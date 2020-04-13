5 вредных советов водителю, на чем можно сэкономить

На самом деле — нет! Этим советам следовать не стоит.

Лишние мойки ни к чему: грязь на скорость не влияет

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Во-первых, влияет — пусть и не очень сильно. А во-вторых, речь не о скорости, а о гигиене. Впрочем, как раз сейчас, в эпоху коронавируса, перепуганное человечество стало что-то понимать, внезапно ощутив потребность в спиртовых салфетках и санитайзерах. Автомобильные концерны сами рекомендуют обеззараживать руль, рычаги, переключатели, дверные ручки и все, за что приходится хвататься. Согласитесь, что при таком подходе глупо надраивать переключатели и не очистить салон от крошек, бумажек, пыли и прочего мусора.

Заговорив про грязь, не забудем про вентиляцию. Салон нужно проветривать не только после дезинфекции, а периодически. В автомобилях, оборудованных системами климат-контроля, инструкция рекомендует открывать окна только при необходимости — поэтому уделите внимание чистоте кондиционера. Путей много — от визита на сервис до самостоятельной обработки различными спреями. Они помогут уменьшить вероятность появления в салоне вредоносных бактерий и вирусов.

Заправляйтесь там, где дешевле, — все равно бензин везут с одного завода

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Это, пожалуй, одна из любимых тем блогеров. Спорить не собираюсь — сторонников «всемирных заговоров» все равно не переубедить. А мой совет распадается на пару отдельных.

Первый — смотрите на октановое число бензина. Даже в тех современных машинах, которые допускают применение АИ-92, постоянная езда на нем ни к чему. Причин несколько. 92-й — это запасной вариант на тот случай, когда нет 95-го. Мотор лишается технологического запаса по надежности и идет, что называется, на грани фола — читай, детонации и прочих неприятностей. А некоторые моторы и звенят, только не каждый водитель это слышит. Кроме того, не секрет, что на отдельных АЗС октановое число может недотягивать до нормы, а потому, заливая 95-й бензин, вы рискуете гораздо меньше, чем выбирая 92-й: что вам могут залить вместо него? Наконец, экономия получается мизерная: всего пара процентов.

Второй — выбор АЗС. Смотреть надо не на ценники, а на бренд: выбираем только крупные сетевые заправки. Но в связи с глобальным психозом касательно все того же вируса возникает другой вопрос — какие АЗС предпочтительнее: «обычные» или для самостоятельной заправки? Сеть иногда советует предпочесть самообслуживание: мол, там меньше контактов с людьми. Но я бы предпочел «обычную», на которой работают заправщики. В этом случае вам гарантированно не придется хвататься за пистолеты, которые до вас держали сотни и тысячи других рук. При расплате лучше использовать карту — опять-таки не будете хвататься за «грязные деньги». Ну а посетить WC необходимо в любом случае. Ведь мыть руки нужно как можно чаще.

Летом вместо омывайки используйте воду

Залить вместо зимней омывайки нормальную воду из-под крана — это всегда приятно. Впереди лето, морозов можно не опасаться, а потому, согласно многочисленным советам в интернете, на стеклоомывающую летнюю жидкость тратиться не нужно. Позволю с этим не согласиться. Доводов — три. Вода плохо справляется с основными дорожными загрязнителями — летающая живность, капли смолы и т.п. Вода вредна для уплотнителей моторчиков стеклоомывателей. Наконец, летние стеклоомывайки не настолько дороги, чтобы вообще принимать подобные затраты во внимание.

Используйте масло из огромной фирменной бочки

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Да, появилась такая услуга. Стоит большая бочка с узнаваемым логотипом, из которой тебе могут налить масла в принесенную тару. В советские времена так иногда продавали масло на загородных АЗС — разве что бочка была без ненашенских этикеток. Что в этом вредного? Да ничего. Если только не учитывать тот факт, что поддельное масло в двухсотлитровых бочках встречается довольно часто. Ведь подделать одну здоровенную бочку проще, чем сотни канистр со специальными этикетками. А уж чем эту бочку потом наполнить — вопрос десятый.

Впрочем, некоторые владельцы автосервисов поступают еще проще. Когда-то мне рассказали о подобном подходе в представительстве известной компании, занимавшейся антикоррозионными препаратами. Позвонил к ним в офис добрый человек: хотел купить бочку их антикора — мол, у меня свой автосервис. Купил, сказал «спасибо» и пропал. В офисе ждут: бочка, по идее, должна была уже опустеть, а клиент не спешит за новой. Отыскали его и спрашивают: что не едешь-то за новой? А тот удивляется: зачем мне ваш продукт, если фирменная бочка на видном месте стоит?

Наконец, еще один минус такого масла — ускоренное окисление продукта. В запечатанной канистре объем воздуха минимален, а вот в бочке — раздолье. Так что не экономьте на масле, хуже будет.

Не смешивайте антифриз разного цвета

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Популярный совет насчет антифризов гласит: если уровень охлаждающей жидкости понизился, то надо срочно его восстановить. При этом необходимо, чтобы цвет доливаемого средства соответствовал тому, что уже работает в системе охлаждения. А доливка воды при этом недопустима!

Это не совсем так. Вернее, совсем не так. Цвет охлаждающей жидкости определяет добавляемый в нее краситель. Поэтому жидкости одинакового цвета могут быть разными по составу. Напротив, одна и та же ОЖ может окрашиваться в разные цвета и продаваться под разными названиями.

Что касается добавки воды, то и здесь кроется ошибка. Если снижение уровня небольшое, порядка 100–200 мл, то добавка дистиллированной воды допустима. Качество ОЖ при этом точно не пострадает, температурные параметры не «уплывут» — ведь небольшое снижение уровня в герметичной системе охлаждения, как правило, связано как раз с испарением воды. Этиленгликоль и различные присадки улетучиваются гораздо медленнее.

Согласитесь, что по части экономии выигрыш при добавке воды очевиден. Разумеется, что речь не идет об утечках и прочих серьезных неисправностях в системе охлаждения — тут уже одной водой не отделаться.

Чего ни в коем случае не стоит делать с автомобилем, читайте тут.

Всем счастливого пути и минимальных непредвиденных затрат!