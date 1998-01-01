Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — журнал За рулем

Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир...

Эти машины ждали, на них надеялись. Некоторые уже начали было выпускать, но что-то пошло не так.

Автомобильных марок в нашей стране всегда было не так уж и много, а поэтому знали их даже те, кто не очень интересовался машинами. Но периодически в СССР, а потом уже и в России рождались новые автомобильные имена. Причем дело очень часто не ограничивалось единичными образцами: производство даже начинали, но… стремительно заканчивали.

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От лимузина до спорткупе

Ленинград-1
Ленинград-1

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Например, первый советский серийный представительский автомобиль мог бы называться «Ленинград». В 1934 году машину с условным пока названием Л-1 (Ленинград-1) сконструировали и собрали на заводе «Красный путиловец».

Сконструировали, конечно, громко сказано. Автомобиль, насколько это было возможно, старательно скопировали с американского Buick 32–90. Просторная машина имела рядный 8-цилиндровый мотор рабочим объемом 5,6 л, мощностью 105 л.с. Изготовили даже шесть автомобилей, которые гоняли на показ в Москву. План на 1934 год был 2000 машин. Но ленинградский завод вряд ли смог бы освоить производство столь сложных автомобилей. Да и стране были важнее тракторы. О лимузине Ленинград вскоре забыли, а позже за создание подобных машин взялся московский ЗИС.

ДАЗ-150
ДАЗ-150

После войны было решено создать еще один автозавод и новую марку грузовиков ДАЗ — Днепропетровский автозавод. Именно туда, кстати, вывезли часть оборудования немецкого завода Opel. Московские инженеры во главе с Виталием Грачевым заметно модернизировали конструкцию совсем нового ЗИС-150. Изменили кабину, сдвинули ее вперед, удлинив грузовую платформу. Помимо бортового ДАЗ-150 с собственным именем Украинец создали и седельный тягач ДАЗ-150Б. Завод уже собрал два с половиной десятка пробных машин, но тут-то и был передан министерству вооружения и перепрофилирован.

Старт
Старт

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Микроавтобус «Старт» Микроавтобус Старт: социалистический романтизм

А в начале 1960-х, во времена расцвета хрущевских совнархозов, местным предприятиям дали большую, чем прежде, экономическую свободу. И в Северодонецке на авторемонтной базе разработали микроавтобус со стеклопластиковым кузовом и оригинальным дизайном.

Машина Старт базировалась на узлах Волги ГАЗ-21. Автомобиль показали в Москве и даже смогли добиться поставки партии комплектов агрегатов и узлов. В 1963-м начали-таки мелкосерийное производство. Но вели его лишь до 1967-го, когда идея совнархозов умерла, а поставки комплектующих в Северодонецк прекратили. Там собрали около 100 микроавтобусов, еще примерно десять машин под именем Донбасс в 1964-м сделали в Донецке.

Заря
Заря

Элегантный легковой автомобиль Заря — дитя тех же инженеров и стилистов, которые делали Старт. Машину на узлах Волги тоже планировали к мелкосерийному производству, но собрать в 1966-м успели несколько экземпляров.

Даешь мини-грузовик?

ЭТ-500
ЭТ-500

Еще одно дитя совнархозов — очень необычный грузовичок ЭТ. В 1965 году таллинская контора — Эстонский республиканский союз потребительских обществ (ЭРСПО), имевшая отделение по выпуску фургонов на стандартных грузовых шасси, спроектировала машину для мелких перевозок. Первый эстонский прототип ЭТ 500 грузоподъемностью 500 кг оснастили 26-сильным мотоциклетным двигателем. Доработанная машина ЭТ 600 с 27-сильным мотором от Запорожца имела массу 750 кг и могла перевозить уже 600 кг.

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Главной особенностью ЭТ 600 стал передний привод с шарнирами на основе запорожских деталей. А еще у этого грузовичка была откидывающаяся вперед стеклопластиковая кабина — надо было отвернуть всего два болта.

Эстонская машина, по сути, стала уже мелкосерийной: до 1969 года построили 35 экземпляров. Но на этом все и кончилось. Хотя оригинальный аппарат вовсю описывали в прессе.

