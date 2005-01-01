За 300 тысяч: пять автомобилей, которые не ломаются

Сумма по нынешним временам небольшая, но на хорошую машину может хватить. Конкретный «живой» экземпляр придется искать самому, но определиться с моделью поможем.

Ford Focus II

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Бывший лидер нашего рынка по продажам среди иномарок и один из самых популярных автомобилей на вторичном рынке. Благодаря тому, что предложений много, цены держатся на приемлемом уровне. За 300 тысяч можно взять машину 2007–2008 года выпуска. Пробег в среднем (если это не машина из такси) — 160–180 тысяч километров.

На рынке полно автомобилей с любым типом кузова. Есть хэтчбеки (в том числе и трехдверные) и универсалы. Но больше всего седанов. Если говорить о выборе агрегата, то лучше остановиться на 100-сильном 1,6-литровом моторе. Динамика разгона у такой машины скромная, зато двигатель очень надежен — главное вовремя (раз в 80–90 тысяч км.) менять ремень ГРМ. Можно выбрать машину как с механикой, так и с автоматом. В любом сочетании это будет очень надежная рабочая лошадка, с удобным салоном, отличной эргономикой и отличным шасси.

Ford Focus II

Renault Logan I

Еще один бывший бестселлер — Logan первого поколения. За 300 тысяч можно рассчитывать на семи-восьмилетнюю машину. Из двигателей лучше выбрать 1,6-литровый. Причем не так важно — 8- или 16-клапанный. Оба двигателя надежны и спокойно выхаживают больше 300 тысяч километров. Главное — не выбирать машину с автоматом: он-то надежностью не отличается. В остальном машина очень живучая. Секрет в том, что Logan крайне прост с конструктивной точки зрения — ломаться в нем просто нечему. Так что, если вам нужно надежное и непритязательное средство передвижения, — Logan ваш герой.

Renault Logan I

Volkswagen Polo

А это бестселлер действующий — Volkswagen Polo. За 300 тысяч рублей можно купить машину 2010–2011 года с пробегом в 170–180 тысяч километров. Конечно, надо быть аккуратным — множество машин служат в такси. Но как раз служба в такси доказывает, что Поло-седан оказался очень надежной моделью. Серьезных болячек у него нет, и автомобили спокойно проходят по 300–350 тысяч километров. Даже известная проблема со стуком поршневой у безальтернативного двигателя CFNA (1,6 л, 105 л.с.) на ресурсе не сказывается. Какая трансмиссия будет у автомобиля, тоже не важно — и 6-ступенчатый автомат, и механическая коробка надежны.

Volkswagen Polo Sedan

Hyundai Solaris

Прямой конкурент Поло-седана — корейский Hyundai Solaris 2011–2012 года. Двигатель может попасться любой: 1,4- или 1,6-литровый. Как и в случае с Поло, при выборе Соляриса очень важно не нарваться на бывший таксомотор. В целом же Hyundai оказался довольно надежным автомобилем при одном условии — за автомобилем хоть как-то следили. В этом случае Solaris спокойно выдерживает до 300 тысяч километров и даже больше. Кстати, в отличие от Polo, Solaris лучше выбирать с автоматом. Механическая коробка не самая надежная (нередки случаи быстрого износа муфты включения третьей-четвертой передач). Единственный серьезный минус Hyundai — салон и лакокрасочное покрытие быстро теряют лоск.

Hyundai Solaris (RB)

Nissan Almera Classic

Еще один случай, когда стоит искать машины с автоматом, а не с механической коробкой, — Nissan Almera Classic. Некогда популярная у нас модель и сегодня в большом количестве встречается на дорогах. За 300 тысяч можно найти машину 2007–2008 года с пробегом от 150 до 200 тысяч километров. Пожалуй, механическая коробка — единственное слабое место машины. К 150–200 тысячам километров изнашивается ее первичный вал. В остальном классическая Almera очень надежный автомобиль. Единственный в гамме двигатель объемом 1,6 литра вряд ли побеспокоит раньше 300 тысяч километров. Даже цепь ГРМ редко требует замены до 200 тысяч. км. Надежен и 4-ступенчатый автомат Jatco. Главным недостатком можно назвать откровенно дешевый салон и бедное оснащение. Но когда бюджет ограничен, это не самое главное!

Nissan Almera Classic

Мнение эксперта

Илья Чистов, директор компании по ремонту и продаже автомобилей с пробегом:

— Конечно, всем хочется, чтобы автомобиль за 300 тысяч был стильный, надежный, комфортный и недорогой в обслуживании. Но найти такой, имея в кармане скромную по нынешним временам сумму, непросто. Все вышеперечисленные модели — это достаточно надежные машины. Главное, чтобы вам достался экземпляр не из такси. Но осторожнее всего следует выбирать Форд Фокус II. Как автомобиль, он получился удачным с многих точек зрения. Проблема в том, что найти не заезженный до смерти экземпляр все сложнее. Поэтому покупать первый попавшийся Фокус без диагностики уж точно не стоит.

А еще рекомендую обратить внимание на Opel Astra H в любом кузове. Желательно с мотором 1.6 или 1.8. С механикой или автоматом (но только не с роботом). Статистика и мой опыт продаж показывают, что, покупая Астру этого поколения с относительно небольшим пробегом, вы можете не опасаться, что уже завтра в ней что-то сломается.

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Даже за скромные 300 тысяч рублей можно найти достаточно надежный автомобиль, который еще долго будет служить верой и правдой. Пусть он будет простым. Но в нашем случае это и есть основной залог успеха. Наш совет — если машина эксплуатируется преимущественно по плохим дорогам или там, где они совсем отсутствуют, — берите Logan. В остальном же лучшим выбором по всем пунктам будет второй Фокус. Главное — подыскать незатасканный экземпляр.

За 300 тысяч: пять автомобилей, которые не ломаются Сумма по нынешним временам небольшая, но на хорошую машину может хватить. Конкретный «живой» экземпляр придется искать самому, но определиться с моделью поможем. За 300 тысяч: пять автомобилей, которые не ломаются

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Фото: фирмы-производители