19 апреля умер Михаил Шварцман, ему шел всего 53-й год. Это отец Роберта Шварцмана, чемпиона в гонках «Формула-3». В текущем сезоне он выступает в «Формуле-2» (сезон которой, конечно, сейчас прерван). Имя гонщика постоянно всплывает в списках потенциальных новичков главной автогонки мира — «Формулы-1».
Французский актер Морис Барье снимался с главными звездами 70-80-х — Габеном, Бельмондо, Делоном, Депардье, Ришаром. Из фильмов с его участием вы точно помните комедии «Высокий блондин в черном ботинке», «Беглецы», «Папаши», «Одна женщина или две», криминальную драму «Полицейская история», боевик «Вне закона»… Роли у него там не главные, но запоминающиеся. Актеру было 87 лет.
Морис Барье снимался в кино с 1966 по 2007 годы и играл людей по обе стороны закона.
Морис Барье снимался в кино с 1966 по 2007 годы и играл людей по обе стороны закона.
Коронавирус забрал и 68-летнего американского актера Джея Бенедикта. В больших фильмах и сериалах он был в эпизодах (в «Чужих», например, играл отца девочки Ньют, но даже не попал в титры), озвучивал компьютерные игры, рекламные ролики на телевидении и радио.
Вероятно, вы не помните Джея Бенедикта по имени, но вам наверняка знакомо его лицо.
Вероятно, вы не помните Джея Бенедикта по имени, но вам наверняка знакомо его лицо.
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Итальянская актриса Лючия Бозе начала путь в кинематограф с победы в конкурсе красоты «Мисс Италия» в 1947 году. Джина Лоллобриджида на том же конкурсе заняла третье место.
Лючия Бозе играла в фильмах Микеланджело Антониони «Хроника одной любви», «Дама без камелий», снималась у Федерико Феллини в «Сатириконе», Хуана Антонио Бардема (дяди нынешнего знаменитого актера Хавьера Бардема) в «Смерти велосипедиста».
Дружила какое-то время с Пабло Пикассо. В 2000 году Бозе открыла в Турегано первый в мире «Музей ангелов», в котором представлено больше 80 работ современных художников и скульпторов, изображающих ангелов.
Она воспитала актрису, знаменитого в Испании актера и певца, матадора. А внучка Лючии, Бимба Бозе — модель, дизайнер, певица, приучила бабушку экспериментировать с внешностью, красить волосы в яркие цвета. Именно такой — яркой и по-своему красивой даже в 89 лет — она и останется в памяти итальянцев и испанцев.
На этой фотографии Лючия Бозе показывает, какой она была в молодости.
На этой фотографии Лючия Бозе показывает, какой она была в молодости.
Вечером 2 апреля в итальянском городе Чезена не стало 84-летнего дизайнера обуви Серджио Росси, сотрудничавшего с Versace, Dolce&Gabbana, Gucci.
Дизайнер Серджио Росси помогал бороться с пандемией, но сам стал жертвой болезни.
Дизайнер Серджио Росси помогал бороться с пандемией, но сам стал жертвой болезни.
Испанской принцессе Марии Терезе Бурбон-Пармской, двоюродной сестре короля Филиппа VI, было 86 лет. Ее называли «Красной принцессой» за приверженность идеям социалистической монархии. Она получила две докторские степени — по политической социологии в Мадридском университете и испаноязычным исследованиям в Сорбонне. Напомню, что Испания занимает второе место в Европе по числу выявленных жертв коронавируса — после Италии.
Принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская, двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI.
Принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская, двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI.
Еще одна жертва COVID-19 — знаменитый испанский футболист, центральный защитник мадридского клуба Real Грегорио Бенито Рубио. Гойо играл в 420 матчах испанского клуба, представлял страну на летних Олимпийских играх 1968 года в Мексике, сыграл 22 матча в составе сборной Испании в 1971–1978 годах. Бенито было 73 года.
Гойо был одним из двух игроков клуба, награжденных президентом «Реала» Сантьяго Бернабеу Лауреадой за заслуги в клубе.
Гойо был одним из двух игроков клуба, награжденных президентом «Реала» Сантьяго Бернабеу Лауреадой за заслуги в клубе.
Американская актриса Ли Фьерро, игравшая у Стивена Спилберга в «Челюстях» ушла из жизни 5 апреля в Огайо — из-за осложнения, вызванного коронавирусом. Ей был 91 год.
Именно миссис Кинтнер, персонаж Фьерро в «Челюстях», дает пощечину начальнику полиции, не закрывшему пляж после нападения гигантской акулы-убийцы.
Именно миссис Кинтнер, персонаж Фьерро в «Челюстях», дает пощечину начальнику полиции, не закрывшему пляж после нападения гигантской акулы-убийцы.
Аллен Гарфилд был спортивным репортером, обладателем «Золотых перчаток» за боксерские бои, но настоящее призвание нашел, начав учиться в актерской студии Нью-Йорка Ли Страсберга. Гарфилд снимался в фильмах Милоша Формана, Вуди Аллена, Фрэнсиса Форда Копполы, Тони Скотта. Актер скончался в 80-летнем возрасте от COVID-19 в госпитале Дома актеров кино и телевидения в Лос-Анджелесе.
Аллен Гарфилд участвовал в более чем 100 фильмах и телешоу. В числе его работ чаще всего называют «Девятые врата» Романа Полански.
Аллен Гарфилд участвовал в более чем 100 фильмах и телешоу. В числе его работ чаще всего называют «Девятые врата» Романа Полански.
Если вы смотрели фильм «Данди по прозвищу „Крокодил“» с Полом Хоганом, то наверняка помните жениха героини фильма, редактора Ричарда Мэйсона, не выдержавшего конкуренции с брутальным охотником. Неудачника играл Марк Блум. Он умер от коронавируса в 69 лет в том же городе, где снималась вторая часть картины.
Ричард Мэйсон был отличным актером. Хотите убедиться — пересмотрите «Данди по прозвищу „Крокодил“». Или посмотрите впервые, если еще не видели. Это отличное кино.
Ричард Мэйсон был отличным актером. Хотите убедиться — пересмотрите «Данди по прозвищу „Крокодил“». Или посмотрите впервые, если еще не видели. Это отличное кино.
Конечно, скорбный список намного длиннее. Но в десятки раз больше тех, кто справился с коронавриусом. И они — подтверждение, что эту болезнь можно победить. Хотя запомнят ее, конечно, по списку ушедших.
Фото: IMDB, ИТАР-ТАСС, соцсети
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