Чем автомобилисты запомнят Медведева. И что принесет Мишустин?

Главная новость уходящей недели — это, конечно же, отставка правительства во главе с премьером. Водителям он жизнь не облегчал. Или облегчал?

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Понятно, что в конечном итоге руководители высшего ранга несут ответственность за всё, что происходит в стране. Так что наше сознание не зря соединяет ряд событий с именами, а не с курсом правящей партии или иной группировки. Так что с именем Дмитрия Анатольевича, вне зависимости от занимаемых им в разные годы должностей, надолго будут увязывать введение «нулевого промилле», превращение милиции в полицию, а также чехарду с летне-зимним временем. Другая чехарда была связана со смешной наклейкой в честь шипов — ее узаконили, а потом отменили

От негатива — к позитиву. Из положительных новшеств отмечу ужесточение уголовной ответственности за «пьяные» ДТП: потолок наказания подпрыгнул до 12 лет. Для перевозки детей стало обязательным использовать автобусы не старше 10 лет, оснащенные в тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и оборудованные ремнями безопасности. А за регистрационными номерами отныне не нужно тащиться в ГИБДД: автосалоны выдадут их сами.

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Не открою Америку, если скажу, что рейтинг Медведева был низким и его отставку ждали давным-давно. По сообщению ИА REGNUM, более половины жителей России (54%) одобряют уход правительства. Причина очевидна: от кабмина ждут реального повышения уровня жизни и прорывных решений, а не бесконечную смену вывесок на ведомствах и документах. Посмотрим, удастся ли новому главе правительства Михаилу Владимировичу то, что не получилось у Дмитрия Анатольевича. Кстати, одной из приоритетных задач Мишустин уже назвал развитие транспорта, а прежде всего — автодорог.

А каких нововведений от нового правительства ждете вы? Пишите в комментариях.