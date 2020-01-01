ОСАГО снова поменялось! Рассчитайте свой полис

Вступил в силу федеральный закон N°161 об ОСАГО. Отныне страховые компании будут устанавливать для каждого автомобилиста индивидуальную базовую ставку.

Небитый битого везет

Чтобы понять, насколько фундаментальные изменения произошли в Законе об ОСАГО, надо вспомнить, что за все время существования этого вида страхования стоимость полиса устанавливалась по жесткой формуле. Существуют территориальные коэффициенты, которые делали различие в стоимости полиса для регионов победнее и регионов побогаче. Также владельцы более мощных автомобилей (и следовательно, более дорогих, как предполагает законодатель) платили больше, чем владельцы малолитражек.

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ОСАГО нельзя было назвать страхованием по одной простой причине — в формуле расчета страховой премии не было ни одного параметра, который бы серьезно влиял на аварийность, за исключением коэффициента «возраст-стаж».

За такие особенности система ОСАГО подвергалась критике. Недовольны были все: и аккуратные водители, для которых цена на полис постоянно росла, и неаккуратные, потому что за их постоянные ДТП платили по некой усредненной методике, которая не всегда отражала реальный ущерб. В результате много лет подряд эту дилемму разрешали в пользу водителей-лихачей, постоянно повышая тариф для нормальных автомобилистов. Многие водители просто отказались страховать свою ответственность. То ли в знак протеста, то ли еще почему.

Что изменилось

Страховщики были бы рады устанавливать индивидуальный тариф, но в законе было прописано, как рассчитывать стоимость полиса. Эта формула осталась и в текущей версии закона.

Цена полиса = базовая ставка × коэффициенты

Однако в новой версии Закона об ОСАГО базовая ставка, размер которой регулируется ЦБ РФ, в рамках тарифного коридора может устанавливаться для страхователя индивидуально. Это прямо сказано в статье 9 ч. 2. Что это означает?

Центральный Банк РФ в рамках регулирования отрасли устанавливает «тарифный коридор». Это диапазон цены, в пределах которого каждая страховая компания устанавливает собственную стоимость базовой ставки.

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