Это случится на даче! 5 проблем с вашей машиной

Закон Мерфи гласит: «Если какая-нибудь неприятность может произойти, она случается». Его сформулировали в 1948 году, и с тех пор ничего не изменилось. Только что с машиной все было нормально, и на тебе...
1. Спустило колесо
Ямы к подъездам некоторых садовых товариществ и дачных кооперативов часто забрасывают крупным гравием, битым кирпичом, мелкими кусками бетона. Внутри могут быть арматура, саморезы, гвозди. Итог — проколотое колесо.
Что делать?
Во-первых, найти причину. Как правило, шурупы или гвозди, пробившие колесо, хорошо видно. Если нет, колесо придется снять, накачать, насколько получится, и погрузить в емкость с водой: большой таз, бочку, старую ванну. Необязательно все колесо целиком, его можно проворачивать, пока не появятся пузырьки воздуха. Можно и промазать шину мыльным раствором.
А чтобы отремонтировать шину, в машине нужно держать набор для ремонта, состоящий из специального шила, жгутиков и клея. Пользоваться им несложно. Нет такого? Спросите у соседей или купите в ближайшем автомагазине. Либо ставьте запаску до шиномонтажа.
2. Сел аккумулятор
Полностью разрядиться аккумуляторная батарея может, если в машине долго включен какой-нибудь энергопотребитель. Например, аудиосистема. А такое может быть, если выходные бурные и долгие. Например, майские праздники.
Что делать?
Добывайте провода для «прикуривания» и аккумулятор, от которого можно запустить двигатель и зарядить свою батарею. Ставить заряженный аккумулятор, запускать двигатель и возвращать на место старый, разряженный, не стоит — даже при включенных энергопотребителях. Это может привести к большим проблемам с электрикой или даже блоком управления двигателем.
В крайнем случае можно попробовать использовать в качестве источника энергии 12-вольтовый аккумулятор от электроинструмента. Возможно, вам хватит и совсем небольшого импульса, чтобы завести машину.
А на будущее стоит приобрести надежное пускозарядное устройство либо бустер. Кстати, функция бустера есть и в некоторых сварочных аппаратах, которые у многих хранятся на даче.
3. Заперли ключи в машине
И так бывает. Дети пошалили, сами забыли и заблокировали двери машины, а ключи остались внутри. Спохватились перед выездом.
Что делать?
Не паниковать. Проверить все двери. Может быть, какая-то и откроется. Если нет, то:
- поискать щелку, чтобы можно было пропустить в салон проволоку или тонкую ветку, нажать на кнопку разблокировки центрального замка или поднять «солдатик» на двери. Отжать рамку двери можно руками. Если не хватает сил, надувной манжетой от тонометра.
- Вспомнить, есть ли запасные ключи. Если есть, то где и можно ли их оперативно доставить на дачу (например, попросив кого-то из родственников приехать на такси).
- Если вы находитесь недалеко от крупного населенного пункта, можно поискать в интернете и пригласить мастера, который вскроет машину. Правда, его придется подождать и заплатить за работу.
- Теоретически можно использовать и стальную линейку с пропилом — заведите ее под уплотнитель и попытайтесь сдвинуть тягу замка в двери. Имейте в виду, что без опыта вы скорее поцарапаете машину, чем откроете дверь.
- Если нет другого выхода — бить одно из стекол. Лучше предварительно выяснить в интернете, какое самое дешевое. Часто бывает, что маленькое треугольное боковое окошко — самое дорогое. Чтобы было меньше осколков, стекло, которое вы решили принести в жертву, стоит чем-то заклеить (хотя бы мокрой газетой), приготовить пылесос, чтобы собирать осколки (а их будет много в любом случае), толстую пленку и скотч, чтобы залатать пробоину.
4. Кончился/слили бензин
Конечно, чтобы доехать до дачи без топлива, нужно очень постараться. Однако и такое возможно — если, например, врет или совсем отказал топливомер. А кое-где топливо из бака могут и слить — местные хулиганы для своих мопедов.
Что делать?
Самое логичное — съездить на ближайшую АЗС (на велосипеде) и привезти хотя бы пять литров топлива. Только помните, что для этого придется где-то найти металлическую канистру, в пластиковые на многих заправках топливо наливать не разрешают, как и в стеклянную тару — из-за боязни статического электричества.
Но прежде стоит вспомнить, есть ли у вас или соседей какие-нибудь бензиновые инструменты. Бензопила, генератор, мотопомпа, газонокосилка? А может быть, скутер или моторная лодка? Если есть, наверняка где-то должен быть и запас бензина. Его можно слить и из бака инструмента. Но при условии, что там не двухтактный мотор, где бензин смешивается с маслом. Возможно, на такой смеси ваша машина даже и заведется, но точно далеко не уедет. И дыма будет много. Хорошо, если обойдется без крупного ремонта.
5. Пожар
Увы, многие дачники безответственно подходят к разведению огня на дачных участках — а власти постоянно ужесточают правила пожарной безопасности. В городах открытый огонь — редкость. На дачах — норма, и он часто соседствует с автомобилями, особенно на небольших участках. Автомобиль полностью сгорает за 4–6 минут, огонь распространяется на большую площадь, и пожар может перекинуться на деревья или строения.
Что делать?
Соблюдать правила пожарной безопасности, разводить только закрытый огонь как можно дальше от автомобиля, деревьев, домов, сараев и прочего. Держать на даче средства тушения огня (в первую очередь — большой и «свежий» (не старше пяти лет) огнетушитель.
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Как видите, все проблемы (кроме последней) решаемы. Главное — не паниковать, включить смекалку и не стесняться попросить о помощи, если нет другого выхода. Дача — дело коллективное, как давно известно.
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