Хорошие седаны за 1 000 000: только проверенные варианты

На вторичке такие машины не залеживаются — многие уверены, что премиум, пусть и возрастной, лучше нового бюджетника.

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Что такое миллион? Новый Rio, Polo, Logan или Веста в богатой комплектации. А вторичный рынок за эти же деньги предлагает премиум. С пробегом от 100 тысяч км, зато с иным уровнем безопасности (подушек уж точно больше), динамики, управляемости и комфорта. Серьезнее антикоррозийная защита и выше престиж.

Это точно будет не заезженный вусмерть «немец» или угнанный «японец» с перебитыми номерами кузова и поддельным ПТС? Точно, если избегать совсем уж мутных продавцов. Большинство вариантов — без махинаций и криминала.

Что дают за миллион

В ценовой диапазон «миллион плюс-минус 50 тысяч рублей» успешно попадают Мерседесы C‑, E‑ и S‑класса. Причем Е‑класс представлен аж четырьмя поколениями. Только последнего нет — оно пока дороже. А за живой кузов W124 с пробегом 400 тысяч и за 9‑летний W212, набегавший сотку с копейками, порой просят одинаково.

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Конечно, лучше избегать машин, сменивших за семь-восемь лет десяток владельцев. Хватает прозрачных объявлений: два-три владельца, ПТС — оригинал, в ДТП «не состоял» и так далее. Даже если повреждения были, но ремонт произведен аккуратно, — это нормальный ходовой аппарат.

Четверть всего бэушного премиума — дешевле 800 тысяч рублей. Каждый десятый автомобиль — старше 20 лет.

Лидер по числу предложений в районе миллиона рублей — всё тот же Mercedes-Benz Е‑класса. Возраст — чуть моложе десяти лет, заявленный пробег — 130–180 тысяч, двигатель 3.0 или 3.5 (есть еще варианты), автомат, привод задний. «Фарша» много даже при моторе 1.8, потому что «голых» Е‑классов не выпускали.

В минусах — транспортный налог (40–50 тысяч) и дорогие расходники, запчасти и многие ремонтные работы. Только моторного масла трехлитровый мотор вмещает семь литров. Цены для премиума — на всё! — всегда будут выше, чем для «обычных» машин.

Про возраст и пробег

Считается, что именно в премиум-сегменте одометры скручивают чаще всего: заниженные пробеги можно «монетизировать» в сотни тысяч рублей. Подсчитано, что для 10‑летнего автомобиля средний размер «скрутки» — 55 тысяч км, а для 15‑летнего — 88 тысяч.

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Средний годовой пробег легкового автомобиля в Москве — около 16,5 тыс. км, в России — 17,5 тыс. км. То есть для десятилетней машины норма — около 170 тысяч км. Нетрудно поверить и в 250 тысяч. Но если заявлено 80 тысяч, необходимо уточнить, почему она так мало ездила.

Любопытен анализ сайта auto.ru. Одометры автомобилей, продававшихся через сайт повторно, у официальных дилеров скручены в 7% случаев. У независимых автосалонов доля фальшивых пробегов — 25%, у частных владельцев — 16%, у перекупщиков — 35%.

Главное — найти модель с работоспособным набором «мотор-трансмиссия»: увы, в 2005–2015 гг. появилось много сложных, капризных и чувствительных агрегатов под нормативы Евро‑5 и Евро‑6.

Audi A4

Предлагают: машины 2012–2014 годов с пробегами 80–160 тысяч км (IV поколение).

машины 2012–2014 годов с пробегами 80–160 тысяч км (IV поколение). Самый массовый вариант за 1 млн: 1.8 (170 л. с.), вариатор, 4×2.

1.8 (170 л. с.), вариатор, 4×2. Альтернативный: 2.0 (225 л.с.), робот, 4×4.

2.0 (225 л.с.), робот, 4×4. Агрегаты. Турбомоторы 1.8 и 2.0 TFSI к 2013 году модернизировали, решая врожденную проблему быстрого накопления нагара. Более ранние — можно брать, если подтвержден ремонт (замена) поршневой группы. Вариатор Multitronic до замены цепи выдерживает 150 тысяч км. Пожалуй, предпочтительнее 7-ступенчатый робот DL501 (родственник DSG, но более крепкий) — он доживает до 180–200 тысяч км.

