Сегодня таких инспекторов немного. Но шанс повстречать исчезающий вид все же есть.

Вместе с юристом мы подготовили несколько «особых примет» недобросовестного инспектора ГИБДД:

Признак 1. Он как бы между делом обращается на «ты»

Конечно, инспектор не будет с первой же фразы обращаться на «ты», ведь это может насторожить вас и заставить уйти в «глухую оборону». А такой эффект как раз меньше всего нужен инспектору, который решил поживиться за ваш счет. Опытный (но недобросовестный) страж порядка как бы случайно обратится к вам на «ты», чтобы тем самым четко дать понять, кто здесь власть. А раз он тут главный, то ему виднее, что вы нарушили и как теперь можно выйти из этой неприятной ситуации.

Елизавета Владимирова, юрист Правового центра «Человек и закон»

Мнение юриста:

«В законе о полиции» четко сказано, что сотрудник должен беспристрастно и уважительно относиться к любому человеку и гражданину. Применяя к вам фамильярное обращение, инспектор этим требованием пренебрегает.

Не существует единого алгоритма действий в этой ситуации. Многое зависит от человеческого фактора. Вот несколько вариантов правильного поведения водителя:

Иногда можно просто сказать: «Мы два взрослых незнакомых человека, поэтому я бы предпочел общаться на „ Вы“ » ;

Если водитель понимает, что он ничего не нарушил и сотрудник ГИБДД остановил его просто «на авось», то смысла затевать конфликт нет — рано или поздно инспектор все равно вас отпустит;

Если вы видите, что инспектор нагло себя ведет и откровенно хамит, то лучше всего снять этот разговор на камеру или записать на диктофон. Тогда в дальнейшем у вас будет возможность довести эту информацию до его руководства.

Не забывайте, что ваше главное оружие в борьбе за справедливость — это вежливость и спокойствие. Чем увереннее будет ваше поведение, тем большая вероятность, что ваша остановка сотрудником ГИБДД закончится формальной проверкой документов».

Признак 2. Он настойчиво приглашает вас в патрульную машину

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Чаще всего инспекторы предлагают пройти в патрульную машину для составления протокола. Это нехитрый психологический трюк, чтобы заманить водителя «на свою территорию». Расчет на то, что, сидя в машине вместе с инспекторами, вы будете чувствовать себя дискомфортно — следовательно, станете сговорчивее. Согласитесь, одно дело, когда вы разговариваете с инспектором через окно своего автомобиля, и совсем другое, когда в чужой машине вас «обрабатывают» двое людей в форме. Патрульный видеорегистратор во время таких вот бесед, естественно, «перестает работать».

Мнение юриста:

«Прямой обязанности проследовать в патрульный автомобиль у водителя нет. В Административном регламенте ГИБДД РФ есть лишь статья о том, что „сотрудник вправе предложить“ водителю занять место в патрульном автомобиле либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов. Но даже в этом случае вы можете отказаться проследовать в машину инспектора ГИБДД — процессуальные документы он может оформить и стоя рядом с вами на улице.

Если вы все же оказались в машине инспекторов, можете поинтересоваться, включен ли видеорегистратор. Однако не факт, что вы услышите честный ответ. Обезопасить себя предельно просто: снимайте сотрудников ДПС на видео или пользуйтесь диктофоном. Запрет на фотовидеофиксацию конкретно в этом случае не имеет к вам отношения».

Признак 3. Он выказывает участие, ведет себя очень дружелюбно

Этот прием нацелен на то, чтобы «сломать систему». Обычно встреча с ГИБДД ничего приятного водителю не сулит, поэтому мы держим ухо востро уже тогда, когда инспектор только подходит к нашей машине. Внезапная учтивость полицейского может застать водителя врасплох (к такому вас жизнь не готовила). Задача полицейского — поймать нужный момент, чтобы напрямую задать провокационный вопрос: «Небось, пили вчера?». Дальше все зависит от реакции водителя: кому-то пожелают счастливого пути, а кому-то предложат (по-дружески, естественно) подписать отказ от освидетельствования на состояние опьянения. А это чревато штрафом 30 тыс. рублей с лишением права управления ТС сроком до двух лет.

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Мнение юриста:

«Даже если вы имели неосторожность сболтнуть, что выпивали накануне, не поддавайтесь панике. Особенно, если прошло уже достаточное количество времени, чтобы вы могли управлять автомобилем. Законом не установлено строгих требований относительно того, сколько времени должно пройти „от стакана до руля“.

