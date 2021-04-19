Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы

Сравнили стоимость планового ТО, затраты на бензин, транспортный налог и ОСАГО, учли потери при перепродаже и задумались: потратив на покупку сильно больше полутора миллионов, будете ли вы радоваться экономии в два с небольшим рубля на каждый километр пробега?

Arkana и QX50 — дети одного альянса, но абсолютно разные. Вариаторная Аркана — одно из немногих бюджетных кросс-купе, хотя бюджет этот не так уж скромен: от 1,28 до 1,73 миллиона рублей. Если смотреть на вариант с бодрым 150‑сильным турбомотором и полным приводом — готовьте минимум 1,65 млн.

За такие деньги можно найти подержанный «премиум» в очень хорошем состоянии. Только нужно отбросить стереотипы о безальтернативности большой немецкой тройки и неохотно дешевеющих машин марки Lexus. Тогда на горизонте появятся и другие кроссоверы — например, Infiniti QX50 первого поколения. На вторичке цены стартуют с 1,3 млн рублей. А в цену хорошо оснащенной Арканы впишется даже рестайлинговая версия 2015–2016 года выпуска за 1,6–1,85 млн рублей с пробегом до 100 тысяч км. Мы нашли QX50 чуть подороже: за пять лет он проехал около 20 тысяч км.

Arkana — ярко выраженное кросс-купе. Но что-то от такой стилистики есть и у QX50, который прежде назывался EX и выпускается с 2007 года с некоторыми изменениями.

Комплектация

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Поклонники бэушек любят QX50 за традиционную техническую начинку: атмосферный бензиновый двигатель V6 и классический автомат. И эти агрегаты весьма надежны — проверено. Мечта всякого, кто не хочет разоряться на ремонт раньше времени.

Аркана — это малообъемный турбомотор и вариатор. Люди из Renault уверяют, что мотор 1.3Т по ресурсу не хуже старого атмосферника 2.0, который еще остается на Дастере. Пока толковой статистики по нему нет, а вот вариатор в прежние годы успел подмочить себе репутацию.

Как едут?

«Шестерка» Infiniti звучит на два порядка приятнее, чем «турба» Renault. Arkana кажется легче на подъем, однако проигрывает секунду в наборе сотни и не вписывается в психологический порог десяти секунд.

Infiniti QX50 на ходу дает хороший баланс отзывчивости и мягкости. Однако нужно постоянно помнить об очень скромном клиренсе в 140 мм.

Сзади в QX50 просторно. Но — только в рестайлинговой машине (с 2015 года), которая больше по колесной базе. Во времена QX50 электропривод пятой двери ещё не стал нормой. Наши замеры модель не проходила, а по паспорту объем багажника всего 309 л.

QX50 обладает вальяжным характером, но, если пришпорить, прибавляет ход уверенно. За звук, динамику и надежность расплачиваешься на заправке. Даунсайзинговый Renault в городе укладывается в десятку, тогда как Infiniti легко сжигает 14–15 литров на 100 км и больше.

Даже поезженный Infiniti охмуряет удачным балансом спортивности и мягкости. Arkana и рулится не столь точно, и неровности проходит жестче.

Arkana на 17‑дюймовых колесах — самый драйверский кроссовер в российской линейке Renault. Подвеска «поджата» даже относительно Арканы на меньших дисках.

Не сказать, что Renault тесный, однако сопернику проигрывает. Преимущество Арканы — в USB-портах и обогреве, которых нет на возрастном Infiniti. Arkana за пятой дверью вместительнее. При заявленных 409 л мы намерили 304 л. Электропривода тоже нет, зато запаска ­полноразмерная.

По шумоизоляции тоже очевидно превосходство пусть и возрастного, но премиального автомобиля.

А вот если нужно съезжать с асфальта, о QX50 сразу забудьте. Arkana имеет 210 мм под стальной защитой картера. У Infiniti под защитой я намерил всего 140 мм, хотя официально декларируется 165 мм. На «дорестайле» клиренс еще меньше — на 18 мм. Плюс масса машины и бесхитростная кроссоверная трансмиссия с муфтой в приводе передних колес. Так что — только асфальт и несложная грунтовка.

Из личного опыта владельцев Infiniti QX50 У Кости и Ани, которые любезно одолжили для теста свою машину, это уже второй подряд Infiniti QX50. Прежний, дорестайлинговый, прошел 62 тысячи км и не потребовал ни единого внепланового вмешательства. Взамен был куплен этот, сданный кем-то в трейд-ин с мизерным пробегом. Материалы по теме Кроссовер для большой семьи: дюжина вариантов за 2–4 млн При маленьком ребенке однозначно кстати пришлась удлиненная база. А вот багажник, хотя и прибавил в объеме, всё равно маловат. Клиренс невелик, но для эксплуатации в режиме дом/дача/в отпуск по трассе его хватает. Радуют надежность и адекватная стоимость содержания. Из оснащения приятны отличный свет, адаптивный «круиз», удобные в дальней поездке сиденья. Напрягает необходимость менять задние колодки едва ли не на каждом ТО: ими активно работает ESP. К счастью, неоригинальные стоят всего 1500–2000 рублей. И приходится опасаться за кузовщину. Например, замена ветрового стекла у дилера обошлась более чем в 100 тысяч рублей! К счастью, за счет страховой компании.

