Opel Grandland X: ответили на ваши главные вопросы

Новый кроссовер Опель появился в России 1 сентября в трех комплектациях, стоимостью от 2 до 2,5 млн рублей.

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Вначале несколько беглых наблюдений:

Opel во всех исполнениях смотрит на мир светодиодными фарами с фирменными росчерками ходовых огней.

Спереди под эмблемой расположена камера (без омывателя). В наших условиях ее придется постоянно протирать.

На машины для нашего рынка устанавливают колесные диски диаметром 17 или 18 дюймов, первые называются «Калибра», вторые, побольше, — «Омега». Сразу вспоминаются модели Опеля с такими названиями.

Любопытно, что патрубки выхлопа фальшивые, а глушитель расположен поперек снизу.

В целом выглядит Grandland X динамично, но на фоне «родственников» по платформе — Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross — несколько обыденно что ли... Словом, это машина для тех, кто не любит вычурность в дизайне.





Так это еще Opel или уже Peugeot?

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Пятьдесят на пятьдесят. Внутри сразу заметна унификация. Блок стеклоподъемников легко узнают владельцы Пежо и Ситроена. В передних дверях — двойные вместительные карманы. В топовой комплектации сиденья с трехступенчатыми обогревом и вентиляцией. Помимо привычных регулировок, можно менять длину и угол наклона подушки сиденья. Есть и функция памяти регулировок.

А вот блок управления светом — наследие предыдущих Опелей. Руль хоть и изменился стилистически, но исходный дизайн еще угадывается. То же можно сказать о комбинации приборов: знакомые стрелки и шрифты. Центральный дисплей стал полноцветным и отображает данные простенького сканера дорожных знаков (он фиксирует только те, что ограничивают скорость). Круиз-контроль на знаки не реагирует, информация на дисплее просто предупреждает водителя.





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Что с панелью управления — загадок нет?

Дизайн передней панели Опеля на фоне вычурных соплатформенников выглядит спокойным. Мультимедийка с 8-дюймовым дисплеем. Отклик не такой быстрый, как хотелось бы. За синхронизацию со смартфоном отвечают протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Штатная навигация есть во всех комплектациях. Под экраном — традиционные (не сенсорные) круглые кнопки, как на старых Опелях. Ниже находится блок управления двухзонным климатом. Еще ниже — вместительный бокс с USB-разъемом и классическим прикуривателем.

Рычаг коробки передач тоже переносит в прошлое: он не электронный и двигается по извилистой траектории. Рядом — шайба выбора ездовых режимов (для перемещений по грязи, снегу и песку). При этом меняется только распределение момента между передними колесами. Подстаканник один, и почему-то квадратный. Под подлокотником — небольшого объема ниша. Внутри сейчас упаковка с масками, и вряд ли сюда поместится что-то еще. В дорогой комплектации тут предусмотрена беспроводная зарядка для смартфона.

А пассажирам удобно?

В задних дверях спрятаны выдвижные шторки, что для этого сегмента редкость. Пространства для коленей добавляют выемки в спинках передних сидений. Из удобств для пассажиров второго ряда — отдельные дефлекторы, силовой USB-разъем и регулировка обогрева сидений. Правда, крутилка подогрева без подсветки, в темноте будете искать на ощупь.

Подголовники сидений утапливаются глубоко, почти вровень со спинкой, благодаря чему не перекрывают обзор назад. И для Опеля в базовой комплектации это хорошо: в ней нет парктроника. Панорамная крыша доходит до спинки заднего сиденья и закрывается при желании полупрозрачной шторкой.

Багажник удобный?

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В дорогих комплектациях дверь багажника с электроприводом. Внутри есть розетка на 12 В и лючок для длинномеров. По бокам — чисто символические карманы для небольших мелочей. Пол, если поднять его, фиксируется язычками. Под ним — докатка, зато в нишу без проблем влезают пятилитровая канистра и набор автомобилиста.

Объем багажника — 514 л. Спинки задних сидений не регулируются по наклону. Их можно только сложить.

А едет по-немецки точно, или уже по-французски, то есть комфортно?

Opel Grandland X в Россию будут поставлять только со 150-сильным турбомотором 1,6 л в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin: хорошо известный силовой агрегат серии EP6 от PSA. По современным меркам, шести ступеней маловато, но это не мешает автомату переключаться мягко и шустро. Турбированный мотор везет динамично и позволяет уверенно выходить на обгоны. До 100 км/ч Опель разгоняется за 9,5 с. Этого более чем достаточно для большинства водителей. Спортивного или экономичного режима у кроссовера нет. Можно перевести коробку в режим ручной смены передач, но при движении необходимости в этом не испытываешь.

Привод у нового Опеля для нас только передний. Платформа EMP2, на которой он построен, может предложить полный привод лишь в гибридном варианте, но такую машину к нам не привезут из-за высокой стоимости.

В салоне есть шумовой фон, но доминанты (например, гула из-под колесных арок) в нем нет. Подвеска без фантастической энергоемкости и не позволяет мчать, не разбирая дороги на высокой скорости. Баланс между плавностью хода и управляемостью таков, что Grandland X не слишком жесткий и точный в управлении, как большинство немецких автомобилей, но и не слишком вальяжный, как многие французские машины. Хотя крупные ямы и выбоины подвеска Опеля отрабатывает жестковато.

К нашим условиях машину приспособили?

Производитель позаботился о «теплых» опциях. В базовой комплектации есть обогревы ветрового стекла, передних и задних сидений и руля по всей окружности. В нее также входит металлическая защита картера. Заявленный клиренс европейской версии — 180 мм, защита отъедает 10–15 мм. Мы намерили 170 мм, это типичный кроссоверный просвет. На переднеприводной машине вряд ли кто-то поедет на серьезное бездорожье.

По потребительским свойствам у нового Опеля промахов нет: машина едет достойно, комплектации приличные. Словом, Grandland X нравится. Но... до тех пор, пока не начинаешь думать о цене. А она — от 2 млн рублей и доходит до 2,5. При этом конкурентов у кроссовера много, и стоят они примерно столько же. Возможно, для кого-то аргументом в пользу Опеля станет немецкая сборка и наработанная в прошлом хорошая репутация марки.

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