Экономия, совместимость и спокойствие.

Впервые оказавшись за границей, я был поражен пустотой багажников тамошних автомобилей: в них не было ничего! При мне владелец Ауди открыл багажник и положил туда… свой пиджак: на улице было жарко. Я вспомнил собственную Волгу, в которой помимо нескольких канистр с бензином возил канистру с водой, а также масло, тормозуху, пару страховочных опор в помощь домкрату, кучу лампочек, буксирный трос, несколько приводных ремней, а также камеры и несчетное количество всяческого инструмента… Нет, положить туда пиджак не представлялось возможным.

Это было нормально

Все это в былые времена считалось нормальным. Водитель рассчитывал исключительно на себя: ведь не было ни мобильных телефонов, ни автосервисов в каждом втором сарае, ни придорожных магазинчиков с кучей запчастей. Поэтому он всегда был готов самостоятельно прокачать тормоза, поменять ремень генератора, взять кого-то на буксир и т.п. Замечу, что во всем этом чувствовался особый кайф: любая дальняя поездка мысленно превращала вас в потомков Пржевальского или Гагарина, сражающихся с неизвестностью. Но затем багажники опустели, а универсальным инструментом стал мобильный телефон.

Пустой и чистый багажник — это лучше, чем захламленный и грязный. Но для литрушки масла все-таки нужно сделать исключение — даже если вы обладатель дорогого современного автомобиля. И вот почему.

Семь аргументов

С бывалыми машинками все понятно: им масло никогда не помешает. Но зачем возить масло в новеньком автомобиле, и особенно — в гарантийном?

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Аргумент 1. Современные двигатели расходуют больше масла, чем прежние. Повышенная степень сжатия и рост эффективного давления в цилиндрах облегчают прорыв газов через поршневые кольца в вентиляцию картера, а оттуда — в камеру сгорания. Свою роль играет и турбонаддув: даже у нового турбокомпрессора некоторое количество масла попадает в компрессорную часть, а оттуда — в цилиндры. Поэтому в ряде случаев в течение межсервисного интервала уровень масла может опуститься ниже минимально допустимой отметки. Кроме того, повышенному расходу масла могут способствовать условия эксплуатации автомобиля — например, длительная езда на высокой скорости по платной трассе. Следовательно, необходимость подлить масло до планового визита на сервис вероятна.

Аргумент 2. Приобретая «литрушку» моторного масла на своем фирменном сервисе, вы гарантированно покупаете именно тот продукт, который уже залит в ваш мотор. Очень часто сервисмены даже оставляют вам излишки масла, не уместившиеся в системе смазки при обслуживании машины.

Аргумент 3. Если в дальней дороге вы обнаружите, что уровень масла упал «ниже ватерлинии», вам не придется покупать первый попавшийся продукт неизвестного качества в придорожном магазинчике, переживая, «подойдет или не подойдет?». Совместимость вам уже обеспечена.

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Аргумент 4. Приобретая литровую упаковку моторного масла, вы гарантированно не потратите на нее много денег.

Аргумент 5. Пользоваться литровой упаковкой гораздо проще, чем, скажем, 5-литровой. Из нее удобно наливать, точнее — выливать: перевернул вверх ногами — и всё!

Аргумент 6. Литровая упаковка не испортит интерьер багажника даже на дорогой машине: ее легко запрятать в любую свободную полость (рядом с запаской и т.п.).

Аргумент 7. В литрушке — даже в начатой — масло сохраняется лучше, чем в той же пятилитровке. Дело в том, что поверхность контакта продукта с воздухом в ней значительно меньше, а потому окисление идет не столь интенсивно.

Масло и «совок»

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Сегодня многие чуть ли не стесняются самостоятельно открывать капот машины — мол, не царское дело. Однако цари у нас тоже были разные. А наличие в багажнике фирменного и полезного продукта не превращает вас в так называемого «совка».

Счастливого пути!

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