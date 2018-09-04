Ладу Гранту снимут с производства. Чем нам это грозит

С уходом самой недорогой отечественной машины изменится понятие «бюджетный автомобиль».

Когда-то Гранту создавали как заведомо дешевую модель — в начале конвейерной жизни ее заявленная цена составляла примерно 220 000 ₽. Но с тех пор прошло много времени. Цены сильно выросли. Потому объявление на сайте группы компаний «Техинком» (а это официальный дилер Лады) сразу показалось каким-то оторванным от реальности. Позвонил, пообщался — так и есть: самая дешевая Гранта стоит не 333 810, а 445 000 рублей. Если хочешь дешевле, то — исключительно по акциям: трейд-ин, первая в жизни машина и т. п. Такой ход с акционной ценой используют сегодня почти все дилеры.

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Впрочем, даже за 445 тысяч Гранта остается сегодня в числе самых дешевых автомобилей нашего рынка. За это ей прощали и прощают ворох недостатков. И я в том числе.

Лет семь назад мне пришлось помотаться по командировкам на одной из первых Грант. Тогда же я честно похвалил двигатель, подвеску и клиренс, обругав при этом коробку, тормоза, салон и много чего еще. В целом же вместо нового авто я тогда увидел набор типа «Сделай сам». Чтобы относительно беспроблемно ездить, нужно было, как обычно, здесь пропилить, там затянуть, тут установить и т. п.

Но в целом для меня Гранта оставалась своей, отечественной машиной, гнобить которую все-таки не хотелось. Однако помимо технических проблем есть же и откровенно преклонный возраст модели: ведь первые Гранты поступили в продажу еще в 2011 году. Поэтому хорошо, что вопрос о переходе с калиновской базы на платформу Global Access, более известную широкому кругу российских автолюбителей как логановская В0, можно считать решенным — столько лет засиживаться на конвейере просто неприлично. Оптимисты говорят, что совсем новые Гранты появятся через год, но я не верю. 2022 год — это более реальный срок.

Что несовременного в нынешней Гранте? Если коротко, то — увы — всё! Коллеги, в первую очередь, отмечают устаревшие кузов и подвеску. Нынешняя механическая коробка — тоже не подарок: как выла на восьмерочном семействе, так и воет. Хочется верить, что и сегодняшний восьмиклапанник также переедет в музей: он давно устарел морально, и никаких новых эконорм из него не выжать.

Впрочем, одновременно с появлением новой Гранты появится и новая проблема. Ведь нынешняя машинка остается на плаву исключительно благодаря приемлемому ценнику. А ее преемница, надо полагать, даже в самой «раздетой» версии все равно перевалит через полмиллиона. А вместе с ее приходом одновременно исчезнет самая бюджетная машина нашего рынка. Разве что Нива (точнее, Лада 4х4) к тому времени еще останется в старом обличье и с прежней ценой.

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Из относительно дешевого отечественного можно еще вспомнить про уазики (примерно от 542 000 руб ), но это, конечно же, совсем особая ниша. А вот спасительные китайские ценники на глазах лихо лезут вверх... Получается, что вся надежда разве что на возвращающиеся в Россию узбекские автомобильчики Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Или, как всегда и было, на бэушные машины. Это соответствует, кстати, мировому тренду: дескать, новый автомобиль должен быть не дешевым, а дорогим. Через несколько лет обеспеченный владелец приобретет очередную новинку, а старая машинка достанется как раз тому, кто не тянет новую. При таком раскладе производитель всегда будет получать прибыль: как при торговле новыми автомобилями, так и при продаже запчастей для старых.

Так что дешевой новая Гранта вряд ли станет. Но надеяться, конечно же, хочется.