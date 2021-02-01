Ошибка ГИБДД: опять не в пользу водителя

Героине нашей истории пришел штраф с дорожной камеры. На фото — другой автомобиль, но в постановлении указаны ее персональные данные. Как обжаловать такие «письма счастья», разобрались вместе с адвокатом.

Я не я, машина не моя

Рассказывает Евгений Шмелев, адвокат:

Прим. ред.). И ей назначили штраф 500 рублей. Казалось бы, ситуация для автомобилистов типичная, если бы не три серьезных «но». — В прошлом году моей доверительнице Александре пришел штраф с камеры фиксации нарушений ПДД. Согласно постановлению, она совершила правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.9 КОАП РФ («Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 километров в час». —). И ей назначили штраф 500 рублей. Казалось бы, ситуация для автомобилистов типичная, если бы не три серьезных «но».

На фотоматериале, приобщенном к постановлению, оказался автомобиль не моей подзащитной. Он был не только другой марки, но и с другим типом кузова. Александра владеет хэтчбеком Ford Focus, а на фото — кроссовер Volvo XC90. Несмотря на очевидное визуальное различие двух автомобилей, инженер по оперативной связи и специальной технике отделения по эксплуатации средств видеофиксации ЦАФАП ОДД ГИБДД УМВД России по Липецкой области вынес постановление, в котором указал, что водитель автомобиля Ford превысил установленную скорость движения.

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На этом неточности не заканчиваются. Из фотоматериала также следовало, что госномер зафиксированного автомобиля отличается от номера автомобиля моей доверительницы на одну цифру.

А третьей серьезной ошибкой стало то, что Александра живет и работает в Москве, а «письмо счастья» ей пришло из Липецка. Ни в этом городе, ни даже в Липецкой области она не была ни разу.

Платить или обжаловать?

Поначалу Александра, как и большинство наших граждан, сомневалась, стоит ли в принципе тратить время на обжалование. Сумма штрафа небольшая — проще оплатить его со «скидкой» 50% в первые 20 дней и забыть. Вероятно, на то и делается расчет при вынесении подобных абсурдных постановлений. Я сильно сомневаюсь, что инспектор мог по невнимательности перепутать номер, марку машины и регион совершения административного правонарушения.

Помните: отказ отстаивать свои права и молчаливая оплата несправедливых штрафов часто играет с водителем злую шутку. Так, при совершении последующего административного правонарушения наличие других штрафов может стать отягчающим обстоятельством (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ. И наказание будет жестче.

Прямой дорогой в суд

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Александра согласилась с моими доводами, и мы составили жалобу на постановление. В тексте заявления я сделал акцент на том, что в спорную дату моя подзащитная находилась в Москве на рабочем месте. Об этом свидетельствует соответствующая справка от работодателя Александры, которую мы приобщили к документу.

Жалобу направили в районный суд города Липецка — я решил не тратить время на обращение в ЦАФАП ГИБДД субъекта РФ (центр автоматизированной фиксации административных правонарушений; подразделение внутри региональных УГИБДД, которое занимается вынесением штрафов по материалам с дорожных камер. — Прим. ред.).

Суд рассмотрел жалобу и принял решение: отменить постановление и прекратить производство по делу об административном правонарушении. Незаконный штраф моя доверительница не оплачивала. Подавать жалобу на действия инспектора руководству разумно не стала: предполагаемые финансовые и временные затраты не соответствовали возможному решению по жалобе.

Имейте в виду:

Если вам пришел несправедливый штраф, не торопитесь оплачивать его со скидкой. Проще обжаловать постановление, нежели вернуть деньги, добровольно уплаченные в казну. Ну и добровольно портить себе историю правонарушений — так себе решение.

На обжалование штрафа у вас по закону есть десять суток (ст. 30.3 КоАП РФ). Срок начинается с момента получения водителем постановления. В случае с «письмом счастья» мы также отсчитываем десять дней от даты его вручения вам в почтовом отделении.

Если хотите, чтобы вашу жалобу рассмотрели максимально объективно, лучше подавать ее сразу в суд по месту совершения административного правонарушения (не путать с вашим местом регистрации). Но в этом случае процесс обжалования может растянуться на месяц-другой.









Как, за что и почему штрафуют дорожные камеры, можно узнать вот здесь. А памятка о том, куда следует жаловаться на неправомерные действия сотрудников полиции, находится тут.





Фото на заставке: depositphotos