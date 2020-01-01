12 вопросов главе Hyundai: цены, нейтрализаторы, новая Крета

Алексей, Крету обновили лишь легкими штрихами. Означает ли это, что вскоре выйдет Крета нового поколения?
— Да, мы готовим новую Крету, причем по дизайну она будет существенно отличаться от кроссовера iх25, который уже показали в Китае. Ориентир — середина 2021 года.
Одна из технических проблем, которые волнуют наших читателей, это каталитические нейтрализаторы. Если нейтрализатор выходит из строя — это гарантийный случай или нет?
— Уже проведена доработка этого узла, и динамика обращений по проблеме практически сведена к нулю. Если владелец обслуживает машину на официальных СТО, проводит все необходимые регламентные работы и использует качественное топливо, то выход из строя катализатора — это, безусловно, гарантийный случай. И мы всегда идем навстречу клиентам.
Многие производители сдвигают сроки начала продаж новых моделей в России. Как действует Hyundai? Ждать ли нам новый Santa Fe?
— Мы идем по графику. Модернизированный Santa Fe, который базируется на новой платформе, начнем продавать в самом начале 2021 года.
Сохраните ли вы для Santa Fe дизель, или дизельгейт вас тоже захлестнул?
— Обязательно сохраним! В сегменте SUV D (среднеразмерные кроссоверы) доля дизельных машин доходит до 60% — это касается и текущего Santa Fe. Даже в Сибири перестают бояться дизелей. Качество топлива стало выше — и мы не видим проблем в использовании дизельных машин за пределами Урала.
В США дебютировал большой внедорожник Hyundai Palisade, и вы уверяли, что он не проедет мимо нас. Так ли это?
— Восьмиместный Palisade — наш будущий флагман. Надеемся, он будет хорошо воспринят на нашем рынке, поэтому здесь без неожиданностей: Палисад мы начнем продавать осенью. И, к слову, значительную долю продаж должны составить дизельные версии.
Кроме того, в октябре-ноябре мы выводим на российский рынок Элантру нового поколения. А в следующем году ждите новый Tucson.
Появятся ли новые кузовные версии — например, Солярис-универсал или Элантра-лифтбек?
— Мы изучаем спрос. Вполне возможно, что такие машины (допустим, универсал с повышенным клиренсом и SUV-пакетом) появятся, но это горизонт нескольких лет — подобные изменения можно делать только при выходе машин нового поколения.
А что с брендом Genesis?
— То же самое! Всё в графике. Знаковая, принципиально важная для нас новинка — первый внедорожник марки Genesis GV80. Как и Santa Fe, он будет предлагаться и с дизелем, который должен быть весьма востребованным.
Помимо этого мы готовим новый седан G80. И внедорожник, и седан начнут продаваться в России в четвертом квартале этого года.
А что с электромобилями? Нам о них рано думать?
— Продажи электромобилей во всем мире держатся на государственной поддержке. Это невыгодно производителям (большие затраты, скромные продажи), но выгодно обществу. Наш электрический Ioniq оказывается на 30–40% дороже аналогичной бензиновой Элантры — и это общий расклад по мировому рынку. Государство должно компенсировать хотя бы 25–30%, тогда дельта сократится до 5–10% — и это уже станет интересно покупателям.
Мы думаем над тем, чтобы привезти в ближайшее время в Россию новое поколение наших электромобилей, но продавать их надо по-другому — возможно, по подписке.
Это в принципе востребованная тема — продажа по подписке?
— Спрос есть. Достаточно много людей, которые не хотят обременять себя лишними заботами — регистрацией транспорта, расходами на обслуживание, оформление страховки и на зимние шины. А главное — их пугают проблемы с последующей продажей машины.
У нас уже свыше 700 клиентов — подтянулись даже курортные города, Сочи и Симферополь. И с открытием, наконец-то, летнего сезона тема будет очень востребована, поскольку машину по подписке можно взять не только на год, но даже на месяц или на несколько дней — программа Hyundai Mobility это позволяет.
Будете ли вы переписывать ценники во второй половине года?
— Мы слегка скорректировали цены в первом полугодии, но подорожание было незначительным — на несколько процентов. От этого никуда не уйти. Рубль в карантинные месяцы заметно просел. Мы собираем машины в России, но половина комплектующих приходит из-за рубежа, поэтому невозможно не реагировать на валютный курс. Тем не менее, мы подняли цены не на 10–15%, согласно падению рубля, а незначительно.
Вы хотите сказать, что сейчас выгодный момент для покупки нового автомобиля?
— Конечно! С 1 июня стартовала новая версия госпрограммы поддержки автомобильного рынка. В первую очередь, это программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Ценовой лимит был поднят до 1,5 миллиона рублей. При этом снижены требования по программе «Семейный автомобиль»: если раньше одним из условий было наличие двух детей, то теперь достаточно иметь одного ребенка.
Допустим, молодая семья рассматривает покупку Креты за 1,3 миллиона. С этой цены сразу дают скидку 10%, а это 130 тысяч рублей! Плюс к этому добавляется субсидия Хендэ: если машина покупается по программе «Старт», то еще минус 35 тысяч рублей. То есть мы подняли цены на 3–4%, а покупатель может получить скидку 13–14% — это уникальные условия!
Программа для медиков реально работает?
— Да! Медработники, оказавшиеся на передовой борьбы с коронавирусом, могут получить скидку 10% при предоставлении справки с места работы. А мы, фирма Hyundai, в качестве поддержки наших врачей, дарим им бесплатное каско. Суммарная выгода при покупке Креты может доходить до 200 тысяч рублей!
Есть и еще одно новшество. Если вы сдаете дилеру машину старше шести лет по трейд-ин, тоже получаете скидку 10% от цены новой! Вот почему сейчас лучшее время для покупки автомобиля и с эмоциональной точки зрения (люди уже устали себя ограничивать), и с точки зрения прямой финансовой выгоды.
- Как работают онлайн-сервисы Hyundai, узнайте тут.
Когда выйдет новая Крета? Дизельные моторы у внедорожников останутся? Универсалу Солярис быть? А цены удержать сможете? — на вопросы наших читателей ответил управляющий директор компании «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.12 вопросов главе Hyundai: цены, нейтрализаторы, новая Крета
Фото: Hyundai