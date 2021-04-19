Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы — журнал За рулем

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Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы

Сравнили стоимость планового ТО, затраты на бензин, транспортный налог и ОСАГО, учли потери при перепродаже и задумались: потратив на покупку сильно больше полутора миллионов, будете ли вы радоваться экономии в два с небольшим рубля на каждый километр пробега?

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Arkana и QX50 — дети одного альянса, но абсолютно разные. Вариаторная Аркана — одно из немногих бюджетных кросс-купе, хотя бюджет этот не так уж скромен: от 1,28 до 1,73 миллиона рублей. Если смотреть на вариант с бодрым 150‑сильным турбомотором и полным приводом — готовьте минимум 1,65 млн.

За такие деньги можно найти подержанный «премиум» в очень хорошем состоянии. Только нужно отбросить стереотипы о безальтернативности большой немецкой тройки и неохотно дешевеющих машин марки Lexus. Тогда на горизонте появятся и другие кроссоверы — например, Infiniti QX50 первого поколения. На вторичке цены стартуют с 1,3 млн рублей. А в цену хорошо оснащенной Арканы впишется даже рестайлинговая версия 2015–2016 года выпуска за 1,6–1,85 млн рублей с пробегом до 100 тысяч км. Мы нашли QX50 чуть подороже: за пять лет он проехал около 20 тысяч км.

Arkana — ярко выраженное кросс-купе. Но что-то от такой стилистики есть и у QX50, который прежде назывался EX и выпускается с 2007 года с некоторыми изменениями.
Arkana — ярко выраженное кросс-купе. Но что-то от такой стилистики есть и у QX50, который прежде назывался EX и выпускается с 2007 года с некоторыми изменениями.

Комплектация

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Поклонники бэушек любят QX50 за традиционную техническую начинку: атмосферный бензиновый двигатель V6 и классический автомат. И эти агрегаты весьма надежны — проверено. Мечта всякого, кто не хочет разоряться на ремонт раньше времени.

Аркана — это малообъемный турбомотор и вариатор. Люди из Renault уверяют, что мотор 1.3Т по ресурсу не хуже старого атмосферника 2.0, который еще остается на Дастере. Пока толковой статистики по нему нет, а вот вариатор в прежние годы успел подмочить себе репутацию.

Как едут?

«Шестерка» Infiniti звучит на два порядка приятнее, чем «турба» Renault. Arkana кажется легче на подъем, однако проигрывает секунду в наборе сотни и не вписывается в психологический порог десяти секунд.

Infiniti QX50 на ходу дает хороший баланс отзывчивости и мягкости. Однако нужно постоянно помнить об очень скромном клиренсе в 140 мм.
Infiniti QX50 на ходу дает хороший баланс отзывчивости и мягкости. Однако нужно постоянно помнить об очень скромном клиренсе в 140 мм.

Сзади в QX50 просторно. Но — только в рестайлинговой машине (с 2015 года), которая больше по колесной базе.
Сзади в QX50 просторно. Но — только в рестайлинговой машине (с 2015 года), которая больше по колесной базе.

Во времена QX50 электропривод пятой двери ещё не стал нормой. Наши замеры модель не проходила, а по паспорту объем багажника всего 309 л.
Во времена QX50 электропривод пятой двери ещё не стал нормой. Наши замеры модель не проходила, а по паспорту объем багажника всего 309 л.

QX50 обладает вальяжным характером, но, если пришпорить, прибавляет ход уверенно. За звук, динамику и надежность расплачиваешься на заправке. Даунсайзинговый Renault в городе укладывается в десятку, тогда как Infiniti легко сжигает 14–15 литров на 100 км и больше.

Даже поезженный Infiniti охмуряет удачным балансом спортивности и мягкости. Arkana и рулится не столь точно, и неровности проходит жестче.

Arkana на 17‑дюймовых колесах — самый драйверский кроссовер в российской линейке Renault. Подвеска «поджата» даже относительно Арканы на меньших дисках.
Arkana на 17‑дюймовых колесах — самый драйверский кроссовер в российской линейке Renault. Подвеска «поджата» даже относительно Арканы на меньших дисках.

Не сказать, что Renault тесный, однако сопернику проигрывает. Преимущество Арканы — в USB-портах и обогреве, которых нет на возрастном Infiniti.
Не сказать, что Renault тесный, однако сопернику проигрывает. Преимущество Арканы — в USB-портах и обогреве, которых нет на возрастном Infiniti.

