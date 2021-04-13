Это случится на даче! 5 проблем с вашей машиной

Ковыряться в огороде или в машине? Многие мужики предпочитают второе. Плохо это по двум причинам: семья против и иногда такой досуг оказывается не запланирован.

Закон Мерфи гласит: «Если какая-нибудь неприятность может произойти, она случается». Его сформулировали в 1948 году, и с тех пор ничего не изменилось. Только что с машиной все было нормально, и на тебе...

1. Спустило колесо

Ямы к подъездам некоторых садовых товариществ и дачных кооперативов часто забрасывают крупным гравием, битым кирпичом, мелкими кусками бетона. Внутри могут быть арматура, саморезы, гвозди. Итог — проколотое колесо.

Что делать?

Во-первых, найти причину. Как правило, шурупы или гвозди, пробившие колесо, хорошо видно. Если нет, колесо придется снять, накачать, насколько получится, и погрузить в емкость с водой: большой таз, бочку, старую ванну. Необязательно все колесо целиком, его можно проворачивать, пока не появятся пузырьки воздуха. Можно и промазать шину мыльным раствором.

А чтобы отремонтировать шину, в машине нужно держать набор для ремонта, состоящий из специального шила, жгутиков и клея. Пользоваться им несложно. Нет такого? Спросите у соседей или купите в ближайшем автомагазине. Либо ставьте запаску до шиномонтажа.

2. Сел аккумулятор

Полностью разрядиться аккумуляторная батарея может, если в машине долго включен какой-нибудь энергопотребитель. Например, аудиосистема. А такое может быть, если выходные бурные и долгие. Например, майские праздники.

Что делать?

Материалы по теме Экспертиза пусковых устройств: подешевле и очень дорогое

Добывайте провода для «прикуривания» и аккумулятор, от которого можно запустить двигатель и зарядить свою батарею. Ставить заряженный аккумулятор, запускать двигатель и возвращать на место старый, разряженный, не стоит — даже при включенных энергопотребителях. Это может привести к большим проблемам с электрикой или даже блоком управления двигателем.

В крайнем случае можно попробовать использовать в качестве источника энергии 12-вольтовый аккумулятор от электроинструмента. Возможно, вам хватит и совсем небольшого импульса, чтобы завести машину.

А на будущее стоит приобрести надежное пускозарядное устройство либо бустер. Кстати, функция бустера есть и в некоторых сварочных аппаратах, которые у многих хранятся на даче.

3. Заперли ключи в машине

И так бывает. Дети пошалили, сами забыли и заблокировали двери машины, а ключи остались внутри. Спохватились перед выездом.

Что делать?

Материалы по теме 5 лайфхаков: как попасть в свою машину без ключей

Не паниковать. Проверить все двери. Может быть, какая-то и откроется. Если нет, то:

поискать щелку, чтобы можно было пропустить в салон проволоку или тонкую ветку , нажать на кнопку разблокировки центрального замка или поднять «солдатик» на двери. Отжать рамку двери можно руками. Если не хватает сил, надувной манжетой от тонометра.

, нажать на кнопку разблокировки центрального замка или поднять «солдатик» на двери. Отжать рамку двери можно руками. Если не хватает сил, надувной манжетой от тонометра. Вспомнить, есть ли запасные ключи. Если есть, то где и можно ли их оперативно доставить на дачу (например, попросив кого-то из родственников приехать на такси).

Если есть, то где и можно ли их оперативно доставить на дачу (например, попросив кого-то из родственников приехать на такси). Если вы находитесь недалеко от крупного населенного пункта, можно поискать в интернете и пригласить мастера, который вскроет машину. Правда, его придется подождать и заплатить за работу.

Стоимость вскрытия автомобиля варьируется от 1000 до 2000 рублей в зависимости от сложности.

Теоретически можно использовать и стальную линейку с пропилом — заведите ее под уплотнитель и попытайтесь сдвинуть тягу замка в двери . Имейте в виду, что без опыта вы скорее поцарапаете машину, чем откроете дверь.

. Имейте в виду, что без опыта вы скорее поцарапаете машину, чем откроете дверь. Если нет другого выхода — бить одно из стекол. Лучше предварительно выяснить в интернете, какое самое дешевое. Часто бывает, что маленькое треугольное боковое окошко — самое дорогое. Чтобы было меньше осколков, стекло, которое вы решили принести в жертву, стоит чем-то заклеить (хотя бы мокрой газетой), приготовить пылесос, чтобы собирать осколки (а их будет много в любом случае), толстую пленку и скотч, чтобы залатать пробоину.

4. Кончился/слили бензин

Конечно, чтобы доехать до дачи без топлива, нужно очень постараться. Однако и такое возможно — если, например, врет или совсем отказал топливомер. А кое-где топливо из бака могут и слить — местные хулиганы для своих мопедов.

Что делать?

Самое логичное — съездить на ближайшую АЗС (на велосипеде) и привезти хотя бы пять литров топлива. Только помните, что для этого придется где-то найти металлическую канистру, в пластиковые на многих заправках топливо наливать не разрешают, как и в стеклянную тару — из-за боязни статического электричества.

Но прежде стоит вспомнить, есть ли у вас или соседей какие-нибудь бензиновые инструменты. Бензопила, генератор, мотопомпа, газонокосилка? А может быть, скутер или моторная лодка? Если есть, наверняка где-то должен быть и запас бензина. Его можно слить и из бака инструмента. Но при условии, что там не двухтактный мотор, где бензин смешивается с маслом. Возможно, на такой смеси ваша машина даже и заведется, но точно далеко не уедет. И дыма будет много. Хорошо, если обойдется без крупного ремонта.

5. Пожар

Материалы по теме 20 причин, почему машина может загореться

Увы, многие дачники безответственно подходят к разведению огня на дачных участках — а власти постоянно ужесточают правила пожарной безопасности. В городах открытый огонь — редкость. На дачах — норма, и он часто соседствует с автомобилями, особенно на небольших участках. Автомобиль полностью сгорает за 4–6 минут, огонь распространяется на большую площадь, и пожар может перекинуться на деревья или строения.

Что делать?

Соблюдать правила пожарной безопасности, разводить только закрытый огонь как можно дальше от автомобиля, деревьев, домов, сараев и прочего. Держать на даче средства тушения огня (в первую очередь — большой и «свежий» (не старше пяти лет) огнетушитель.

***

Как видите, все проблемы (кроме последней) решаемы. Главное — не паниковать, включить смекалку и не стесняться попросить о помощи, если нет другого выхода. Дача — дело коллективное, как давно известно.