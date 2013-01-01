Читатель на форуме «За рулем» упрекнул оппонентов... в презрении к барабанным тормозам! Отвечаем.

Вопрос с форума «За рулем»:

Материалы по теме Дисковые или барабанные: вот какие тормоза лучше!

— В ваших материалах чувствуется презрение к барабанным ­тормозам. Но ведь не все машины — гоночные болиды.

— Никакого презрения к барабанным тормозам нет. Они долговечнее — это факт. Но барабанные тормоза проигрывают дисковым в эффективности, что очень важно вне зависимости от машины. Барабанные тормозные механизмы могут развивать даже большее тормозное усилие, нежели дисковые. Но длина тормозного пути зависит не только от эффективности, но и от скорости срабатывания системы. И тут «барабаны» уступают «дискам».

Дисковые механизмы гораздо лучше охлаждаются и дольше сохраняют эффективность при интенсивном торможении. Кроме того, барабанные тормоза сложнее осушить после проезда по глубокой луже или преодоления брода, поэтому они больше склонны к замерзанию. Вот почему даже на бюджетных моделях всё чаще ставят дисковые тормоза.

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