Пьяный за рулем — преступник. Автомобиль — орудие преступления.

За смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову дали восемь лет колонии общего режима. Это довольно жесткое наказание. Если судить по данным судебной статистики за 2019 год, чаще всего виновные в подобных ДТП отделываются более легкими наказаниями. Но вопрос ­ в другом: как отучить людей садиться за руль подшофе?

Материалы по теме Вину на себя брать не буду: 10 фраз Ефремова в суде

В редакции «За рулем» возникло предложение ввести конфискацию автомобилей у тех, кто ездит в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. У виновников «пьяных» ДТП с тяжелыми последствиями — и подавно. За подобные ­действия человек должен отвечать не только водительским ­удостоверением, но и материально.

На нашем интернет-портале и в наших соцсетях мы разместили опрос, чтобы понять, поддерживаете ли вы идею главного редактора. Многие читатели проголосовали против — они считают, что подобная мера не совсем законна, либо опасаются несправедливых решений. Однако большинство все-таки поддерживают мысль о том, что конфискация транспорта у виновников пьяных аварий позволит снизить аварийность и смертность на наших дорогах.

Конфискация транспорта у нетрезвых водителей возможна с законодательной точки зрения. И ни у кого нет сомнений, что при грамотном подходе, когда не страдают законопослушные водители, конфискация автотранспорта может стать действенным инструментом борьбы с пьяными за рулем.

Как бороться с пьяными водителями?

Предложения главного редактора журнала «За рулем»:

конфисковывать транспорт в случае сильного алкогольного опьянения водителя

конфисковывать транспорт в случае «пьяных» ДТП

считать отягчающим обстоятельством наличие пассажиров у пьяного водителя

считать особо отягчающим обстоятельством наличие несовершеннолетних пассажиров у пьяного водителя

законодательно ввести повышенные в десять раз коэффициенты стоимости ОСАГО и каско для водителей, пойманных на «пьяной» езде

создать общедоступную базу данных водителей, привлекавшихся к ответственности за «пьяную» езду и «пьяные» ДТП

ставить отметку в правах о том, что водитель привлекался за «пьяную» езду

С тем же вопросом мы обратились в ГИБДД.

Владимир Викторович Кузин, заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации

Конфискация транспортных средств, принадлежащих гражданам, задержанным за управление ими в состоянии опьянения, может стать действенным способом профилактики такого рода правонарушений.

Известны случаи, когда назначенное наказание, включая лишение права управления, не дает эффекта и водитель вновь и вновь садится за руль подшофе. В подобных ситуациях изъятие транспортного средства по решению суда может быть единственным способом остановить злостного нарушителя, не дожидаясь, когда он совершит дорожно-транспортное происшествие .

Возможность конфискации уже предусмотрена Уголовным кодексом РФ для лиц, задержанных за управление транспортным средством в состоянии опьянения и подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение или преступление (статья 264.1 УК РФ). Кроме того, аналогичная по сути мера включена в проект нового кодекса РФ об административных правонарушениях, который сейчас разрабатывается. МВД России инициативу поддержало. Разумеется, введение такой социально чувствительной меры потребует четкого регламента ее применения в целях недопущения фактов нарушения закона в процессе осуществления правоприменительной деятельности.