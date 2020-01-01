Так переделывали авто только в СССР: 12 примеров

Внедорожник из довоенного BMW, универсал из Победы, машины, разросшиеся не только в длину, но и в ширину, — на что только не шли наши люди, чтобы получить автомобиль мечты...

Смесь немецкого с нижегородским

Частные автомобили в Советском Союзе служили десятилетиями, порой переходя в одной семье от поколения к поколению. В рабочем состоянии их поддерживали, как могли, — с помощью тех деталей, которые удавалось достать, и того инструмента, который был под рукой. Теперь легко издеваться над «колхозными» переделками, а тогда людям просто надо было ездить. Не менее естественным было их желание получить именно такой автомобиль, который им был нужен.

Купить? Увы, это можно было сделать далеко не всегда. И трудолюбивые, изобретательные владельцы шли на усовершенствование серийных машин сообразно возможностям и нуждам.

Москвич-400, модернизированный самостоятельно

Бурно и разнообразно переделывали Москвичи семейства 400/401. Устанавливали более современные двигатели и подвески, сиденья и приборы. А еще умельцы наращивали машинам багажники. Ведь у первого Москвича он был мизерный и с доступом только из салона. Переделки получались, может, и не слишком красивые, зато практичные. Но самое забавное, что нечто подобное — правда, в заводском, более изящном варианте, — после войны сделал на модернизированной модели Olympia и сам завод Opel.

В далеком прошлом — Mercedes-Вenz 170V (W136)

Модернизации подвергали вовсе не только отечественные модели, но в еще большей степени — трофейные немецкие машины. Их ведь в стране оказалось очень много, и служили они хозяевам тоже десятилетиями. Наращивая, в той или иной мере аккуратно, багажники, часто заодно меняли прогнившие крылья. Иной раз трофейную машину с годами с первого взгляда и опознать было уже нелегко. Зато она продолжала исполнять свою нехитрую, но нужную работу.

Полноприводный вариант BMW 321

Куда более сложная и смелая переделка — постройка полноприводного автомобиля собственной конструкции. Ведь такие машины частникам многие годы были практически недоступны. Носителями полного привода выступали подчас и те же самые трофейные автомобили. Так и получился, например, BMW 321 с двумя ведущими мостами. Наверное, от ГАЗ-69…

Хочу универсал!

ГАЗ-М20 Победы универсал. Завод такие не делал

А еще в СССР всегда не хватало универсалов. Выпуск их долгие годы, особенно до появления ВАЗ-2102, был небольшим, а купить Волги ГАЗ-22 и ГАЗ-24-02 и вовсе было практически невозможно. Умельцы и тут смело брались за решение. Гибрид Победы и Волги ГАЗ-22 выглядел даже симпатично. Машина, понятно, напоминала польскую Warszawa, которая, в отличие от нашей Победы, имела серийную грузопассажирскую модификацию.

Москвич-400 — универсал

Универсал на базе Москвича-400 — Москвтч-400-421 — серийным, увы не стал. Этот пробел частники тоже научились восполнять с помощью подручных материалов и сварки. В качестве двери багажника прекрасно подходила деталь от серийного универсала Москвич-423.

Пятиместный фургон на основе Волги ГАЗ-24

Дефицит универсалов ГАЗ-24-02, при определенной фантазии, смелости и сноровке, тоже можно было компенсировать, соорудив из Волги-седана высокий фургон с полноразмерным четырехдверным салоном.

Из двух УАЗов получается один, но очень вместительный

Редкие попадавшие в частные руки ГАЗ-69, как правило, переделывали, меняя тент на жесткий верх, более пригодный для нашего климата. Чаще всего делали машины, похожие на милицейские. Иногда использовали заднюю дверь от РАФ-977. Более сложный, но логичный, вместительный и симпатичный вариант — сочетания передней части ГАЗ-69 с задней от УАЗа-«буханки».

Короче, длиннее, шире

КИМ-10, расширенный под узлы Победы

Это какой же изобретательностью и каким упорством надо обладать, что нарастить автомобиль не в длину, а в ширину! Таким вышел довоенный советский КИМ-10, получивший некогда продольную вставку шириной примерно 200 мм. Все это ради того, чтоб приспособить машину под агрегаты более современной и широкой Победы ГАЗ-М20.

Chevrolet Impala: сделано в СССР

Редко, но попадали в руки советских умельцев и послевоенные иномарки. Известный некогда коллекционер и реставратор Ярослав Зузик в 1960-е соорудил из двух битых Chevrolet один небитый. К задней части двухдверного седана 1955 года подошла передняя от автомобиля 1959-го. Получился не только оригинальный, но и гармоничный с виду Chevrolet.

Двухдверный вариант ЗИС-110Б

Даже представительский открытый ЗИС-110Б, попав в руки народного умельца, преобразился. Трудно сейчас сказать, что толкнуло мастера на превращение длиннющего семиместного кабриолета в двухдверный. Но выглядит машина органично, словно восполняет пробел в гамме серийных модификаций ЗИС-110.

Ока с кузовом купе

Очень забавное двухместное купе на базе Оки, скорее всего, родилось из пикапа. Маленькие грузовички в качестве внутризаводского транспорта ездили по серпуховскому заводу и его окрестностям. Вероятно, именно такая машина и стала в третьей жизни купе.

Грузовик из мотоколяски СМЗ-С3А

В дело можно было пустить даже не слишком практичную инвалидку СМЗ-С3А. Из нее ведь тоже получается приличный грузовик. Если и не для дальних перевозок, то для внутрипоселковых — пригодный.

Так переделывали авто только в СССР: 12 примеров Внедорожник из довоенного BMW, универсал из Победы, машины, разросшиеся не только в длину, но и в ширину, — на что только не шли наши люди, чтобы получить автомобиль мечты... Так переделывали авто только в СССР: 12 примеров

Фото: из архива «За рулем»