Arkana за пятой дверью вместительнее. При заявленных 409 л мы намерили 304 л. Электропривода тоже нет, зато запаска ­полноразмерная.
Arkana за пятой дверью вместительнее. При заявленных 409 л мы намерили 304 л. Электропривода тоже нет, зато запаска ­полноразмерная.

По шумоизоляции тоже очевидно превосходство пусть и возрастного, но премиального автомобиля.

А вот если нужно съезжать с асфальта, о QX50 сразу забудьте. Arkana имеет 210 мм под стальной защитой картера. У Infiniti под защитой я намерил всего 140 мм, хотя официально декларируется 165 мм. На «дорестайле» клиренс еще меньше — на 18 мм. Плюс масса машины и бесхитростная кроссоверная трансмиссия с муфтой в приводе передних колес. Так что — только асфальт и несложная грунтовка.

Из личного опыта владельцев Infiniti QX50

У Кости и Ани, которые любезно одолжили для теста свою машину, это уже второй подряд Infiniti QX50. Прежний, дорестайлинговый, прошел 62 тысячи км и не потребовал ни единого внепланового вмешательства. Взамен был куплен этот, сданный кем-то в трейд-ин с мизерным пробегом.

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При маленьком ребенке однозначно кстати пришлась удлиненная база. А вот багажник, хотя и прибавил в объеме, всё равно маловат. Клиренс невелик, но для эксплуатации в режиме дом/дача/в отпуск по трассе его хватает. Радуют надежность и адекватная стоимость содержания.

Из оснащения приятны отличный свет, адаптивный «круиз», удобные в дальней поездке сиденья. Напрягает необходимость менять задние колодки едва ли не на каждом ТО: ими активно работает ESP. К счастью, неоригинальные стоят всего 1500–2000 рублей. И приходится опасаться за кузовщину. Например, замена ветрового стекла у дилера обошлась более чем в 100 тысяч рублей! К счастью, за счет страховой компании.

Много проблем

Много проблем с моим [Infiniti QX50] 2016 [года выпуска]... Проблемы с трансмиссией… Внезапное переключение на пониженную передачу при движении с постоянной скоростью… Обогрев не работает до температуры 32 °C [на регуляторе]... А так нормальный автомобиль.

Пользователь CDLVancouver, 23.10.2015, форум infinitiqx50.org (Канада)

Отличная машина

[Infiniti] QX50 у меня уже полгода. Я думаю, это отличная машина. Это один из самых красивых SUV на дороге. Заметил, что другие водители ускоряются, чтобы посмотреть, на чем я еду.

Пользователь Ted Stanley, 05.10.2019, ресурс Edmunds (США)

 Возвращаюсь к BMW

[Infiniti QX50] случайным образом сам по себе останавливается. Представьте, вы едете по шоссе и вдруг машина тормозит без всякой причины… Мой кофе пролился везде где только можно… Я ухожу от Infiniti и возвращаюсь к BMW.

Пользователь Chris, 10.05.2019, ресурс Edmunds (США)

Интерьер

Мультимедийная система — слабое место Infiniti. Она и на новом QX50 не блещет, а на старом и подавно. Так что смиритесь с примитивным дизайном, оффлайн-навигацией и дружбой со смартфоном только через Bluetooth.

Мультимедийка Арканы с Android Auto, Apple CarPlay и онлайн-сервисами Яндекса на голову современнее. У обеих машин стоят камеры кругового обзора. Только Renault не умеет склеивать их в одно изображение, а видение мира в Infiniti стесняет маленький дисплей.

Интерьер с обилием кнопок, плавными обводами и маленьким дисплеем давно устарел. Но свой шарм есть. Козырек комбинации приборов обтянут кожей.
Интерьер с обилием кнопок, плавными обводами и маленьким дисплеем давно устарел. Но свой шарм есть. Козырек комбинации приборов обтянут кожей.

Климат-контроль QX50 двухзонный. Как на многих японцах, любит сразу включаться на полную мощность, раздражая звуком вентилятора.
Климат-контроль QX50 двухзонный. Как на многих японцах, любит сразу включаться на полную мощность, раздражая звуком вентилятора.

Infiniti стал одной из первых машин в мире, на которой появились камеры кругового обзора. Разрешение не лучшее, зато разметка динамическая.
Infiniti стал одной из первых машин в мире, на которой появились камеры кругового обзора. Разрешение не лучшее, зато разметка динамическая.

