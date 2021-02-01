Ошибка ГИБДД: опять не в пользу водителя

Я не я, машина не моя
Рассказывает Евгений Шмелев, адвокат:
На фотоматериале, приобщенном к постановлению, оказался автомобиль не моей подзащитной. Он был не только другой марки, но и с другим типом кузова. Александра владеет хэтчбеком Ford Focus, а на фото — кроссовер Volvo XC90. Несмотря на очевидное визуальное различие двух автомобилей, инженер по оперативной связи и специальной технике отделения по эксплуатации средств видеофиксации ЦАФАП ОДД ГИБДД УМВД России по Липецкой области вынес постановление, в котором указал, что водитель автомобиля Ford превысил установленную скорость движения.
На этом неточности не заканчиваются. Из фотоматериала также следовало, что госномер зафиксированного автомобиля отличается от номера автомобиля моей доверительницы на одну цифру.
А третьей серьезной ошибкой стало то, что Александра живет и работает в Москве, а «письмо счастья» ей пришло из Липецка. Ни в этом городе, ни даже в Липецкой области она не была ни разу.
Платить или обжаловать?
Поначалу Александра, как и большинство наших граждан, сомневалась, стоит ли в принципе тратить время на обжалование. Сумма штрафа небольшая — проще оплатить его со «скидкой» 50% в первые 20 дней и забыть. Вероятно, на то и делается расчет при вынесении подобных абсурдных постановлений. Я сильно сомневаюсь, что инспектор мог по невнимательности перепутать номер, марку машины и регион совершения административного правонарушения.
Помните: отказ отстаивать свои права и молчаливая оплата несправедливых штрафов часто играет с водителем злую шутку. Так, при совершении последующего административного правонарушения наличие других штрафов может стать отягчающим обстоятельством (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ. И наказание будет жестче.
Прямой дорогой в суд
Александра согласилась с моими доводами, и мы составили жалобу на постановление. В тексте заявления я сделал акцент на том, что в спорную дату моя подзащитная находилась в Москве на рабочем месте. Об этом свидетельствует соответствующая справка от работодателя Александры, которую мы приобщили к документу.
Жалобу направили в районный суд города Липецка — я решил не тратить время на обращение в ЦАФАП ГИБДД субъекта РФ (центр автоматизированной фиксации административных правонарушений; подразделение внутри региональных УГИБДД, которое занимается вынесением штрафов по материалам с дорожных камер. — Прим. ред.).
Суд рассмотрел жалобу и принял решение: отменить постановление и прекратить производство по делу об административном правонарушении. Незаконный штраф моя доверительница не оплачивала. Подавать жалобу на действия инспектора руководству разумно не стала: предполагаемые финансовые и временные затраты не соответствовали возможному решению по жалобе.
Имейте в виду:
- Если вам пришел несправедливый штраф, не торопитесь оплачивать его со скидкой. Проще обжаловать постановление, нежели вернуть деньги, добровольно уплаченные в казну. Ну и добровольно портить себе историю правонарушений — так себе решение.
- На обжалование штрафа у вас по закону есть десять суток (ст. 30.3 КоАП РФ). Срок начинается с момента получения водителем постановления. В случае с «письмом счастья» мы также отсчитываем десять дней от даты его вручения вам в почтовом отделении.
- Если хотите, чтобы вашу жалобу рассмотрели максимально объективно, лучше подавать ее сразу в суд по месту совершения административного правонарушения (не путать с вашим местом регистрации). Но в этом случае процесс обжалования может растянуться на месяц-другой.
- Как, за что и почему штрафуют дорожные камеры, можно узнать вот здесь. А памятка о том, куда следует жаловаться на неправомерные действия сотрудников полиции, находится тут.