Много проблем Много проблем с моим [Infiniti QX50] 2016 [года выпуска]... Проблемы с трансмиссией… Внезапное переключение на пониженную передачу при движении с постоянной скоростью… Обогрев не работает до температуры 32 °C [на регуляторе]... А так нормальный автомобиль. Пользователь CDLVancouver, 23.10.2015, форум infinitiqx50.org (Канада)



Отличная машина [Infiniti] QX50 у меня уже полгода. Я думаю, это отличная машина. Это один из самых красивых SUV на дороге. Заметил, что другие водители ускоряются, чтобы посмотреть, на чем я еду. Пользователь Ted Stanley, 05.10.2019, ресурс Edmunds (США) Возвращаюсь к BMW



[Infiniti QX50] случайным образом сам по себе останавливается. Представьте, вы едете по шоссе и вдруг машина тормозит без всякой причины… Мой кофе пролился везде где только можно… Я ухожу от Infiniti и возвращаюсь к BMW.



Пользователь Chris, 10.05.2019, ресурс Edmunds (США)



Интерьер

Мультимедийная система — слабое место Infiniti. Она и на новом QX50 не блещет, а на старом и подавно. Так что смиритесь с примитивным дизайном, оффлайн-навигацией и дружбой со смартфоном только через Bluetooth.

Мультимедийка Арканы с Android Auto, Apple CarPlay и онлайн-сервисами Яндекса на голову современнее. У обеих машин стоят камеры кругового обзора. Только Renault не умеет склеивать их в одно изображение, а видение мира в Infiniti стесняет маленький дисплей.

Интерьер с обилием кнопок, плавными обводами и маленьким дисплеем давно устарел. Но свой шарм есть. Козырек комбинации приборов обтянут кожей.

Климат-контроль QX50 двухзонный. Как на многих японцах, любит сразу включаться на полную мощность, раздражая звуком вентилятора. Infiniti стал одной из первых машин в мире, на которой появились камеры кругового обзора. Разрешение не лучшее, зато разметка динамическая.

Качество материалов сравнивать не очень корректно. «Финик» по меркам премиум-сегмента неприлично скромен, но Рено и вовсе откровенный «бюджетник». Кожа и пластик в QX50 производят гораздо более дорогое впечатление. С коричневой кожей органично сочетаются вставки «под дерево».

Обогревы

Разница в возрасте всплывает, когда речь заходит о теплых опциях. Во времена молодости Infiniti было достаточно греть передние сиденья. Теперь же в порядке вещей — обогрев руля, ветрового стекла и заднего сиденья. Ничего этого «пятидесятка» не имеет — в отличие от Арканы.

Линии в салоне Арканы современные, однако материалы самые дешевые, пластик сплошь твердый. Некогда свойственных марке эргономических просчетов тут минимум.

Arkana регулирует микроклимат в одной зоне, и не всегда точно. На фоне Infiniti бросается в глаза современное оформление блока. В Renault потратились на четыре камеры, но почему-то не научили изображения с них склеиваться воедино. Качество картинки едва ли лучше, чем на Infiniti (так кажется из-за большего дисплея), разметка вместе с колесами не поворачивается.

Комфорт для пассажиров

Имеет смысл искать рестайлинговый Infiniti. При обновлении ему на 80 мм увеличили колесную базу. Для задних пассажиров места стало больше на 93 мм, и машина превратилась в одну из самых просторных в классе.

Я оценил оба кроссовера своими 186 см роста: сзади в «японце» заметно просторнее. Покатая крыша Арканы сжирает места больше, чем люк в QX50.

Что сломается в первую очередь Ниссановская «шестерка» VQ25HR весьма надежна. Даже ресурс цепи ГРМ и нейтрализатора уходит к 200 тысячам км. Главное — не убивать мотор плохим бензином и грязными радиаторами. Нет нареканий и к 7‑ступенчатому автомату, в котором традиционно рекомендуется менять масло раз в 60–80 тысяч км. В подвеске вряд ли что-то потребует вмешательства раньше 100‑тысячного пробега. Разве что недорогие стойки стабилизатора. Материалы по теме Рейтинг надежности моторов-2: теперь — два с хвостиком По электрической части могут случиться глюки из-за попадания влаги и реагентов. В зоне особого риска — система бесключевого доступа, но бывают сбои и в салонных опциях. Механизмы регулировки руля и водительского сиденья — на электроприводах и при каждом выключении двигателя отъезжают для облегчения выхода. От частого использования идет повышенный износ, но удобную опцию можно и отключить. Требуют внимания кожа и лакокрасочное покрытие. Они по японской традиции тонкие и подвержены повреждениям. В целом Infiniti QX50 можно отнести к старым добрым «японцам» с высокой надежностью .