Качество материалов сравнивать не очень корректно. «Финик» по меркам премиум-сегмента неприлично скромен, но Рено и вовсе откровенный «бюджетник». Кожа и пластик в QX50 производят гораздо более дорогое впечатление. С коричневой кожей органично сочетаются вставки «под дерево».

Обогревы

Разница в возрасте всплывает, когда речь заходит о теплых опциях. Во времена молодости Infiniti было достаточно греть передние сиденья. Теперь же в порядке вещей — обогрев руля, ветрового стекла и заднего сиденья. Ничего этого «пятидесятка» не имеет — в отличие от Арканы.

Линии в салоне Арканы современные, однако материалы самые дешевые, пластик сплошь твердый. Некогда свойственных марке эргономических просчетов тут минимум.
Линии в салоне Арканы современные, однако материалы самые дешевые, пластик сплошь твердый. Некогда свойственных марке эргономических просчетов тут минимум.

Arkana регулирует микроклимат в одной зоне, и не всегда точно. На фоне Infiniti бросается в глаза современное оформление блока.
Arkana регулирует микроклимат в одной зоне, и не всегда точно. На фоне Infiniti бросается в глаза современное оформление блока.

В Renault потратились на четыре камеры, но почему-то не научили изображения с них склеиваться воедино. Качество картинки едва ли лучше, чем на Infiniti (так кажется из-за большего дисплея), разметка вместе с колесами не поворачивается.
В Renault потратились на четыре камеры, но почему-то не научили изображения с них склеиваться воедино. Качество картинки едва ли лучше, чем на Infiniti (так кажется из-за большего дисплея), разметка вместе с колесами не поворачивается.

Комфорт для пассажиров

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Имеет смысл искать рестайлинговый Infiniti. При обновлении ему на 80 мм увеличили колесную базу. Для задних пассажиров места стало больше на 93 мм, и машина превратилась в одну из самых просторных в классе.

Я оценил оба кроссовера своими 186 см роста: сзади в «японце» заметно просторнее. Покатая крыша Арканы сжирает места больше, чем люк в QX50.

Что сломается в первую очередь

Ниссановская «шестерка» VQ25HR весьма надежна. Даже ресурс цепи ГРМ и нейтрализатора уходит к 200 тысячам км. Главное — не убивать мотор плохим бензином и грязными радиаторами. Нет нареканий и к 7‑ступенчатому автомату, в котором традиционно рекомендуется менять масло раз в 60–80 тысяч км.

В подвеске вряд ли что-то потребует вмешательства раньше 100‑тысячного пробега. Разве что недорогие стойки стабилизатора.

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По электрической части могут случиться глюки из-за попадания влаги и реагентов. В зоне особого риска — система бесключевого доступа, но бывают сбои и в салонных опциях.

Механизмы регулировки руля и водительского сиденья — на электроприводах и при каждом выключении двигателя отъезжают для облегчения выхода. От частого использования идет повышенный износ, но удобную опцию можно и отключить.

Требуют внимания кожа и лакокрасочное покрытие. Они по японской традиции тонкие и подвержены повреждениям. В целом Infiniti QX50 можно отнести к старым добрым «японцам» с высокой надежностью.

Резюме

Премиум — это не обязательно дорогое обслуживание. Infiniti в этом плане адекватен. С хорошей скидкой, которую применяют к негарантийным машинам, плановое ТО у дилера с оригинальными расходниками выйдет в 15 тысяч рублей. Скорее всего, придется добавить в счет задние тормозные колодки, которые построенный на заднеприводной платформе QX50 съедает за один межсервисный пробег (едва ли не единственная слабость машины). Унификация с Ниссаном, широкий выбор неоригинала и множество профильных «неофициалов» позволят еще сэкономить.

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Свежая Arkana подразумевает гарантию и обязательные визиты к дилерам. На счет меньше 12–13 тысяч не надейтесь, так что пропасти в цене плановых ТО между автомобилями не будет — конечно, если Infiniti не настигнет какая-нибудь неожиданная старческая хворь.


  • Преимущества Renault: в клиренсе, расходе топлива и обилии обогревов.
  • Плюсы Infiniti QX50: вызывающие доверие агрегаты, гуманная стоимость содержания, более просторный салон, лучшая отделка и комфортный ход.

Тот случай, когда риск выбора в пользу «б/у» не слишком велик.

А если ДТП?

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Кузовные детали на Infiniti влетят в копеечку, так что лучше подстраховаться полисом каско. Хотя кое в чем он предпочтительнее Арканы.