В целом в подобной ситуации я рекомендую придерживаться стандартных норм человеческого общения — быть вежливым, соблюдать деловой формат и по возможности просить от сотрудников ГИБДД того же. Важно сохранять спокойствие, выдержку и, конечно же, следить за тем, что вы говорите. Помните: все, что вы скажете, может быть использовано против вас»

Признак 4. Он чрезвычайно болтлив

Конечно, вам может попасться от природы общительный инспектор ГИБДД. Но сотрудник полиции редко пускается в задушевные беседы с водителями от нечего делать. Скорее всего, таким образом он собирает на вас мини-досье: куда направляетесь, торопитесь ли, что делали накануне. Полученные данные не только дают представление о том, что вы за человек, но и помогают найти к вам подход, чтобы «раскачать» на взятку. Люди разные — одного водителя достаточно просто пожурить: «Ну как же вы так? Что мы теперь с вами будем делать?» Другого придется «мариновать» 10–20 минут, чтобы в итоге объяснить, что у любой «проблемы» есть как минимум два выхода.

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Мнение юриста:

«Как и в случае с чрезмерным дружелюбием, вам нужно сохранять нейтралитет по отношению к инспектору. Его задача — проверить ваши документы, ваша задача — их предоставить и ответить на вопросы по существу. Вот и весь диалог, который должен быть между водителем и сотрудником ДПС.

Функция «поболтать и поделиться историями из жизни» не входит в перечень обязанностей сотрудника ГИБДД во время остановки транспортного средства. Так что если вы действительно нарушили, можете просто сказать: «Выписывайте штраф, и разойдемся на этом».

Признак 5. Его очень интересует содержимое вашего багажника и салона

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За безобидной просьбой «а давайте-ка глянем вашу аптечку?» или «покажите VIN-номер автомобиля под пассажирским сиденьем» (личный опыт автора этой статьи. — Прим. ред.) может скрываться серьезная угроза. Протоколы? — Да зачем вам, водителю, тратить столько времени на заполнение бумажек! Инспекторы быстро все глянут и вы поедете дальше… Согласившись на подобные уговоры, вы рискуете поехать дальше с изрядно похудевшим кошельком. Потому что недобросовестные полицейские могут подбросить вам в салон автомобиля что-нибудь запрещенное. Скорее всего, после такого «сюрприза» уже не инспекторы, а вы будете искать способы решить вопрос на месте. Справедливости ради, подобное встречается все реже.

Мнение юриста:

«По закону сотрудник полиции (ГИБДД) может осуществить личный досмотр граждан, а так же досмотреть автомобиль при наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, наркотические средства, психотропные вещества и т.д. (ст. 6.10. Административного регламента. — Прим. ред.).

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Если вы понимаете, что ничего из вышеперечисленного с собой не перевозите, но при этом что-либо доказывать инспекторам бесполезно (а порой и вовсе невозможно), то предоставьте им возможность осмотреть или досмотреть автомобиль. Только помните о важных условиях и различиях этих процедур.

Итак, осмотр — это действие, на которое нужно согласие человека, которого будут осматривать (если иное не предусмотрено законодательством), когда сотрудник не прикасается к вашей машине, а смотрит ее со стороны. Если он хочет посмотреть что-то конкретное (например, содержимое сумки в багажнике), то он должен попросить водителя показать этот предмет и его содержимое. А водитель вправе отказаться. Осмотр производится без составления процессуальных документов.

Досмотр — мера принудительная. Но, опять же, автомобилист должен ясно дать понять, что знает разницу между осмотром и досмотром и понимает, что для досмотра нужны двое понятых или видеофиксация (снимать видео может и сам водитель). Происходящее заносится в протокол. В нем необходимо писать замечания, если такие имеются, потому что в дальнейшем это может послужить доказательством в суде. Протокол подписывается всеми участниками досмотра (ст. 27.9 КоАП РФ)».

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Каким бы серьезным ни было ваше нарушение, ни в коем случае не стоит соглашаться на дачу взятки. Ведь разыгрываемая перед вами партия обнищавшего после самоизоляции сотрудника ГИБДД на самом деле может оказаться частью масштабной операции по ловле взяточников «на живца». Не видите иного способа разъехаться с инспекторами по-хорошему?- готовьтесь менять маршрут поездки. Велик риск, что конечным пунктом окажется отделение полиции.

Мнение юриста:

«Взяткой может послужить любая денежная сумма — пусть даже и незначительная. Более того, даже если вы по доброте своей угостите чем-либо сотрудника ГИБДД или подарите ему что-то, он может расценить это как попытку дачи взятки. Последствия такого поступка могут оказаться для вас губительными — за дачу взятки должностному лицу предусмотрено исключительно уголовное наказание (ст. 291, 291.1, 291.2 УК РФ)».