Пилот фирмы «Автостиль»
Пилот фирмы «Автостиль»

Следующий этап бурного роста новых марок начался уже в перестроечные времена. В 1991-м компания «Автостиль», основанная известным самодеятельным конструктором Д. Парфеновым, разработала пикап Пилот. Машину с пространственной рамой, стеклопластиковым кузовом и трехместной кабиной оснастили импортным двигателем и отечественной трансмиссией. Таких автомобилей в 1992-м собрали десять. Модернизированный, более приспособленный к серийному производству Tantor начали выпускать на площадях авторемонтного завода СПАРЗ-2 в Санкт-Петербурге. Но и там сделали всего 24 машины двух модификаций.

Автос-2317 Канонир
Автос-2317 Канонир

Дальнейшем развитием этой затеи стал Автос-2317 с одинарной и Автос-23171 с двойной кабиной и с собственным именем Канонир. Такие пикапы в 1998–2001 годах собирали на Анжерском автосборочном заводе. Но тираж опять же не превысил двух десятков машин.

Герои нового времени

Рестайлинговая Кинешма, 2001 г.
Рестайлинговая Кинешма, 2001 г.

Смешные микролитражки марки Кинешма делали в одноименном городе с 1999-го примерно до 2002 года. Машинки с мотоциклетным отечественным или от американской газонокосилки моторчиками (была даже версия с 13-сильным одноцилиндровым дизелем!) рекламировали как единственный отечественный автомобиль стоимостью всего 1000 долларов и предназначали, в том числе, инвалидам. Несколько десятков машин продали даже в Испанию, где узенькие повозки использовали для сбора цитрусовых. В начале 2000-х показывали уже и модернизированные версии, в том числе с двигателем Оки. Но потребительский интерес к примитивным машинкам был, мягко говоря, невысок.

Автокам-Рейнджер
Автокам-Рейнджер

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Автокам-Рейнджер — еще один нашумевший перестроечный проект, о котором писали часто и много. Автомобили с простенькой внешностью имели пространственную раму и пластиковые панели кузова и при этом двигатели Ford рабочим объемом 1,8 л.

Вслед за заднеприводным автомобилем планировали и полноприводную модификацию. Сборку начали в Менделеевске, в Татарии, где сделали около полусотни машин. Потом производство переходило в Шую и Пермь. Но и там выпуск был мизерным.

Прототип компании «Роствертол»
Прототип компании «Роствертол»

В России могла бы появиться и марка Роствертол (сокращение от «Ростовский вертолетный производственный комплекс»). На площадях завода пластмасс, входящего в эту структуру, планировали делать бортовые грузовички на основе ВАЗ-11113 Ока. Разработали даже вариант с оригинальной полукапотной кабиной. Но проект конца 1990-х не реализовали.

Derways Cowboy
Derways Cowboy

Derways Cowbow в 2004 году стал новым, причем товарным отечественным внедорожником. Машины, базировавшиеся на шасси румынских ARO, оснащали отечественным двигателем ЗМЗ-4062 и даже продавали. Однако вскоре румыны прекратили поставки комплектующих, а завод в Черкесске переключился на сотрудничество с китайцами. Работает до сих пор, но марку Derways давно забыли.

Aquila завода ТагАЗ, позднее — французский Erelis
Aquila завода ТагАЗ, позднее — французский Erelis

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Почти детективная история: под Парижем собирают ТАГАЗ Aquila

Нашумевшая Aquila— громкий и совсем недавний — 2013 года — проект Таганрогского автозавода. Необычный автомобиль спортивного стиля, с пространственной рамой, пластиковым обвесом и мотором Mitsubishi объемом 1,6 л, мощностью 100 л.с., показывали как предсерийный. В Таганроге до банкротства завода собрали 46 машин. После этого один из владельцев предприятия создал фирму МРМ Мotors во Франции и сертифицировал там машину Erelis с трехцилиндровым 129-сильным двигателем концерна PSA. В 2018-м машины предлагали за 16 490 евро. Одну в тот год я даже видел под Парижем. Но с тех пор о проекте ничего не слышно.

Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир...

Эти машины ждали, на них надеялись. Некоторые уже начали было выпускать, но что-то пошло не так.

Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160203Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160204Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160205Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160206Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160207Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160208Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160209Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160210Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160211Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160214Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160213Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160212Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир...
Фото: из архива «За рулем»
Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир...

Эти машины ждали, на них надеялись. Некоторые уже начали было выпускать, но что-то пошло не так.

Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160203Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160204Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160205Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160206Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160207Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160208Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160209Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160210Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160211Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160214Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160213Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... — фото 1160212Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир...
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