Например, по светотехнике. Ксеноновые линзы ближнего света эффективны и наделены очень полезной функцией подсветки поворотов. Выгорят — без проблем поменяете на аналогичные или светодиодные, отдав «под ключ» 10–25 тысяч рублей в зависимости от выбранных компонентов.

LED-фары Renault не разбираются — замена отдельных компонентов не подразумевается. Новая фара стоит около 38 тысяч рублей за штуку. Подержанная будет лотереей, но и за такую отдадите от 12 до 25 тысяч.


Что иностранцы говорят про Аркану

Не сравнить с Talisman

Мне вообще нравится внешний вид [Renault Arkana]. Разумеется, не сравнить с Talisman, но это, безусловно, вариант, так как ничего лучше от Renault ждать не приходится.

Пользователь Renault F1, 13.12.2020, форум talisman-forum.de (Германия)



Меган на ходулях

Это в сущности Меган на ходулях. Но тем не менее приятная машина.

Пользователь Dannnn, 24.09.2020, форум mycarforum.com (Сингапур)

Самое оно для русских второсортных мафиози

В России должно быть круто [ездить на Renault Arkana] для второсортных мафиози, которые не могут позволить себе купить немецкую [машину]. Здесь же [во Франции] это просто уродливо, вульгарно и пафосно.

Пользователь fybert, 05.03.2021, ресурс L'Argus (Франция)




ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

INFINITI QX50 2.5 AWD

RENAULT ARKANA 150 TCe 4×4

Снаряженная / полная масса

1918 / 2305 кг

1571 / 1954 кг

Время разгона 0–100 км/ч

9,5 с

10,5 с

Максимальная скорость

206 км/ч

191 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 80 л

АИ-92, АИ-95 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

14,6 / 8,5 / 10,7 л / 100 км

9,1 / 6,1 / 7,2 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, продольно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

V6 / 24

Р4 / 16

Рабочий объём

2496 см³

1332 см³

Мощность

163 кВт / 222 л.с. при 6400 об/мин

110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин

Крутящий момент

252 Н·м при 4800 об/мин

250 Н·м при 1700 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

Коробка передач

A7

CVT

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

4,78 / 3,10 / 1,98 / 1,37 / 1,00 / 0,87 / 0,78 / 3,86

2,63–0,38 / 1,96

Главные передачи

3,36

5,69

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

многорычажная / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с гидро­усилителем

реечное, с электро­усилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые

дисковые вентилируемые / барабанные

Шины

225/55 R18

215/60 R17


СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ

INFINITI QX50 2.5 AWD

RENAULT ARKANA 150 TCe 4×4

Расходы на плановое ТО *

45 000 

67 100 

ОСАГО

15 534 

13 592 

Расходы на топливо

345 000 

240 000 

Потеря стоимости

340 000  (20 %)

296 000  (24 %)

Транспортный налог

14 430 

5250 

Итого

759 964 

621 942 

Стоимость 1 км пробега

12,67 /км

10,37 /км

* При среднегодовом пробеге 20 000 км.

СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

INFINITI QX50 2.5 AWD

RENAULT ARKANA 150 TCe 4×4

Воздушный фильтр (оригинал)

850 

700 

Ветровое стекло (оригинал)

50 600 

37 500 

Фара передняя ксенон / *LED (оригинал)

26 000 

38 000 

Комплект зимних шин (Michelin X-Ice North 4)

55 000 

47 000 

Передние тормозные колодки (TRW)

2300 

3000 




Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы

Сравнили стоимость планового ТО, затраты на бензин, транспортный налог и ОСАГО, учли потери при перепродаже и задумались: потратив на покупку сильно больше полутора миллионов, будете ли вы радоваться экономии в два с небольшим рубля на каждый километр пробега?

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Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы

Сравнили стоимость планового ТО, затраты на бензин, транспортный налог и ОСАГО, учли потери при перепродаже и задумались: потратив на покупку сильно больше полутора миллионов, будете ли вы радоваться экономии в два с небольшим рубля на каждый километр пробега?

Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы — фото 1240203Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы — фото 1240204Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы — фото 1240211Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы — фото 1240213Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы — фото 1240217Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы — фото 1240212Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы — фото 1240214Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы — фото 1240205Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы — фото 1240209Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы — фото 1240207Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы — фото 1240206Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы — фото 1240210Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы — фото 1240208Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы — фото 1240215Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы — фото 1240216Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы

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