Турбомоторы 1.8 и 2.0 TFSI к 2013 году модернизировали, решая врожденную проблему быстрого накопления нагара. Более ранние — можно брать, если подтвержден ремонт (замена) поршневой группы. Вариатор Multitronic до замены цепи выдерживает 150 тысяч км. Пожалуй, предпочтительнее 7-ступенчатый робот DL501 (родственник DSG, но более крепкий) — он доживает до 180–200 тысяч км. Вердикт. Смущает отсутствие гидромеханического автомата. Точнее, он есть, но только в комбинации с дизелем 3.0. Вариант самый живучий, но дорогой.

Audi A6

Предлагают: машины 8–10 лет с пробегами 100–200 тысяч км (IV поколение).

машины 8–10 лет с пробегами 100–200 тысяч км (IV поколение). Самый массовый вариант за 1 млн: 2.0 (180 л.с.), вариатор, 4×2.

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Альтернативные: 3.0 (300 л.с.), робот, 4×4; 2.8 (204 л.с.), робот, 4×4.

3.0 (300 л.с.), робот, 4×4; 2.8 (204 л.с.), робот, 4×4. Агрегаты. Мотор 2.0 TFSI периода до 2013 года — нагар, который обычно лечат заменой поршней, ресурс цепи ГРМ до 100 тысяч км, недолговечные термостат и масляный насос. В паре с вариатором скорее отталкивающий вариант. Безнаддувный 2.8 FSI в годах также копит нагар и ест масло, случались задиры цилиндров. Скромен ресурс цепи ГРМ, катушек зажигания и фазорегуляторов. У 3.0 TFSI (с живучим механическим компрессором) характер не легче. Ресурс обоих — 220–250 тыс. км, так что умрут они почти одновременно с роботом. Предпочтительнее вариант 2.8 — трансмиссии проще переваривать 204 «лошади», чем триста.

Мотор 2.0 TFSI периода до 2013 года — нагар, который обычно лечат заменой поршней, ресурс цепи ГРМ до 100 тысяч км, недолговечные термостат и масляный насос. В паре с вариатором скорее отталкивающий вариант. Безнаддувный 2.8 FSI в годах также копит нагар и ест масло, случались задиры цилиндров. Скромен ресурс цепи ГРМ, катушек зажигания и фазорегуляторов. У 3.0 TFSI (с живучим механическим компрессором) характер не легче. Ресурс обоих — 220–250 тыс. км, так что умрут они почти одновременно с роботом. Предпочтительнее вариант 2.8 — трансмиссии проще переваривать 204 «лошади», чем триста. Вердикт. В отличие от силовых агрегатов, у А6 долговечные материалы салона — к 200 тысячам км интерьер почти не теряет свежести. Решайте, что вам ­важнее.

BMW 3 Series

Предлагают: машины 2012–2014 годов с пробегами 100–200 тысяч км (VI поколение).

машины 2012–2014 годов с пробегами 100–200 тысяч км (VI поколение). Самый массовый вариант за 1 млн: 1.6 (136 л. c.), автомат, 4×2.

1.6 (136 л. c.), автомат, 4×2. Альтернативный: 2.0 (184 л. с.), автомат, 4×2.

2.0 (184 л. с.), автомат, 4×2. Материалы по теме BMW 5‑й серии (F10): полный список проблем

Агрегаты. Турбомотор 1.6 (N13, он же Prince) — совместная разработка BMW и PSA. Отличные характеристики, но обилие поломок. На «трешке» он модернизированный, но всё равно много слабых мест, а к 100 тысячам накопится нагар. На этой отметке рекомендуют менять (чистить, проверять) с десяток проблемных узлов, включая форсунки, цепь ГРМ и натяжитель. Если повезет, мотор протянет ещё сотку. Двухлитровый схож по набору недостатков, но более ресурсный — блок цилиндров доживает до 250 тысяч км. К восьмиступенчатому автомату ZF вопросов нет — служит до 300 тысяч, если вовремя заменить разгерметизировавшийся пластиковый поддон.

Турбомотор 1.6 (N13, он же Prince) — совместная разработка BMW и PSA. Отличные характеристики, но обилие поломок. На «трешке» он модернизированный, но всё равно много слабых мест, а к 100 тысячам накопится нагар. На этой отметке рекомендуют менять (чистить, проверять) с десяток проблемных узлов, включая форсунки, цепь ГРМ и натяжитель. Если повезет, мотор протянет ещё сотку. Двухлитровый схож по набору недостатков, но более ресурсный — блок цилиндров доживает до 250 тысяч км. К восьмиступенчатому автомату ZF вопросов нет — служит до 300 тысяч, если вовремя заменить разгерметизировавшийся пластиковый поддон. Вердикт. Оптимальным называют турбодизель 3.0 (231 л. с., сочетается с гидроавтоматом), но с ним будет пробег «от двухсот» или более высокая цена. ­Турбодизеля 2.0 (N47) — избегайте.

