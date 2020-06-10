Самая дорогая (и самая быстрая) Lada Granta: тест-драйв с видео

Приспортивленная версия Drive Active стоит 670 тысяч рублей.

Солнце, сухая и пустая «антивирусная» дорога. Так и подмывает попробовать машину на пределе! На очередном «активном» маневре заднюю ось сорвало — и я лечу на полном ходу в овраг. Машина подскочила на обочине и в элегантном развороте слетела с шоссе, уткнувшись задним бампером в мягкий грунт. Такое в нашей работе случается. Когда едешь на грани фола, пересечь невидимую грань очень легко. А как не поддать жару, если в руках Гранта Drive Active? Самая дорогая и быстрая Гранта!

Заниженная самооценка

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Вы наверняка помните Гранту Спорт со 120‑сильным мотором, «коротким» механизмом переключения передач и дисковыми задними тормозами. Ее выпускали с 2013 по 2019 год. Пик продаж пришелся на 2017‑й — было реализовано 2485 автомобилей. Для масштабов ВАЗа — негусто, но это весьма специфический, узкий сегмент, а на имидж марки влияет хорошо.

После объединения в прошлом году семейств Калина и Гранта под брендом Гранта спортивные версии ушли из гаммы. Логика АВТОВАЗа проста: хочешь пободрее — выкладывай миллион и бери Весту Спорт. А новая Гранта Drive Active — решение компромиссное.

Приборы не изменились — разве что стрелки и шкалы красные. Лучше бы добавили яркости дисплею — при включенном ближнем свете днем ничего не прочесть.

У робота АМТ есть спортивный режим, в котором он работает шустрее, но излишне долго подвисает на низших передачах, даже если педаль совсем отпустить.

Изменения в салоне точечные. Вставки под карбон, красные нотки по всему интерьеру. Руль обзавелся кожаной отделкой с перфорацией в местах хвата.

Конечно, Гранта Drive Active — это не совсем спорт. Точнее, совсем не спорт — с базовым 127‑м двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 106 сил особо не разбежишься. Вдобавок и с роботизированной коробкой.

Но у «активной» Гранты эффектный обвес с развитой юбкой переднего бампера и алыми мазками в стиле Весты Спорт. Смотрится убедительно — особенно в глазах тех, кто не в теме. Лишь 15‑дюймовые колеса портят всю картину. Дело не в диаметре, а в колее: узкая! Колеса утонули в глубоких арках и оттого стали казаться еще меньше.

В салоне главная водительская радость — сиденья. Уплотнили набивку, нарастили валики боковой поддержки и опору в плечах. Но почему спинка давит в поясницу? В Весте такого «косяка» нет.

Передние сиденья нарастили мышечную массу. Увеличилась боковая поддержка, удлинилась подушка. Набивка плотнее стандартной.

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Себе я взял бы Гранту Drive Active с механической коробкой — такая тоже есть. Но на тест мы нашли лишь версию с роботом. Спокойно, без нервов! Сообразительность нынешней роботизированной коробки АМТ в сравнении с ее первыми вариантами можно описать словами покорившего Луну Нила Армст­ронга: это маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества. Скорость смены передач выросла! ­Утапливаю педаль и не могу поверить — коробка уходит на пониженную передачу без драматической паузы.

Та же история с максимальным разгоном. Переключения крадут динамику, но не критично. В итоге Granta достигает первых 100 км/ч за адекватные 12 секунд. Не ах: старая Гранта Спорт разгонялась до сотки за 9,5 секунды. Но пусть лучше мотор недотягивает до шасси, чем наоборот. Ведь именно подвеской активная Гранта и отличается от «пассивной».

Здесь свои амортизаторы и пружины, кузов ближе к земле на 18 мм. И это совсем другая езда! Нет бесящих задержек, излишних кренов и раздражающей недостаточной поворачиваемости. Drive Active уверенно стоит на дуге и не думает ползти наружу. Добавляю газу — держится. И никаких электронных ошейников! Ты с машиной один на один, и это прекрасно. Легкостью эта Гранта напомнила мне ранние «восьмерки» и «девятки». Раздухарился — и потерял бдительность.

Расплата за драйв

Перед приземлением Гранта пролетела два метра. Для эвакуации пришлось искать тяжелую артиллерию — Land Cruiser. Удивительно, но машина осталась цела — лишь несколько отметин на краске.

Чуть-чуть мне не хватило ширины асфальта! Гранта подскочила на обочине и задом наперед слетела с шоссе. Выбираюсь из салона: слава Богу, цел, ничего не болит. И Гранта здорова! Достали машину из оврага — повреждений нет! После такого полета пара царапин на порогах да небольшая трещина в нижней части заднего бампера — не в счет. Так что легендарную прочность эта модель сохранила — даже в «активном» одеянии.

Конечно, Гранта Drive Active — это компромисс. Вид броский, но мощности не хватает. Управляемость зачетная, но расплата за нее — невыносимая жесткость. Седан с противной дотошностью считывает каждый камешек и стык. По разбитой дороге не помчишь, как на стандартной Гранте, — некомфортно!

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Стоит ли брать такую Гранту в единственной доступной версии Comfort с роботом АМТ за 670 тысяч рублей? Можно, если хотите пустить пыль в глаза. За эти деньги можно взять базовую Весту, которая даже в стандартном виде рулится намного лучше и не заставляет жертвовать комфортом.

Если уж говорить о семействе Гранты, то версия Cross интереснее. Баланс управляемости и комфорта у нее лучше, она практичнее и выглядит не хуже. И еще 50 тысяч сэкономите! Так что Гранта Drive Active — товар ­штучный.

Обвес у «драйвовой» Гранты получился интересным. Лишь утоп­ленные в недра кузова колеса кажутся несуразно маленькими.

В характере Гранты появились лёгкость и азарт Только для ровного асфальта

Lada Granta Drive Active

Длина / ширина / высота / база 4280 / 1700 / 1450 / 2476 мм

4280 / 1700 / 1450 / 2476 мм Объем багажника 520 л

520 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 78 кВт / 106 л.с. при 5800 об/мин; 148 Н·м при 4200 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 78 кВт / 106 л.с. при 5800 об/мин; 148 Н·м при 4200 об/мин Максимальная скорость 184 км/ч

184 км/ч Время разгона 0–100 км/ч 12,0 с

12,0 с Топливо/запас топлива АИ‑95/50 л

АИ‑95/50 л Средний расход топлива 6,5 л/100 км

6,5 л/100 км Трансмиссия передний привод; P5