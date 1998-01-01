Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир...

Эти машины ждали, на них надеялись. Некоторые уже начали было выпускать, но что-то пошло не так.

Автомобильных марок в нашей стране всегда было не так уж и много, а поэтому знали их даже те, кто не очень интересовался машинами. Но периодически в СССР, а потом уже и в России рождались новые автомобильные имена. Причем дело очень часто не ограничивалось единичными образцами: производство даже начинали, но… стремительно заканчивали.

От лимузина до спорткупе

Ленинград-1

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Например, первый советский серийный представительский автомобиль мог бы называться «Ленинград». В 1934 году машину с условным пока названием Л-1 (Ленинград-1) сконструировали и собрали на заводе «Красный путиловец».

Сконструировали, конечно, громко сказано. Автомобиль, насколько это было возможно, старательно скопировали с американского Buick 32–90. Просторная машина имела рядный 8-цилиндровый мотор рабочим объемом 5,6 л, мощностью 105 л.с. Изготовили даже шесть автомобилей, которые гоняли на показ в Москву. План на 1934 год был 2000 машин. Но ленинградский завод вряд ли смог бы освоить производство столь сложных автомобилей. Да и стране были важнее тракторы. О лимузине Ленинград вскоре забыли, а позже за создание подобных машин взялся московский ЗИС.

ДАЗ-150

После войны было решено создать еще один автозавод и новую марку грузовиков ДАЗ — Днепропетровский автозавод. Именно туда, кстати, вывезли часть оборудования немецкого завода Opel. Московские инженеры во главе с Виталием Грачевым заметно модернизировали конструкцию совсем нового ЗИС-150. Изменили кабину, сдвинули ее вперед, удлинив грузовую платформу. Помимо бортового ДАЗ-150 с собственным именем Украинец создали и седельный тягач ДАЗ-150Б. Завод уже собрал два с половиной десятка пробных машин, но тут-то и был передан министерству вооружения и перепрофилирован.

Старт

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А в начале 1960-х, во времена расцвета хрущевских совнархозов, местным предприятиям дали большую, чем прежде, экономическую свободу. И в Северодонецке на авторемонтной базе разработали микроавтобус со стеклопластиковым кузовом и оригинальным дизайном.

Машина Старт базировалась на узлах Волги ГАЗ-21. Автомобиль показали в Москве и даже смогли добиться поставки партии комплектов агрегатов и узлов. В 1963-м начали-таки мелкосерийное производство. Но вели его лишь до 1967-го, когда идея совнархозов умерла, а поставки комплектующих в Северодонецк прекратили. Там собрали около 100 микроавтобусов, еще примерно десять машин под именем Донбасс в 1964-м сделали в Донецке.

Заря

Элегантный легковой автомобиль Заря — дитя тех же инженеров и стилистов, которые делали Старт. Машину на узлах Волги тоже планировали к мелкосерийному производству, но собрать в 1966-м успели несколько экземпляров.

Даешь мини-грузовик?

ЭТ-500

Еще одно дитя совнархозов — очень необычный грузовичок ЭТ. В 1965 году таллинская контора — Эстонский республиканский союз потребительских обществ (ЭРСПО), имевшая отделение по выпуску фургонов на стандартных грузовых шасси, спроектировала машину для мелких перевозок. Первый эстонский прототип ЭТ 500 грузоподъемностью 500 кг оснастили 26-сильным мотоциклетным двигателем. Доработанная машина ЭТ 600 с 27-сильным мотором от Запорожца имела массу 750 кг и могла перевозить уже 600 кг.

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Главной особенностью ЭТ 600 стал передний привод с шарнирами на основе запорожских деталей. А еще у этого грузовичка была откидывающаяся вперед стеклопластиковая кабина — надо было отвернуть всего два болта.

Эстонская машина, по сути, стала уже мелкосерийной: до 1969 года построили 35 экземпляров. Но на этом все и кончилось. Хотя оригинальный аппарат вовсю описывали в прессе.

