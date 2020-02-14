Многие автовладельцы хотели бы заменить обычные галогенки на более эффективный ксенон. Как поступить, спрашивает читатель, заменить только модуль внутри фары или фару целиком, и как легализовать такие переделки? Наш эксперт готов помочь.

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Здравствуйте.

В вашей статье про установку ксенона в Ладу Гранту сказано, что по ГОСТ Р 51709–2001 наличие автоматического корректора не требуется.

На моем Nissan Qashqai +2 установлены галогенные фары. Хочу заменить галогеновый модуль ближнего света с линзой на аналогичный модуль с линзой, но ксеноновый. Будет ли это считаться внесением изменения в конструкцию автомобиля (с учетом маркировки фар)? Можно ли установить такой модуль (D5S/D8S) и не устанавливать автокорректор?

На корпусе фары есть наклейка с обозначениями HC HR H7 PY21W W5W. Рядом нанесены обозначения HR DC. Артикул фары 1EL 010 335–12. Омыватель фар установлен изготовителем автомобиля.

Другой вариант: установить ксеноновые фары целиком от соответствующей комплектации Кашкая. Требуется ли одобрение таких изменений?

Андрей (г. Щелково)

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— В последнее время любители тюнинга приободрились. Дело в том, что 25.06 2019 года было опубликовано постановление Пленума Верховного суда РФ №20. В нем, в числе прочих, содержатся разъяснения по поводу наказаний за неправильное использование световых приборов. Очень кратко напомню, что суровая мера в виде лишения прав (по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ) полагается водителям, управляющим автомобилем, на котором «установлены световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации». Именно совокупность цвета огней и режима их работы позволяет применить такую санкцию.

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Есть и разъяснение:

В случае несоответствия только цвета или режима работы световых приборов, установленных на транспортном средстве, названным выше требованиям управление таким транспортным средством может быть квалифицировано по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

А это не более чем штраф в 500 рублей.

По-простому, если вы с помощью собственной электросхемы заставили ваши нештатные ксеноновые лампы моргать в режиме стробоскопа, то прав вы лишитесь, а если установили и эксплуатируете в обычном режиме ксеноновые или светодиодные лампы белого или бело-желтого цвета, то вам грозит предупреждение или штраф в 500 рублей. Только помните, что за время поездки вас могут штрафовать несколько раз — при каждой остановке нарядом ДПС. И путешествие, например, из Москвы на Кавказ с нештатными лампами может влететь в копеечку только по статье расходов на штрафы.

Обязательны ли автокорректоры и омыватели фар при переходе на ксенон? Об этом сказано в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»:

1.3.11. Фары ближнего света, имеющие номинальный световой поток более 2000 люмен, должны быть оснащены работоспособным устройством фароочистки.

1.3.12. Фары ближнего света с источниками света класса LED, а также фары ближнего света и противотуманные фары с источниками света других классов, имеющие номинальный световой поток более 2000 люмен, должны быть оснащены автоматическим корректирующим устройством регулировки угла наклона фар.

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Так что все дело в силе светового потока. Рассматриваемые нашим читателем лампы по своим характеристикам выдают меньший световой поток. Но окончательное подтверждение можно получить, только пройдя сертификацию. Формально установка ксеноновых фар вместо галогенных также будет считаться вмешательством в конструкцию транспортного средства со всеми вытекающими последствиями.

В общем случае узаконить фары с ксеноновым типом источника света можно, но необходимо пройти проверку изменений в аккредитованном сертификационном центре, и если все в порядке, то с полученными документами представить автомобиль в ГИБДД. Там в свидетельство о регистрации транспортного средства внесут запись о том, что установлен ксенон. Все будет законно, но уверен, что, например, Гранту, у которой штатно ксенон никогда не устанавливался, с таким светом ни один сотрудник ДПС не пропустит. А это как минимум потеря времени, если, конечно, все документы у вас на руках. Qashqai — другое дело. Раз в дорогих его версиях предусмотрен ксенон, то и у вас проблем на дороге будет заметно меньше.

Резюме

Если вашему автомобилю ксенон или светодиоды не положены по праву рождения, советую отказаться от подобных переделок. Хотите приличный свет — следите за напряжением бортовой сети, состоянием проводки, вовремя меняйте лампы (желательно на брендовые и с повышенной яркостью). Также следите за регулировкой фар и состоянием пластиковых колпаков фар (то есть их герметичностью). Ну а в перспективе у многих машин появятся светодиодные фары. Свежий пример — Renault Arkana в «пустой» комплектации стоит около миллиона, но при этом имеет светодиодные фары с корректорами.