Infiniti M25 и M37

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Предлагают: машины 9–11 лет с пробегами 150–200 тысяч км (IV поколение).

машины 9–11 лет с пробегами 150–200 тысяч км (IV поколение). Самый массовый вариант за 1 млн: 3.7 (333 л.с.), автомат, 4×4.

3.7 (333 л.с.), автомат, 4×4. Альтернативный: 2.5 (222 л.с.), автомат, 4×2.

2.5 (222 л.с.), автомат, 4×2. Агрегаты. Из-за особенностей системы охлаждения треть моторов 3.7 (Nissan VQ37VHR) подвергались перегревам, провоцирующим задиры. У старых двигателей растет расход масла. А так — отличный агрегат и служит полмиллиона км. Кошмарный расход? Купите что-нибудь с мотором 1.2.

Схожие недостатки у двигателя 2.5 (VQ25HR). Он тоже прожорлив, но до 18 литров в городе не доходит. Ресурс также огромен, проблем с перегревами меньше.

Семиступенчатый автомат Jatco вынослив, при хорошем уходе живет 300 тысяч км. Ему тоже желательно ­промывать недостаточно эффективный радиатор.

Из-за особенностей системы охлаждения треть моторов 3.7 (Nissan VQ37VHR) подвергались перегревам, провоцирующим задиры. У старых двигателей растет расход масла. А так — отличный агрегат и служит полмиллиона км. Кошмарный расход? Купите что-нибудь с мотором 1.2. Схожие недостатки у двигателя 2.5 (VQ25HR). Он тоже прожорлив, но до 18 литров в городе не доходит. Ресурс также огромен, проблем с перегревами меньше. Семиступенчатый автомат Jatco вынослив, при хорошем уходе живет 300 тысяч км. Ему тоже желательно ­промывать недостаточно эффективный радиатор. Вердикт. Можно брать любую версию, но мотору 3.7 желательно провести углубленную диагностику.

Lexus ES 350

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Предлагают: машины 2010–2012 годов с пробегами 150–200 тысяч км (V поколение).

машины 2010–2012 годов с пробегами 150–200 тысяч км (V поколение). Самый массовый вариант за 1 млн: 3.5 (277 л.с.), автомат, 4×2.

3.5 (277 л.с.), автомат, 4×2. Альтернативный : нет.

: нет. Агрегаты. Тойотовский мотор 3.5 (2GR-FE) к 2010 году прошел две модернизации. Он шумный, нередко источник шума — цепь ГРМ, в этом случае нужна переборка всего привода. Быстро засоряется дроссельная заслонка, часты отказы водяной помпы и обгонной муфты в шкиве генератора. Ходит 300 тысяч км.

Шестиступенчатый автомат Aisin U760E — беспроблемный, держится 250 тысяч км, затем не обойтись без замены изношенных узлов.

Тойотовский мотор 3.5 (2GR-FE) к 2010 году прошел две модернизации. Он шумный, нередко источник шума — цепь ГРМ, в этом случае нужна переборка всего привода. Быстро засоряется дроссельная заслонка, часты отказы водяной помпы и обгонной муфты в шкиве генератора. Ходит 300 тысяч км. Шестиступенчатый автомат Aisin U760E — беспроблемный, держится 250 тысяч км, затем не обойтись без замены изношенных узлов. Вердикт. Надежная и комфортная машина. Можно брать даже с пробегом под 200, если настроиться на скорую переборку АКП.

Mercedes-Benz C‑класса

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Предлагают: машины 2010–2013 годов с пробегами 80–200 тысяч км (III поколение).

машины 2010–2013 годов с пробегами 80–200 тысяч км (III поколение). Самый массовый вариант за 1 млн: 1.8 (184 л. с.), автомат, 4×2.

1.8 (184 л. с.), автомат, 4×2. Альтернативные: 1.6 (156 л.с.), автомат, 4×2; 3.5 (252 л.с.), автомат, 4×4.

1.6 (156 л.с.), автомат, 4×2; 3.5 (252 л.с.), автомат, 4×4. Агрегаты. У турбомоторов 1.6 и 1.8 много недомоганий, хотя к 2010 году они прошли модернизацию. К 100–120 тысячам км следует ожидать зависания клапанов из-за нагара, замены цепи и других элементов привода ГРМ, засорению (а зимой — промерзанию) системы вентиляции картерных газов. Замена термостата к этому моменту может потребоваться два-три раза.

