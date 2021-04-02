Экраноплан «Лунь»: хватало одного, чтобы разбомбить авианосец

Этот ударный ракетоносец спустили на воду в 1986 году. Единственный доведенный до летного состояния экземпляр, чудом доживший до наших дней, — яркое напоминание о наших возможностях.

Взлет с воды и полет на бреющем

Тему экранопланов разрабатывал гениальный конструктор Ростислав Алексеев. Тот самый Алексеев, который придумал знаменитые суда «Ракета» на подводных крыльях.

«Луня» построили в Нижнем Новгороде уже после смерти Алексеева и спустили на воду в июле 1986 года. Из запланированных нескольких машин это единственный доведенный до летного состояния экземпляр. Был полностью испытан и даже успел послужить на боевом посту в составе Каспийской флотилии.

Ударный экраноплан-ракетоносец «Лунь»

Взлет с воды и полет на минимальной высоте, когда уплотняющийся под крыльями поток воздуха имеет высокую несущую способность.

Подлететь незамеченным для ПВО на бреющем полете со скоростью 500 км/ч и выпустить шесть противокорабельных ракет «Москит» — в этом заключалась идея. Но от нее отказались в начале девяностых.

«Лунь» долгое время стоял в сухом доке в Каспийске, а некоторое время назад его отбуксировали под Дербент. Я оказался здесь практически случайно — во время тест-драйва нового Дастера

Меня от таких масштабных проектов бросает в дрожь. Воспользовавшись случаем, поднялся на борт. Полное ощущение, что люди покинули судно только что — как на обед ушли. Внутри идеальный порядок, на месте вся авионика, приборы и механизмы управления. Даже кое-какие документы сохранились.

Не знаю, сколько за годы службы он хлебнул морской воды, но корпус из прессованных панелей и профильных материалов из алюминиево‑магниевого сплава практически в первозданном виде. Покрасить — как новый будет!

Наше, отечественное!

В том месте, где припаркован «Лунь», хотят создать местный парк «Патриот». И вроде бы «Луня» приведут в идеальный вид и даже водрузят на постамент. Хорошая идея. Но я не об этом. Машине скоро сорок лет. От идеи до последнего болта — всё наше, отечественное. Представляете себе силу мысли и уровень технологий того поколения? Я никогда не идеализировал прошлое, но если бы сохранили лучшее из того, что имели…

Мы почему-то никак не попадем в нужное время. То рано, то поздно. В прошлом у нас был мощнейший ВПК, но все таланты и деньги были сосредоточены исключительно вокруг военных программ. Луноход, экраноплан, загоризонтные РЛС — это пожалуйста. Качественный видеомагнитофон, надежный автомобиль или хотя бы игрушки на радиоуправлении? Извините, ерундой не занимаемся.

Теперь готовы заниматься любой ерундой, но компетенции утрачены. Сколково есть, а российского смартфона нет. А если бы сохранили лучшее из той эпохи и смогли бы повернуть это лучшее на пользу людям? Вполне возможно, что весь мир пользовался бы не GPS, а ГЛОНАССом. И о создании нового телефона со спутниковым интернетом заявил бы не Илон Маск, а кто-нибудь из Роскосмоса. Если владеешь технологиями и умением объединять единой задачей лучшие умы, тебе все равно, что разрабатывать и что выпускать — космические корабли, электромобили или смартфоны.

К слову, Ростислав Алексеев преподнес нам хороший урок: ведь изначально он проектировал быстроходные боевые катера на подводных крыльях, а затем родились пассажирские «Ракеты» — тот редкий случай, когда военные технологии сослужили добрую мирную службу и прославили нас на весь мир.

Главное, чтобы это напоминание окончательно не превратилось в памятник, как сам «Лунь».

Фото: Муса Салгереев/ТАСС, Жигайлов Алексей/Фотохроника ТАСС