Аварии с неисправными авто: изучили статистику за 6 лет

Основной аргумент, которым объясняют закручивание гаек с техосмотром, — большое количество аварий «из-за эксплуатации неисправных транспортных средств». Но это не совсем так: формулировка явно подкачала.

Шум вокруг техосмотра — с чего все началось?

14 марта 2016 года во время заседания президиума Госсовета, посвященного вопросам безопасности дорожного движения, губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила: «Необходимо модернизировать систему проведения технического осмотра путем формирования государственной политики в отношении процедур его проведения и принятия мер, обеспечивающих контроль и государственный надзор за организацией его проведения, исключающий фальсификацию результата, потому что за каждым водителем — люди, их жизни».

Поручение модернизировать систему техосмотра вошло в перечень поручений по итогам Госсовета, и вот сейчас мы наблюдаем кульминацию исполнения сказанного. В качестве основного и центрального аргумента для принятия такого решения была взята статистика ГИБДД, согласно которой наблюдался чудовищный рост аварий по причине неисправности автомобилей.

Статистика Госавтоинспекции: как они считают

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На сайте ГИБДД написано черным по белому, что эти данные показывают количество аварий «из-за эксплуатации неисправных транспортных средств». В действительности же это статистика аварий, в которых одно из транспортных средств имело неисправности. Иными словами, неисправность одного из ТС была сопутствующим аварии фактором, а не причиной. При разборе аварии инспекторами были зафиксированы неисправности одного из транспортных средств, но никакой причинно-следственной связи между состоянием ТС и произошедшей аварией нет !

Вот список самых распространенных неисправностей, которые были зафиксированы после ДТП. Оцените степень их влияния на аварию и ее тяжесть.

Тип неисправности Доля в общем количестве Несогласованные изменения в конструкции по сравнению с серийными транспортными средствами 22,3% Установка на одну ось автомобиля шин различных размеров, конструкций, моделей, с различными рисунками протектора, а также установка ошипованных и неошипованных шин одновременно 20,6% Несоответствие коэффициента светопропускания стекол нормативным значениям 15,2% Неисправность внешних световых приборов 14,0%

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Могут, к примеру, разные шины на одной оси стать причиной аварии? Могут! Но могут ими и не быть, если водитель откровенно «проспал» опасный поворот и поздно начал выруливать.

Более того, эти «неисправности» выявляются у всех участников ДТП, в том числе и невиновных . Если водитель на глубоко тонированной Ладе ехал по своей полосе и никого не трогал, а в него со встречки прилетел полностью соответствующий техническому регламенту Таможенного союза Mercedes, то водитель Лады, будучи абсолютно невиновным, появится в этой статистике «аварии из-за неисправности».

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При этом никто не анализирует результаты рассмотрения дел по дорожным происшествиям, равно как и не разбирается в настоящих причинах аварий, установленных автотехнической экспертизой.

Чем беднее становятся люди, тем больше будет участвовать в авариях ТС с сопутствующим фактором — разного рода неисправностями. А значит, статистика будет еще страшнее, хотя и не будет отражать истинного положения вещей. Потому что инспектор отмечает состояние дороги, освещение, время суток, дорожные знаки и, в том числе, состояние автомобилей участников ДТП — без определения виновности каждого из них.

Год Количество ДТП Прирост 2015 2553 30,30% 2016 5394 111,28% 2017 6455 19,67% 2018 6221 — 3,63% 2019 6734 8,25% 2020 7658 13,72%

Формулировка виновата?

Кто именно использовал термин «из-за» в статистике ГИБДД? Неизвестно. Но именно эта абсолютно неверная и искажающая реальность формулировка позволила сторонникам техосмотра много лет рассказывать с высоких трибун, что «из-за» неисправных машин гибнет больше 1000 человек каждый год и срочно надо реформировать техосмотр. И у них получилось.

Как в том анекдоте: все умершие ели огурцы, значит огурцы смертельно опасны. Правда, здесь цена не огуречная: 200 миллиардов рублей в год из кармана рядовых автомобилистов, которые мы с вами отдадим либо официально, либо не очень за процедуру техосмотра, необходимость и ценность которого стремится к нулю.

А как на Западе? В России регулярный техосмотр воспринимается как данность, но на самом деле некоторые страны прекрасно обходятся без этого. В большинстве регионов Австралии техосмотр требуется только для перерегистрации или продажи автомобиля, после его переоборудования (например, установки нового двигателя), а также если соответствующее предписание выпишет дорожная полиция. Схожие нормы действуют в нескольких штатах США, а, например, на Аляске или в Арканзасе нет вовсе никаких обязательных требований к эксплуатационному состоянию транспортных средств. В странах ЕС пригодность транспортных средств к эксплуатации регулируют 450 принятых на национальном уровне документов, конкретизирующих положения трех общеевропейских директив. Легковые автомобили обычно проходят первый техосмотр через 3–4 года после первичной постановки на учет, затем периодичность процедуры сокращается до одного раза в 1–2 года. Техосмотром помимо государственных структур могут заниматься частные автосервисные центры, причем в некоторых странах для этого даже не нужна отдельная лицензия — достаточно располагать необходимым оборудованием. Всего в Европе действует 110 000 линий технического осмотра автомобилей, в год на них проводится 132 млн процедур. Средняя стоимость варьируется в диапазоне от €50 до €150.

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