Моторы эти служат 200–250 тысяч км. Примерно столько же держится и семиступенчатый автомат 722.9 (до 2010 года — пятиступенчатый 722.6).

У турбомоторов 1.6 и 1.8 много недомоганий, хотя к 2010 году они прошли модернизацию. К 100–120 тысячам км следует ожидать зависания клапанов из-за нагара, замены цепи и других элементов привода ГРМ, засорению (а зимой — промерзанию) системы вентиляции картерных газов. Замена термостата к этому моменту может потребоваться два-три раза. Моторы эти служат 200–250 тысяч км. Примерно столько же держится и семиступенчатый автомат 722.9 (до 2010 года — пятиступенчатый 722.6). Вердикт. Заслуживают внимания экземпляры, пробежавшие менее 100 тысяч км. Возможно, лучше обратиться к машинам с более надежным и ресурсным атмосферником 3.5 (252 л.с., см. Е‑класс).

Mercedes-Benz E‑класса

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Предлагают: машины 2010–2012 годов с пробегами 130–200 тысяч км (IV поколение).

машины 2010–2012 годов с пробегами 130–200 тысяч км (IV поколение). Самый массовый вариант за 1 млн: 1.8 (184 л. с.), автомат, 4×2.

1.8 (184 л. с.), автомат, 4×2. Альтернативные: 3.5 (249–306 л.с.), автомат, 4×2; 3.0 (231 л.с.), автомат, 4×2.

3.5 (249–306 л.с.), автомат, 4×2; 3.0 (231 л.с.), автомат, 4×2. Агрегаты. О двигателе 1.8 сказано выше — всем хорош, пока молодой. Атмосферные V6 3.0 и 3.5 — близкая родня по семейству М272, болезни у них общие. Самая известная — износ звездочек балансирного вала, что приводит к замене всего привода ГРМ с цепью. Часты течи масла через заглушки головок блока и подклинивание заслонок впускного коллектора — даже на небольших пробегах. Ресурс — 300 тысяч км, что на фоне наддувных — хорошо.

Об автоматах серии 722 — см. С‑класс.

О двигателе 1.8 сказано выше — всем хорош, пока молодой. Атмосферные V6 3.0 и 3.5 — близкая родня по семейству М272, болезни у них общие. Самая известная — износ звездочек балансирного вала, что приводит к замене всего привода ГРМ с цепью. Часты течи масла через заглушки головок блока и подклинивание заслонок впускного коллектора — даже на небольших пробегах. Ресурс — 300 тысяч км, что на фоне наддувных — хорошо. Об автоматах серии 722 — см. С‑класс. Вердикт: Некоторые таксопарки утверждают, что моторы 1.8 ходят 400 тысяч км. Может быть, если заменить в них всё. Но в таком случае любой из V6 прослужит намного дольше, а везут они шустрее.





Как распознать скрученный пробег?

Специальный прибор позволяет влезть в электронику автомобиля и изменить пробег до любого значения. У машин премиум-сегмента этот процесс более сложен, но, как говорят эксперты, неразрешимых задач нет. И дают рекламу в интернете: «Регулировка, корректировка одометра — от 1500 рублей».

В США и Германии скручивание пробега наказуемо (штраф и тюрьма), у нас — нет. Поэтому не исключено, что из трех хозяев десятилетней машины двое скинули ей по полтинничку, и осталось всего-то 100 тысяч. Особенно этим грешат перекупщики всех мастей. Но честных владельцев больше. Преимущество — тем, у кого есть сервисная книжка с данными о пробеге на каждом ТО. Подделками книжек тоже занимаются, но чаще объявляют ее «утерянной», если хотят скрыть правду.

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Историю многих автомобилей можно узнать в интернете — как на сайтах частных объявлений, так и на иных. Если речь о покупке за миллион рублей, разумно потратить пару сотен на полный пакет информации о машине. Никто ничего о ней не знает? Найдите другую, менее таинственную!

Внешний осмотр автомобиля также позволяет прикинуть пробег. Смотрите на затертые ветровое стекло и поликарбонатные фары. Внутри — на боковины сиденья водителя и руль, подлокотники, кнопки стеклоподъемников, накладки ­педалей. Разницу между 100 и 120 тысячами км так не выловить, но между 100 и 200 — почти наверняка. Правда, на некоторых моделях (в том числе и премиальных) обивка на сгибах трескается как раз к 100 тысячам. Так что сопоставляйте все приметные места в комплексе.

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Фото: фирмы-производители