Главная проблема автомобилей Лада (и еще несколько, поменьше)

Мнение эксперта «За рулем»: чего больше всего не хватает вазовским автомобилям, чтобы догнать мировой автопром.

Это раньше все отличия моделей Жигулей были в количестве и форме фар, литраже и мощности мотора и оформлении салона. Весь силовой каркас кузова — от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107 — был одинаковым. Соответственно, одинаковой была и вместимость. Особняком стояли универсалы, но и там отличия начинались только за спинкой заднего сиденья. Потом появилась «восьмерка» и ее последующие модификации. Была еще Нива. Но все равно выбор был невелик, а сейчас под брендом Лада выпускается множество автомобилей на разных платформах.

В чем проблема вазовских машин?

У большинства автомобилей ВАЗа есть одно слабое место — двигатель. Разработанный в конце семидесятых годов прошлого века не без помощи специалистов фирмы Porsche, мотор тогда производил очень хорошее впечатление. С тех пор прошло 40 лет. Большинство автопроизводителей сменили по нескольку семейств двигателей. А ВАЗ до сих пор держится за блок цилиндров с принятым еще тогда межцилиндровым расстоянием.Это расстояние недостаточно для создания моторов большого литража. По крайней мере для двухлитрового точно не хватит. Много раз меняли навеску, включая головки блока цилиндров. Рабочий объем с изначального 1,3 л увеличили до 1,8 л. Но каким способом получили мотор 1.8 — уменьшили радиус шатунной шейки коленвала так, что радиус кривошипа увеличился. Это наименее затратный способ, который привел к снижению надежности двигателя.

Дело в том, что большинство моторостроителей при увеличении рабочего объема и, соответственно, мощности мотора старается применить более массивные коренные и шатунные подшипники и увеличить перекрытие шеек коленвала. Перекрытие — это величина проекции шатунной шейки на коренную при взгляде вдоль оси вала. А на топ-моторе ВАЗа рабочим объемом 1,8 л перекрытие, наоборот, уменьшили, чтобы заготовку вала оставить прежней.

До недавних пор, когда у всех моторов ВАЗа при обрыве ремня ГРМ клапаны встречались с поршнями, это был главный бич моторов. Сейчас двигатели 1.6 сделали невтыковыми. Но и теперь можно встать в чистом поле из-за выхода из строя ремня ГРМ или водяного насоса. Ведь проблема некачественных комплектующих по-прежнему актуальна. Да, капиталить движок в этом случае не придется, но и сменить ремень в поле способен лишь один из сотни современных автолюбителей.

Ладе Весте, на мой взгляд, нужны мощные моторы (до 140 л.с.), шестиступенчатая механика и надежный классический автомат.

Lada Vesta

Веста заслуженно считается флагманом среди вазовской продукции: она вместительная, особенно в кузове универсал, с удобным салоном. надежной и энергоемкой подвеской, достойным дорожным просветом. На мой взгляд, все недостатки кроются под капотом, но они вылезают не сразу. Моторам не хватает мощности и надежности. Да и вазовская коробка передач изрядно устарела и шумновата в работе.

Lada XRAY

Иксрей — перелицованный Renault Sandero Stepway. После многочисленных модернизаций получился довольно самобытный автомобиль, по многим параметрам более удобный, чем прародитель. К моторной гамме претензий меньше, чем в случае с Вестой. Хотя бы потому, что в гамме модификаций есть XRAY Cross с ниссановским мотором H4M. Правда, в этом случае в нагрузку вам достанется, пожалуй, самый ненадежный вариатор из всех произведенных фирмой Jatco. Так что либо вазовский мотор, либо строптивый вариатор — выбирайте. Меня не устраивают оба варианта.

Lada 4x4

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Новую машину с постоянным полным приводом за такие деньги больше не сыскать. Владел такой машиной несколько лет сам, ездил в дальние поездки и колесил по горам Кавказа. Проникся уважением к машине и к себе. К машине — за выносливость, возможность двигаться до последнего, к себе — за способности провести диагностику и ремонт.

Двигатель здесь еще более древний, с цепным приводом ГРМ, — прямой потомок силового агрегата вазовской «копейки». Многочисленные модернизации не дали двигателю особой надежности и, главное, должной мощности. Для полноприводного автомобиля массой хорошо за тонну двигатель должен иметь не меньше 120 л.с. Для сравнения, сходной мощностью располагает Hyundai Solaris. Но такой мощности не выдержит трансмиссия Лады 4х4 — ее нужно будет полностью переработать. А под трансмиссию и двигатель надо менять и кузов. Замкнутый круг.

Мое мнение: пусть русская машина 4х4 будет, но ровно до тех пор, пока не появится достойная замена.

Lada Largus

Лада Ларгус — суть перелицованный универсал Dacia Logan MCV. Этот автомобиль мне по душе почти безоговорочно. Машина, сразу после появления в 2012 году, понравилась нашим автолюбителям, да и коммерсантам тоже.

Конструкторы Renault сумели создать на платформе В0 автомобиль, способный увезти либо семь человек, либо гигантское количество вещей. За счет длинной колесной базы Ларгус очень устойчив на дороге. Подвеска энергоемкая, как у всех логанообразных. Моторы поначалу ставили сверхнадежные французские К4М и К7М.

Именно такой автомобиль я до сих пор эксплуатирую в качестве служебного. За три года эксплуатации я еще больше полюбил и платформу В0, и кондовые, не очень мощные, но надежные французские моторы. Словом, такой автомобиль я бы купил и в личное пользование без толики сомнений.

Lada Granta

Гранта — это перелицованная Калина, а Калина — прямой потомок раннего переднеприводного семейства вазовских автомобилей. Но то, что было хорошо в 80- 90 годы прошлого века, на исходе двадцатых годов века нового никуда не годится.

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Силовой каркас передней части кузова лишен подрамника —этого непременного атрибута современных автомобилей. Отсюда и недостатки: управление машиной расхлябанное, неточное, да и вибрации передаются на кузов гораздо больше. Рычаги передней подвески прикручены прямо к кузову.

А чего стоит рулевой механизм, прикрепленный к моторному щиту на хомутах с резиночками! Ощущения на рулевом колесе — не передать, пока сам не попробуешь. Кстати, чувство цельности, собранности рулевого управления от ранних ВАЗ-2108 было намного выше, чем от современных Грант с их электроусилителями. Безопасность такого кузова находится на очень низком уровне, хорошо хоть, подушки появились. Проще говоря, силовой каркас кузова безнадежно устарел и должен быть заменен более современным. А это, считай, новая машина. Ну и, само собой, на Гранты ничего другого не ставят, кроме вазовских моторов, а свое отношение к ним я уже выразил.

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Итак, лучший автомобиль в семье — это Лада Ларгус. А самым устаревшим по конструкции автомобилем из Тольятти считаю Ладу Гранту. Ей нужна скорейшая замена.

Фото: АВТОВАЗ