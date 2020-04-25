Болезни все равно, беден ты или богат, безвестен или знаменит: она не щадит никого. Среди жертв эпидемии немало известных людей. Среди них и музыканты, и ученые, и спортсмены.

19 апреля умер Михаил Шварцман, ему шел всего 53-й год. Это отец Роберта Шварцмана, чемпиона в гонках «Формула-3». В текущем сезоне он выступает в «Формуле-2» (сезон которой, конечно, сейчас прерван). Имя гонщика постоянно всплывает в списках потенциальных новичков главной автогонки мира — «Формулы-1».

Французский актер Морис Барье снимался с главными звездами 70-80-х — Габеном, Бельмондо, Делоном, Депардье, Ришаром. Из фильмов с его участием вы точно помните комедии «Высокий блондин в черном ботинке», «Беглецы», «Папаши», «Одна женщина или две», криминальную драму «Полицейская история», боевик «Вне закона»… Роли у него там не главные, но запоминающиеся. Актеру было 87 лет.

Морис Барье снимался в кино с 1966 по 2007 годы и играл людей по обе стороны закона.

Коронавирус забрал и 68-летнего американского актера Джея Бенедикта. В больших фильмах и сериалах он был в эпизодах (в «Чужих», например, играл отца девочки Ньют, но даже не попал в титры), озвучивал компьютерные игры, рекламные ролики на телевидении и радио.

Вероятно, вы не помните Джея Бенедикта по имени, но вам наверняка знакомо его лицо.

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Итальянская актриса Лючия Бозе начала путь в кинематограф с победы в конкурсе красоты «Мисс Италия» в 1947 году. Джина Лоллобриджида на том же конкурсе заняла третье место.

Лючия Бозе играла в фильмах Микеланджело Антониони «Хроника одной любви», «Дама без камелий», снималась у Федерико Феллини в «Сатириконе», Хуана Антонио Бардема (дяди нынешнего знаменитого актера Хавьера Бардема) в «Смерти велосипедиста».

Дружила какое-то время с Пабло Пикассо. В 2000 году Бозе открыла в Турегано первый в мире «Музей ангелов», в котором представлено больше 80 работ современных художников и скульпторов, изображающих ангелов.