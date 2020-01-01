12 вопросов главе Hyundai: цены, нейтрализаторы, новая Крета

Когда выйдет новая Крета? Дизельные моторы у внедорожников останутся? Универсалу Солярис быть? А цены удержать сможете? — на вопросы наших читателей ответил управляющий директор компании «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Алексей Калицев, управляющий директор компании «Хендэ Мотор СНГ»

Алексей, Крету обновили лишь легкими штрихами. Означает ли это, что вскоре выйдет Крета нового поколения?

— Да, мы готовим новую Крету, причем по дизайну она будет существенно отличаться от кроссовера iх25, который уже показали в Китае. Ориентир — середина 2021 года.

Одна из технических проблем, которые волнуют наших читателей, это каталитические нейтрализаторы. Если нейтрализатор выходит из строя — это гарантийный случай или нет?

— Уже проведена доработка этого узла, и динамика обращений по проблеме практически сведена к нулю. Если владелец обслуживает машину на официальных СТО, проводит все необходимые регламентные работы и использует качественное топливо, то выход из строя катализатора — это, безусловно, гарантийный случай. И мы всегда идем навстречу клиентам.

Многие производители сдвигают сроки начала продаж новых моделей в России. Как действует Hyundai? Ждать ли нам новый Santa Fe?

— Мы идем по графику. Модернизированный Santa Fe, который базируется на новой платформе, начнем продавать в самом начале 2021 года.

Обновленный Santa Fe отличается не только внешне и по интерьеру — он переехал на новую платформу, унифицированную с моделями Hyundai Sonata и Kia Sorento.

Сохраните ли вы для Santa Fe дизель, или дизельгейт вас тоже захлестнул?

— Обязательно сохраним! В сегменте SUV D (среднеразмерные кроссоверы) доля дизельных машин доходит до 60% — это касается и текущего Santa Fe. Даже в Сибири перестают бояться дизелей. Качество топлива стало выше — и мы не видим проблем в использовании дизельных машин за пределами Урала.

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В США дебютировал большой внедорожник Hyundai Palisade, и вы уверяли, что он не проедет мимо нас. Так ли это?

— Восьмиместный Palisade — наш будущий флагман. Надеемся, он будет хорошо воспринят на нашем рынке, поэтому здесь без неожиданностей: Палисад мы начнем продавать осенью. И, к слову, значительную долю продаж должны составить дизельные версии.

Кроме того, в октябре-ноябре мы выводим на российский рынок Элантру нового поколения. А в следующем году ждите новый Tucson.

Восьмиместный внедорожник Hyundai Palisade длиной пять метров обречен стать популярным в своем классе. Огромный багажник, высокий уровень оснащения, бензиновый мотор V6 3.5 или турбодизель 2.2. Начало ­продаж в России — грядущей осенью.

Появятся ли новые кузовные версии — например, Солярис-универсал или Элантра-лифтбек?

— Мы изучаем спрос. Вполне возможно, что такие машины (допустим, универсал с повышенным клиренсом и SUV-пакетом) появятся, но это горизонт нескольких лет — подобные изменения можно делать только при выходе машин нового поколения.

А что с брендом Genesis?

— То же самое! Всё в графике. Знаковая, принципиально важная для нас новинка — первый внедорожник марки Genesis GV80. Как и Santa Fe, он будет предлагаться и с дизелем, который должен быть весьма востребованным.

Помимо этого мы готовим новый седан G80. И внедорожник, и седан начнут продаваться в России в четвертом квартале этого года.

Новый седан Genesis G80 построен на той же платформе, что и внедорожник GV80. На седан ставят бензиновые моторы 2.5 и 3.5. На внедорожник — еще и турбодизель 3.0. Старт продаж — в четвертом квартале.

А что с электромобилями? Нам о них рано думать?

— Продажи электромобилей во всем мире держатся на государственной поддержке. Это невыгодно производителям (большие затраты, скромные продажи), но выгодно обществу. Наш электрический Ioniq оказывается на 30–40% дороже аналогичной бензиновой Элантры — и это общий расклад по мировому рынку. Государство должно компенсировать хотя бы 25–30%, тогда дельта сократится до 5–10% — и это уже станет интересно ­покупателям.

Мы думаем над тем, чтобы привезти в ближайшее время в Россию новое поколение наших электромобилей, но продавать их надо по-другому — возможно, по подписке.

Одно из важнейших преимуществ Креты — атмосферные двигатели и гидромеханический автомат. Это в полной мере относится и к Солярису.

Это в принципе востребованная тема — продажа по подписке?

— Спрос есть. Достаточно много людей, которые не хотят обременять себя лишними заботами — регистрацией транспорта, расходами на обслуживание, оформление страховки и на зимние шины. А главное — их пугают проблемы с последующей продажей машины.

У нас уже свыше 700 клиентов — подтянулись даже курортные города, Сочи и Симферополь. И с открытием, наконец-то, летнего сезона тема будет очень востребована, поскольку машину по подписке можно взять не только на год, но даже на месяц или на несколько дней — программа Hyundai Mobility это позволяет.

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Будете ли вы переписывать ценники во второй половине года?

— Мы слегка скорректировали цены в первом полугодии, но подорожание было незначительным — на несколько процентов. От этого никуда не уйти. Рубль в карантинные месяцы заметно просел. Мы собираем машины в России, но половина комплектующих приходит из-за рубежа, поэтому невозможно не реагировать на валютный курс. Тем не менее, мы подняли цены не на 10–15%, согласно падению рубля, а незначительно.

Вы хотите сказать, что сейчас выгодный момент для покупки нового автомобиля?

— Конечно! С 1 июня стартовала новая версия госпрограммы поддержки автомобильного рынка. В первую очередь, это программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Ценовой лимит был поднят до 1,5 миллиона рублей. При этом снижены требования по программе «Семейный автомобиль»: если раньше одним из условий было наличие двух детей, то теперь достаточно иметь одного ребенка.

Допустим, молодая семья рассматривает покупку Креты за 1,3 миллиона. С этой цены сразу дают скидку 10%, а это 130 тысяч рублей! Плюс к этому добавляется субсидия Хендэ: если машина покупается по программе «Старт», то еще минус 35 тысяч рублей. То есть мы подняли цены на 3–4%, а покупатель может получить скидку 13–14% — это уникальные условия!

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Программа для медиков реально работает?

— Да! Медработники, оказавшиеся на передовой борьбы с коронавирусом, могут получить скидку 10% при предоставлении справки с места работы. А мы, фирма Hyundai, в качестве поддержки наших врачей, дарим им бесплатное каско. Суммарная выгода при покупке Креты может доходить до 200 тысяч рублей!

Есть и еще одно новшество. Если вы сдаете дилеру машину старше шести лет по трейд-ин, тоже получаете скидку 10% от цены новой! Вот почему сейчас лучшее время для покупки автомобиля и с эмоциональной точки зрения (люди уже устали себя ограничивать), и с точки зрения ­прямой финансовой выгоды.

Как работают онлайн-сервисы Hyundai, узнайте тут.





12 вопросов главе Hyundai: цены, нейтрализаторы, новая Крета Когда выйдет новая Крета? Дизельные моторы у внедорожников останутся? Универсалу Солярис быть? А цены удержать сможете? — на вопросы наших читателей ответил управляющий директор компании «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. 12 вопросов главе Hyundai: цены, нейтрализаторы, новая Крета



Фото: Hyundai