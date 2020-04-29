Гранте в ее привычном, пусть и модернизированном до «икс-стиля» виде, осталось существовать около года — по крайней мере так говорят. А дальше новое поколение Гранты на платформе Global Access (она же бывшая В0).

Даже самая свежая Гранта с «лицом» от Весты — прямая наследница вазовской «восьмерки», которая в момент показа на выставке «Автопром 84» была прорывной моделью на фоне запрудивших страну заднеприводных легковых автомобилей. Тогда и двигатель, и трансмиссия казались верхом совершенства. Впервые в стране — реечный рулевой механизм, плюс эффективные тормоза, и все это базируется на довольно просторном и удобном кузове типа хэтчбек.

Но с тех пор прошло много времени. И что же мы видим на сегодняшней Гранте? Да всё то же самое.

Что не так с нынешней Грантой?

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Двигатели Гранты имеют базовую конструкцию блока цилиндров тех самых первых вазовских переднеприводных машин. Головка блока восьмиклапанного мотора практически не изменилась. Ни гидрокомпенсаторов, ни даже надежного уплотнения клапанной крышки не появилось. Механическая коробка передач тоже мало изменилась с тех стародавних пор. Ей присуще то же характерное подвывание, связанное с недостаточной точностью изготовления шестеренных пар.

Хуже всего дела обстоят с компоновкой передней подвески и рулевого управления. У нынешней Гранты нет подрамника. Поэтому к отдельным ушкам на кузове крепят рычаги, отдельно прикреплены растяжки и отдельно кронштейны, к которым крепится стабилизатор поперечной устойчивости. К кузовным панелям также крепят рулевой механизм. Все это порождает высокий уровень вибраций и шума при езде. И управление автомобилем затруднено. Все это экономически нецелесообразно было устранять в нынешней итерации Гранты. Куда выгоднее просто учесть перечисленные недостатки при разработке модели нового поколения.

Стабилизатор поперечной устойчивости (1) — отдельно, рычаги передней подвески (2) — сами по себе, растяжки (3) прикреплены к недостаточно мощным кронштейнам в нижней части «телевизора».

Впрочем, есть у сегодняшней Гранты и такие недостатки, которые можно было бы устранить, не дожидаясь смены поколения. К примеру, до сих пор, несмотря на все усовершенствования, включая появление АБС, приходится для безопасности или перед получением диагностической карты подтягивать ручник. Большинство иномарок обзавелись саморегулирующимся приводом ручника еще в восьмидесятые. Да и привод основных тормозов недостаточно понятный: выбрать нужное усилие на педали тормоза порой непросто.

Лада Гранта 2021 — что останется от нынешней модели?

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Гранта, даже с переходом на платформу Global Access, будет позиционироваться АВТОВАЗом на полступеньки ниже Весты, хотя обе модели формально и относятся к В-классу. Поэтому она должна быть дешевле и проще конструктивно, а значит менее престижной.

При этом фирменный стиль Лады будет проглядывать на передке, на дверях и даже на крышке багажника. А каркас кузова, вероятно, будет взят от нынешнего Логана.

Так же, к примеру, поступили в свое время при создании Лады XRAY: натянули новую «шкурку» на Renault Sandero Stepway. Очевидно, что и в оформлении салоны новой Гранты тоже всячески будут продвигать «икс-стиль».

Очевидно, что ВАЗ не собирается сворачивать производство своих моторов для поперечной компоновки, ведущих родословную от той самой «восьмерки». И одним из главных потребителей останется новая Гранта. Скорее всего, то же произойдет и с механической коробкой передач. А это значит, что характерные позванивание движка при работе и подвывания коробки сохранятся.

Что привнесет новая платформа?

В первую очередь — подрамник. Жесткий замкнутый контур, закрепленный к кузову в четырех точках. А к нему будут прикреплены и рычаги передней подвески, и стабилизатор поперечной устойчивости, и рулевой механизм. И это правильно, потому что обеспечит достойную управляемость, адекватную обратную связь на руле и низкий уровень вибраций — всё, что характерно для современного автомобиля, даже бюджетного.

Так выглядит передняя подвеска, смонтированная на подрамнике у автомобиля на платформе Global Access.

Новая платформа обеспечит не менее энергоемкую подвеску, чем у нынешней Гранты. Вероятнее всего, такие компоненты, как ступицы, тормозные диски и суппорты, перекочуют с той же платформы Global Access.

Балка задней полузависимой подвески Renault Logan со встроенным стабилизатором поперечной.

По той же причине изменится схема задней подвески. Конструкция с амортизаторами, совмещенными с пружинами, уступит место балке с разнесенными элементами. Следовательно, снизятся высокочастотные вибрации, резонансные колебания пружины выйдут за пределы рабочего диапазона подвески. Все это положительно скажется на поведении автомобиля при езде.

Барабанный тормозной механизм платформы Global Access зарекомендовал себя надежным и ресурсным.

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Появятся и задние тормозные механизмы с надежными механизмами самоподвода стояночного тормоза, как у нынешнего Логана , к примеру. Да, они останутся барабанными. Но для недорогой машины это не так уж и плохо. Имейте в виду, что переход на ступицы, диски и барабаны от Логана приведет к тому, что комплект колесных дисков, который мог остаться у вас от прежней Гранты, Калины или Приоры, на Гранту нового поколения уже не подойдет. Ведь разболтовка у этих моделей 4х98 (первая цифра указывает на количество отверстий, а вторая — на диаметр их расположения). А у Логана этот параметр такой: 4х100.

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Дальнейшая модернизация нынешней Гранты бессмысленна — автомобиль безнадежно устарел. Поэтому переход на пусть и недорогую, но относительно современную, а главное — надежную платформу оправдан. И пусть мы получим во многом знакомый нам Renault Logan под новым именем Лада Гранта, но это будет куда более практичная, удобная и безопасная Гранта, чем та, что есть сегодня.

Лада Гранта 2021 — какой она получится? Прогноз «За рулем» Гранте в ее привычном, пусть и модернизированном до «икс-стиля» виде, осталось существовать около года — по крайней мере так говорят. А дальше новое поколение Гранты на платформе Global Access (она же бывшая В0). Лада Гранта 2021 — какой она получится? Прогноз «За рулем»

Фото: «За рулем», фирмы-производители