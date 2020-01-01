ОСАГО снова поменялось! Рассчитайте свой полис

Небитый битого везет
Чтобы понять, насколько фундаментальные изменения произошли в Законе об ОСАГО, надо вспомнить, что за все время существования этого вида страхования стоимость полиса устанавливалась по жесткой формуле. Существуют территориальные коэффициенты, которые делали различие в стоимости полиса для регионов победнее и регионов побогаче. Также владельцы более мощных автомобилей (и следовательно, более дорогих, как предполагает законодатель) платили больше, чем владельцы малолитражек.
ОСАГО нельзя было назвать страхованием по одной простой причине — в формуле расчета страховой премии не было ни одного параметра, который бы серьезно влиял на аварийность, за исключением коэффициента «возраст-стаж».
За такие особенности система ОСАГО подвергалась критике. Недовольны были все: и аккуратные водители, для которых цена на полис постоянно росла, и неаккуратные, потому что за их постоянные ДТП платили по некой усредненной методике, которая не всегда отражала реальный ущерб. В результате много лет подряд эту дилемму разрешали в пользу водителей-лихачей, постоянно повышая тариф для нормальных автомобилистов. Многие водители просто отказались страховать свою ответственность. То ли в знак протеста, то ли еще почему.
Что изменилось
Страховщики были бы рады устанавливать индивидуальный тариф, но в законе было прописано, как рассчитывать стоимость полиса. Эта формула осталась и в текущей версии закона.
Цена полиса = базовая ставка × коэффициенты
Однако в новой версии Закона об ОСАГО базовая ставка, размер которой регулируется ЦБ РФ, в рамках тарифного коридора может устанавливаться для страхователя индивидуально. Это прямо сказано в статье 9 ч. 2. Что это означает?
Центральный Банк РФ в рамках регулирования отрасли устанавливает «тарифный коридор». Это диапазон цены, в пределах которого каждая страховая компания устанавливает собственную стоимость базовой ставки.
Справедлив ли такой подход? Есть водители аккуратные, которых подавляющее большинство, а есть водители — агрессоры, которых меньшинство. ОСАГО — это не каско, это страхование ответственности перед третьими лицами, то есть аккуратные водители должны платить меньше, так как создают меньше рисков на дороге, а неаккуратные — больше. Так что усреднение тарифа среди всех жителей региона, по сути, являлось ежегодной финансовой дотацией со стороны нормальных людей в пользу тех, кто привык на дороге ни в чем себе не отказывать.
Рассчитать стоимость
Страховые компании будут устанавливать индивидуальную базовую ставку для каждого автомобилиста. Сейчас минимальная граница тарифного коридора составляет 2746 рублей, а максимальная — 4942 рубля. Критерии, по которым страховщики будут назначать индивидуальную базовую ставку ОСАГО, остаются на усмотрение компании. Некоторые уже заявили, что будут использовать привычную нам методологию оценки рисков, взятую из каско с небольшими изменениями.
Для примера возьмем меня. Я автовладелец из Москвы (КТ=2), мне 42 года, коэффициент бонус-малус (КБМ) у меня равен 0,55. Стаж вождения более 14 лет (коэффициент возраст-стаж = 0,96), грубых нарушений ПДД у меня не было. Я управляю автомобилем мощностью 130 л.с. (коэффициент мощности = 1,4). Страховку оформляю на 1 год.
В итоге получается:
- Коэффициенты: 1,4 × 2 × 0,55 × 0,96 = 1,4784
- Минимальная стоимость ОСАГО: 2746 руб × 1,4784 = 4059,69 руб.
- Максимальная стоимость ОСАГО: 4942 руб × 1,4784 = 7306,25 руб.
Теперь давайте рассчитаем цену полиса для аналогичного автовладельца, но имеющего за душой несколько ДТП, которые произошли по его вине:
- Страховые коэффициенты: 1,4 × 2 × 2,45 × 0,96 = 6,5856
- Минимальная стоимость ОСАГО: 2746 руб × 6,5856 = 18 084,06 руб.
- Максимальная стоимость ОСАГО: 4942 руб × 6,5856 = 32 546,04 руб.
Однако максимальная стоимость ОСАГО ограничена регулятором (ЦБ РФ) как трехкратная максимальная базовая ставка, умноженная на коэффициент территории. Поэтому неаккуратный водитель заплатит максимальную стоимость полиса для Москвы:
- Максимальная стоимость ОСАГО: 4942 руб × 3 × 2 = 29 652 руб.
Стало лучше?
Ездить аккуратно, без грубых нарушений ПДД и без аварий, становится намного выгоднее. Минимальный тариф в нашем примере составляет чуть больше 4000 рублей для аккуратного водителя, а максимальный — почти 30 000 рублей для того, кто ездит «без царя в голове». Разброс очень большой — и он будет стимулировать людей на аккуратную безаварийную езду.
Если вдруг ваша страховая компания выставила вам максимальный тариф, не пугайтесь. Зайдите на сайты других страховых компаний и, вполне возможно, что цена ОСАГО для вас снизится раза в два. Конкуренция работает именно так.
Автор: Пётр Шкуматов
Фото: depositphotos