в коленях на 42 мм больше, но это с недоступной ранее продольной регулировкой, позволяющей двигать сиденье в диапазоне 150 мм — либо багажник больше, либо пассажирам удобнее.

Задний ряд заметно просторнее, чем прежде, но напольный туннель всё еще огромен. По бокам задних сидений устроены удобные кармашки.

Вздрогнем

Со сменой поколений Q3 переехал на модульную платформу MQB, которую еще в 2016 году освоил Volkswagen Tiguan. Конечно, у Audi свои настройки шасси, но в общем ездовые повадки у родственных кроссоверов схожие.

Новый Q3 построен на платформе MQB с поперечным расположением двигателя. По сравнению с прежней машиной колесная база длиннее на 77 мм. Предлагается два варианта рулевого управления: стандартное и прогрессивное — с переменным передаточным отношением (от 14,8 до 11,4). Спереди — подвеска McPherson, сзади — четырехрычажка; машинам для нашего рынка положено два пакета настроек: базовый (советую именно его) и спортивный — для версии S line. Адаптивные амортизаторы для Q3 в России решено не предлагать.

«Кукушонок» демонстрирует железобетонную стабильность на прямой и близкую к нейтральной поворачива­емость в виражах: охотно встает на дугу и цепко держится за траекторию. Руль легкий, но «общительный».

Система Audi drive select ощутимых изменений в поведение машины не вносит. Различия даже между полярными настройками усилителя руля («комфорт» и «спорт») уловить непросто. Не меняет сути и подстройка чувствительности акселератора и скорострельности робота. Я предпочел бы возможность регулировки жесткости амортизаторов, но на нашем рынке Q3 будет лишь с пассивным шасси.

Есть спортивный пакет настроек для подвески, но заказывать его не вижу смысла: машина уже в базовом исполнении достаточно жестко отрабатывает неровности, заставляя вздрагивать даже на скромных с виду ямах. И уж точно не посоветую выбрать опционные 19‑дюймовые колёса (103 900 рублей!), ведь плавность хода и без того неважнецкая.

К чему нет нареканий, так это к дуэту мотора и коробки. Казалось бы, всего-то 150 «лошадок» и 250 Н·м, но их хватает всегда и везде. Хоть на автостраде, хоть в горах — можно зажечь! Робот S tronic весьма расторопен и даже при суетливом городском ритме движения не впадает в ступор и не раздражает рваными переключениями, как это бывало на «кушке» прошлого поколения.

Первое время для Q3 в России будет доступен только бензиновый турбомотор 1.4 TFSI (заводской индекс ЕA211) с алюминиевым блоком цилиндров и фазовращателями на впуске и выпуске. Этот двигатель избавлен от детских болячек и стал гораздо надежнее.

Багажник: правильная форма и 530 литров объема при сдвинутых вперед задних сиденьях. Погрузочная высота уменьшена на 33 мм. За электропривод пятой двери просят 36 400 рублей.

Дверные ручки не очень удобны.

На дверях и порогах — по два контура уплотнителей: чистота и тишина в салоне обеспечены.

Кто впал в ступор, так это я — когда узнал цену тестового Q3. Задержите дыхание: 3 772 000 рублей! Для компактного переднеприводного кроссовера это архидорого.

Базовая цена 2 253 000 целковых — чисто рекламная. Кому нужен Audi без климат-контроля, кожаного салона, электрорегулировок, камеры заднего вида и круиз-контроля? Особенно на фоне того, что за 1 629 000 рублей можно взять технически идентичный Tiguan, который изначально идет с «круизом», электрообогревом ветрового стекла и даже с трехзонным «климатом», а за два миллиона будет нафарширован под завязку.

Audi Q3 для России: 1.4 TFSI мощностью 150 сил или 180‑сильный 2.0 TFSI.

Volkswagen — это не Audi, да-да. Но к какому дилеру пойдет покупатель при таком ценовом раскладе? Сейчас мало кто плачется, что жемчуг мелкий, - всё больше жалуются на жидковатый супчик.

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Номинант Гран-при «За рулем» 2020 Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» 2020 только абсолютно новые машины — появившиеся в 2019 году впервые или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет. Audi Q3 — одна из новинок. А вот лучшая она или нет в своем классе, решать вам. Нам важно ваше мнение! Голосование уже началось. Среди проголосовавших читателей мы разыграем три автомобиля Лада Веста. Официальная страница Гран-при «За рулем» 2020 доступна по этой ссылке. Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.

О победителях Гран-при «За рулем» 2019 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в этом году автомобили, читайте здесь.

10 главных автоновинок зимы 2019–2020 мы собрали тут.

Новый Audi Q3 для России — первый тест Младшей версии кроссовера Audi достались маленький турбомотор, только передний привод и цена от 2 253 000 рублей. Новый Audi Q3 для России — первый тест

Audi Q3 35 TFSI Длина / ширина / высота / база 4484 / 1849 / 1545 / 2680 мм

Объем багажника (VDA) 530–1525 л

Снаряженная масса 1570 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1395 см³; 110 кВт/150 л.с. при 5000–6000 об/мин; 250 Н·м при 1500–3500 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 9,2 с

Максимальная скорость 207 км/ч

Топливо / запас топлива АИ‑95 / 58 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 6,9 / 5,3 / 5,9 л / 100 км

Трансмиссия передний привод; Р6

Если у вас автомобиль с интегрированным рейлингом, как у Audi Q3, рекомендуем присмотреться к современному аэродинамичному багажнику из Турции Turtle Air 2. На него без проблем встанут и автобокс, и крепление для перевозки велосипедов, и насадка для лыж.

Фото: Юрий Тимкин и Audi