В России началась новая жизнь — любой выезд на машине или выход на улицу сопряжен с риском схватить не только вирус, но и штраф. Наш юрист Сергей Смирнов будет отвечать на ваши главные вопросы. Сейчас — первая десятка. Пишите новые в комментах после текста!

Сергей Смирнов, юрист

1. Во многих городах начали штрафовать по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) на огромные суммы. Какое это имеет отношение ко мне, если я не обязан соблюдать самоизоляцию (я не инфицирован, я не прилетел из опасных стран)? Что делать, если полиция выписывает протокол по такой статье?

В этом случае действия сотрудников полиции будут незаконными. Наказание по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ предусмотрено за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При этом в законодательстве нет ни слова о самоизоляции. Но наказать вас смогут. Если вы нарушаете правила поведения в самоизоляции (такие правила устанавливаются региональными властями на основании постановления правительства РФ), то вас могут привлечь к ответственности по части 1 статьи 20.6.1. Наказание за нарушение правил — предупреждение или штраф от тысячи до 30 тысяч рублей.

Напомню, что сейчас разрешается выходить из дома в ближайший магазин, для выгула собак, выезда на работу (на дачу), для выноса мусора.

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Так, например, если вы решите погулять в парке, отдохнуть на природе, то вас смогут наказать именно по статье 20.6.1 КоАП РФ. В Москве, к слову, начали активно применять наказание, предусмотренное статьей 3.18.1 Административного кодекса Москвы. Здесь за нарушение режима самоизоляции ответственность в виде штрафа 4 тысячи рублей. А за повторное нарушение — уже 5 тысяч.

2. Если я не стану оплачивать штраф за нарушение режима самоизоляции, что будет?

Если вы не согласны с обвинением в нарушении правил самоизоляции, то в течение десяти дней нужно подать жалобу в вышестоящий суд. Жалобу можно подать почтовым отправлением (придется вновь получать электронный пропуск).

Получится отменить постановление о штрафе — на этом ваши злоключения закончатся. Нет — придется оплатить сумму штрафа. На оплату отведено два месяца с момента вступления в законную силу административного постановления. Не оплатите добровольно, деньги взыщут судебные приставы. При этом вас могут дополнительно наказать еще и двойным штрафом.

3. Ребенок пошел погулять. Ему меньше 14 лет. Его могут задержать? А если больше 14? А выписать штраф?

Любая прогулка во время режима повышенной готовности и самоизоляции будет считаться нарушением. И неважно, сколько лет ребенку. По общим правилам административного законодательства ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ). Если правила самоизоляции нарушил 16-летний подросток, его привлекут к ответственности. Штраф будет платить он сам (если имеет заработок) или родители. Если же ребенку не исполнилось 16 лет, то его к ответственности не привлекут. Но смогут привлечь к ответственности родителей, допустивших нарушение тех самых правил ребенком.

4. Оштрафовали за нарушение режима самоизоляции, но я не считаю штраф правомерным. Как поступить? Если написать на протоколе «Прошу направить рассмотрение дела в суд», это отложит вынесение штрафа?

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В случае несогласия с принятым решением нужно указать в протоколе все обстоятельства, которые помогут вам доказать невиновность. Укажите реальные причины выхода на улицу (необходимость покупки продуктов и лекарственных препаратов, выгул собаки и пр.). Укажите также, что настаиваете на рассмотрении дела в вашем присутствии. Учитывая, что сейчас суды работают в дежурном режиме, дело ваше будет рассмотрено не скоро. Ведь и вам, чтобы посетить суд, придется опять же получать пропуск. В общем, будет достаточно времени, чтобы подготовиться к делу должным образом. Да и найти адвоката сможете за это время.

5. Не смог сделать пропуск, потому что сайт mos.ru постоянно висит, а на работу надо. Как объяснить это полиции?

Объяснять отсутствие пропуска неработающим сайтом — малоперспективное занятие. И вот почему. Возможность оформления пропуска на сайте mos.ru не является единственной: ведь не у всех есть возможность использовать компьютер и интернет. И не у всех есть смартфоны. Поэтому правительство Москвы предусмотрело и альтернативные варианты оформления пропуска. Можно отправить СМС-сообщение на номер 7377, где указать код цели поездки (работа — 1, поездка в поликлинику — 2, поездка в иных целях — 3) и ввести данные паспорта по коду (отечественный паспорт — 1, иностранный паспорт — 2, иной документ — 3).

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Так, например, если вы собираетесь ехать на дачу или проведать родителей, то нужно отправить следующее сообщение:

пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта*номер паспорта*номер машины (если используется)*номер карты «Тройка» (при наличии)*номер карты «Стрелка» (при наличии)*цель выхода (максимум 20 символов)*адрес пункта назначения.

Пример:

Пропуск*3*1*1234*123456*о111оо77****к родителям*Голицыно, Народная, 14

В примере мы не указываем номер карт «Тройка» и «Стрелка».

В ответ придет код цифрового пропуска.

Если с СМС не получается разобраться, можно позвонить по телефону единой справочной службы Москвы +7 (495)777-77-77 и сообщить необходимую для оформления пропуска информацию. Оператор сам заполнит данные для цифрового пропуска и продиктует 16-значный код.

6. Должна ли моя компания сделать мне пропуск, раз она продолжает работу?

Нет, работодатель не обязан оформлять пропуска. Обязанность оформления пропусков возлагается на граждан. Для быстрого и правильного оформления рабочих пропусков попросите работодателя дать вам необходимую информацию о компании (ИНН, адрес юридический и фактический).

7. По роду службы мне спецпропуск не требуется. Достаточно ли справки с работы?

Если есть служебное удостоверение, и этого будет достаточно. При отсутствии служебного удостоверения можно предоставить справку с места работы, заверенную руководителем или уполномоченным должностным лицом. Справка должна быть с печатью организации.

8. Что будет, если спецпропуск на поездку я получил, но выбился из отведенного времени?

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Формально это будет считаться нарушением пропускного режима, а значит и правил самоизоляции. Хотя само по себе получение пропуска никаким образом на защищает вас от возможного заражения вирусом . По сути, это некое дополнительное ограничение, призванное сократить число автомобилей на дорогах . Тем не менее за превышение времени за рулем полиция или уполномоченные службы могут наказать штрафом по статье 20.6.1 (часть 1) КоАП РФ или по статье 3.18.1 Административного кодекса Москвы.

В первом случае это предупреждение или штраф от 1000 до 3000 рублей. Во втором — штраф 4000 рублей.

9. Я поехал на работу с пропуском, но патруль меня «принял» при выезде из магазина. Это считается нарушением пропускной системы?

Нет, это не считается нарушением, так как получение «рабочего» пропуска не требует строго проложенного маршрута.

10. У меня нет пропуска, но я поехал вдаль. Как будут расцениваться слова «У меня дедушка умирает на другом конце города», «Мне срочно в больницу надо»?

Вряд ли это разжалобит сотрудников правоохранительных органов. Машину, конечно, у вас не заберут и не конфискуют, но оштрафуют точно. Так что лучше уж воспользоваться навязанной системой получения электронных пропусков, потратив на это десять минут, чем платить весьма серьезные штрафы.

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Фото: ИТАР-ТАСС, АГН «Москва», mos.ru