Резюме

Премиум — это не обязательно дорогое обслуживание. Infiniti в этом плане адекватен. С хорошей скидкой, которую применяют к негарантийным машинам, плановое ТО у дилера с оригинальными расходниками выйдет в 15 тысяч рублей. Скорее всего, придется добавить в счет задние тормозные колодки, которые построенный на заднеприводной платформе QX50 съедает за один межсервисный пробег (едва ли не единственная слабость машины). Унификация с Ниссаном, широкий выбор неоригинала и множество профильных «неофициалов» позволят еще сэкономить.

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Свежая Arkana подразумевает гарантию и обязательные визиты к дилерам. На счет меньше 12–13 тысяч не надейтесь, так что пропасти в цене плановых ТО между автомобилями не будет — конечно, если Infiniti не настигнет какая-нибудь неожиданная старческая хворь.





Преимущества Renault: в клиренсе, расходе топлива и обилии обогревов.

Плюсы Infiniti QX50: вызывающие доверие агрегаты, гуманная стоимость содержания, более просторный салон, лучшая отделка и комфортный ход.

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Кузовные детали на Infiniti влетят в копеечку, так что лучше подстраховаться полисом каско. Хотя кое в чем он предпочтительнее Арканы. Например, по светотехнике. Ксеноновые линзы ближнего света эффективны и наделены очень полезной функцией подсветки поворотов. Выгорят — без проблем поменяете на аналогичные или светодиодные, отдав «под ключ» 10–25 тысяч рублей в зависимости от выбранных компонентов. LED-фары Renault не разбираются — замена отдельных компонентов не подразумевается. Новая фара стоит около 38 тысяч рублей за штуку. Подержанная будет лотереей, но и за такую отдадите от 12 до 25 тысяч.

Что иностранцы говорят про Аркану Не сравнить с Talisman Мне вообще нравится внешний вид [Renault Arkana]. Разумеется, не сравнить с Talisman, но это, безусловно, вариант, так как ничего лучше от Renault ждать не приходится. Пользователь Renault F1, 13.12.2020, форум talisman-forum.de (Германия)



Меган на ходулях Это в сущности Меган на ходулях. Но тем не менее приятная машина. Пользователь Dannnn, 24.09.2020, форум mycarforum.com (Сингапур) Самое оно для русских второсортных мафиози В России должно быть круто [ездить на Renault Arkana] для второсортных мафиози, которые не могут позволить себе купить немецкую [машину]. Здесь же [во Франции] это просто уродливо, вульгарно и пафосно. Пользователь fybert, 05.03.2021, ресурс L'Argus (Франция)





ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ INFINITI QX50 2.5 AWD RENAULT ARKANA 150 TCe 4×4 Снаряженная / полная масса 1918 / 2305 кг 1571 / 1954 кг Время разгона 0–100 км/ч 9,5 с 10,5 с Максимальная скорость 206 км/ч 191 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 80 л АИ-92, АИ-95 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 14,6 / 8,5 / 10,7 л / 100 км 9,1 / 6,1 / 7,2 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, продольно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов V6 / 24 Р4 / 16 Рабочий объём 2496 см³ 1332 см³ Мощность 163 кВт / 222 л.с. при 6400 об/мин 110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин Крутящий момент 252 Н·м при 4800 об/мин 250 Н·м при 1700 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка передач A7 CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 4,78 / 3,10 / 1,98 / 1,37 / 1,00 / 0,87 / 0,78 / 3,86 2,63–0,38 / 1,96 Главные передачи 3,36 5,69 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади многорычажная / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с гидро­усилителем реечное, с электро­усилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые дисковые вентилируемые / барабанные Шины 225/55 R18 215/60 R17



СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ INFINITI QX50 2.5 AWD RENAULT ARKANA 150 TCe 4×4 Расходы на плановое ТО * 45 000 ₽ 67 100 ₽ ОСАГО 15 534 ₽ 13 592 ₽ Расходы на топливо 345 000 ₽ 240 000 ₽ Потеря стоимости 340 000 ₽ (20 %) 296 000 ₽ (24 %) Транспортный налог 14 430 ₽ 5250 ₽ Итого 759 964 ₽ 621 942 ₽ Стоимость 1 км пробега 12,67 ₽/км 10,37 ₽/км

* При среднегодовом пробеге 20 000 км. СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ INFINITI QX50 2.5 AWD RENAULT ARKANA 150 TCe 4×4 Воздушный фильтр (оригинал) 850 ₽ 700 ₽ Ветровое стекло (оригинал) 50 600 ₽ 37 500 ₽ Фара передняя ксенон / *LED (оригинал) 26 000 ₽ 38 000 ₽ Комплект зимних шин (Michelin X-Ice North 4) 55 000 ₽ 47 000 ₽ Передние тормозные колодки (TRW) 2300 ₽ 3000 ₽





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