Пилот фирмы «Автостиль»

Следующий этап бурного роста новых марок начался уже в перестроечные времена. В 1991-м компания «Автостиль», основанная известным самодеятельным конструктором Д. Парфеновым, разработала пикап Пилот. Машину с пространственной рамой, стеклопластиковым кузовом и трехместной кабиной оснастили импортным двигателем и отечественной трансмиссией. Таких автомобилей в 1992-м собрали десять. Модернизированный, более приспособленный к серийному производству Tantor начали выпускать на площадях авторемонтного завода СПАРЗ-2 в Санкт-Петербурге. Но и там сделали всего 24 машины двух модификаций.

Автос-2317 Канонир

Дальнейшем развитием этой затеи стал Автос-2317 с одинарной и Автос-23171 с двойной кабиной и с собственным именем Канонир. Такие пикапы в 1998–2001 годах собирали на Анжерском автосборочном заводе. Но тираж опять же не превысил двух десятков машин.

Герои нового времени

Рестайлинговая Кинешма, 2001 г.

Смешные микролитражки марки Кинешма делали в одноименном городе с 1999-го примерно до 2002 года. Машинки с мотоциклетным отечественным или от американской газонокосилки моторчиками (была даже версия с 13-сильным одноцилиндровым дизелем!) рекламировали как единственный отечественный автомобиль стоимостью всего 1000 долларов и предназначали, в том числе, инвалидам. Несколько десятков машин продали даже в Испанию, где узенькие повозки использовали для сбора цитрусовых. В начале 2000-х показывали уже и модернизированные версии, в том числе с двигателем Оки. Но потребительский интерес к примитивным машинкам был, мягко говоря, невысок.

Автокам-Рейнджер

Автокам-Рейнджер — еще один нашумевший перестроечный проект, о котором писали часто и много. Автомобили с простенькой внешностью имели пространственную раму и пластиковые панели кузова и при этом двигатели Ford рабочим объемом 1,8 л.

Вслед за заднеприводным автомобилем планировали и полноприводную модификацию. Сборку начали в Менделеевске, в Татарии, где сделали около полусотни машин. Потом производство переходило в Шую и Пермь. Но и там выпуск был мизерным.

Прототип компании «Роствертол»

В России могла бы появиться и марка Роствертол (сокращение от «Ростовский вертолетный производственный комплекс»). На площадях завода пластмасс, входящего в эту структуру, планировали делать бортовые грузовички на основе ВАЗ-11113 Ока. Разработали даже вариант с оригинальной полукапотной кабиной. Но проект конца 1990-х не реализовали.

Derways Cowboy

Derways Cowbow в 2004 году стал новым, причем товарным отечественным внедорожником. Машины, базировавшиеся на шасси румынских ARO, оснащали отечественным двигателем ЗМЗ-4062 и даже продавали. Однако вскоре румыны прекратили поставки комплектующих, а завод в Черкесске переключился на сотрудничество с китайцами. Работает до сих пор, но марку Derways давно забыли.

Aquila завода ТагАЗ, позднее — французский Erelis

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Нашумевшая Aquila— громкий и совсем недавний — 2013 года — проект Таганрогского автозавода. Необычный автомобиль спортивного стиля, с пространственной рамой, пластиковым обвесом и мотором Mitsubishi объемом 1,6 л, мощностью 100 л.с., показывали как предсерийный. В Таганроге до банкротства завода собрали 46 машин. После этого один из владельцев предприятия создал фирму МРМ Мotors во Франции и сертифицировал там машину Erelis с трехцилиндровым 129-сильным двигателем концерна PSA. В 2018-м машины предлагали за 16 490 евро. Одну в тот год я даже видел под Парижем. Но с тех пор о проекте ничего не слышно.

Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир... Эти машины ждали, на них надеялись. Некоторые уже начали было выпускать, но что-то пошло не так. Забытые автопроекты СССР и России: Роствертол, Заря, Канонир...

Фото: из архива «За рулем»