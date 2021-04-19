Новая Arkana или пятилетний Infiniti QX50? Посчитали все расходы

Arkana и QX50 — дети одного альянса, но абсолютно разные. Вариаторная Аркана — одно из немногих бюджетных кросс-купе, хотя бюджет этот не так уж скромен: от 1,28 до 1,73 миллиона рублей. Если смотреть на вариант с бодрым 150‑сильным турбомотором и полным приводом — готовьте минимум 1,65 млн.
За такие деньги можно найти подержанный «премиум» в очень хорошем состоянии. Только нужно отбросить стереотипы о безальтернативности большой немецкой тройки и неохотно дешевеющих машин марки Lexus. Тогда на горизонте появятся и другие кроссоверы — например, Infiniti QX50 первого поколения. На вторичке цены стартуют с 1,3 млн рублей. А в цену хорошо оснащенной Арканы впишется даже рестайлинговая версия 2015–2016 года выпуска за 1,6–1,85 млн рублей с пробегом до 100 тысяч км. Мы нашли QX50 чуть подороже: за пять лет он проехал около 20 тысяч км.
Комплектация
Поклонники бэушек любят QX50 за традиционную техническую начинку: атмосферный бензиновый двигатель V6 и классический автомат. И эти агрегаты весьма надежны — проверено. Мечта всякого, кто не хочет разоряться на ремонт раньше времени.
Аркана — это малообъемный турбомотор и вариатор. Люди из Renault уверяют, что мотор 1.3Т по ресурсу не хуже старого атмосферника 2.0, который еще остается на Дастере. Пока толковой статистики по нему нет, а вот вариатор в прежние годы успел подмочить себе репутацию.
Как едут?
«Шестерка» Infiniti звучит на два порядка приятнее, чем «турба» Renault. Arkana кажется легче на подъем, однако проигрывает секунду в наборе сотни и не вписывается в психологический порог десяти секунд.
QX50 обладает вальяжным характером, но, если пришпорить, прибавляет ход уверенно. За звук, динамику и надежность расплачиваешься на заправке. Даунсайзинговый Renault в городе укладывается в десятку, тогда как Infiniti легко сжигает 14–15 литров на 100 км и больше.
Даже поезженный Infiniti охмуряет удачным балансом спортивности и мягкости. Arkana и рулится не столь точно, и неровности проходит жестче.
По шумоизоляции тоже очевидно превосходство пусть и возрастного, но премиального автомобиля.
А вот если нужно съезжать с асфальта, о QX50 сразу забудьте. Arkana имеет 210 мм под стальной защитой картера. У Infiniti под защитой я намерил всего 140 мм, хотя официально декларируется 165 мм. На «дорестайле» клиренс еще меньше — на 18 мм. Плюс масса машины и бесхитростная кроссоверная трансмиссия с муфтой в приводе передних колес. Так что — только асфальт и несложная грунтовка.
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Из личного опыта владельцев Infiniti QX50
У Кости и Ани, которые любезно одолжили для теста свою машину, это уже второй подряд Infiniti QX50. Прежний, дорестайлинговый, прошел 62 тысячи км и не потребовал ни единого внепланового вмешательства. Взамен был куплен этот, сданный кем-то в трейд-ин с мизерным пробегом.
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При маленьком ребенке однозначно кстати пришлась удлиненная база. А вот багажник, хотя и прибавил в объеме, всё равно маловат. Клиренс невелик, но для эксплуатации в режиме дом/дача/в отпуск по трассе его хватает. Радуют надежность и адекватная стоимость содержания.
Из оснащения приятны отличный свет, адаптивный «круиз», удобные в дальней поездке сиденья. Напрягает необходимость менять задние колодки едва ли не на каждом ТО: ими активно работает ESP. К счастью, неоригинальные стоят всего 1500–2000 рублей. И приходится опасаться за кузовщину. Например, замена ветрового стекла у дилера обошлась более чем в 100 тысяч рублей! К счастью, за счет страховой компании.
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Много проблем
Много проблем с моим [Infiniti QX50] 2016 [года выпуска]... Проблемы с трансмиссией… Внезапное переключение на пониженную передачу при движении с постоянной скоростью… Обогрев не работает до температуры 32 °C [на регуляторе]... А так нормальный автомобиль.
Пользователь CDLVancouver, 23.10.2015, форум infinitiqx50.org (Канада)
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Отличная машина
[Infiniti] QX50 у меня уже полгода. Я думаю, это отличная машина. Это один из самых красивых SUV на дороге. Заметил, что другие водители ускоряются, чтобы посмотреть, на чем я еду.
Пользователь Ted Stanley, 05.10.2019, ресурс Edmunds (США)
|Возвращаюсь к BMW
[Infiniti QX50] случайным образом сам по себе останавливается. Представьте, вы едете по шоссе и вдруг машина тормозит без всякой причины… Мой кофе пролился везде где только можно… Я ухожу от Infiniti и возвращаюсь к BMW.
Пользователь Chris, 10.05.2019, ресурс Edmunds (США)
Интерьер
Мультимедийная система — слабое место Infiniti. Она и на новом QX50 не блещет, а на старом и подавно. Так что смиритесь с примитивным дизайном, оффлайн-навигацией и дружбой со смартфоном только через Bluetooth.
Мультимедийка Арканы с Android Auto, Apple CarPlay и онлайн-сервисами Яндекса на голову современнее. У обеих машин стоят камеры кругового обзора. Только Renault не умеет склеивать их в одно изображение, а видение мира в Infiniti стесняет маленький дисплей.
Качество материалов сравнивать не очень корректно. «Финик» по меркам премиум-сегмента неприлично скромен, но Рено и вовсе откровенный «бюджетник». Кожа и пластик в QX50 производят гораздо более дорогое впечатление. С коричневой кожей органично сочетаются вставки «под дерево».
Обогревы
Разница в возрасте всплывает, когда речь заходит о теплых опциях. Во времена молодости Infiniti было достаточно греть передние сиденья. Теперь же в порядке вещей — обогрев руля, ветрового стекла и заднего сиденья. Ничего этого «пятидесятка» не имеет — в отличие от Арканы.
Комфорт для пассажиров
Имеет смысл искать рестайлинговый Infiniti. При обновлении ему на 80 мм увеличили колесную базу. Для задних пассажиров места стало больше на 93 мм, и машина превратилась в одну из самых просторных в классе.
Я оценил оба кроссовера своими 186 см роста: сзади в «японце» заметно просторнее. Покатая крыша Арканы сжирает места больше, чем люк в QX50.
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Что сломается в первую очередь
Ниссановская «шестерка» VQ25HR весьма надежна. Даже ресурс цепи ГРМ и нейтрализатора уходит к 200 тысячам км. Главное — не убивать мотор плохим бензином и грязными радиаторами. Нет нареканий и к 7‑ступенчатому автомату, в котором традиционно рекомендуется менять масло раз в 60–80 тысяч км.
В подвеске вряд ли что-то потребует вмешательства раньше 100‑тысячного пробега. Разве что недорогие стойки стабилизатора.
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По электрической части могут случиться глюки из-за попадания влаги и реагентов. В зоне особого риска — система бесключевого доступа, но бывают сбои и в салонных опциях.
Механизмы регулировки руля и водительского сиденья — на электроприводах и при каждом выключении двигателя отъезжают для облегчения выхода. От частого использования идет повышенный износ, но удобную опцию можно и отключить.
Требуют внимания кожа и лакокрасочное покрытие. Они по японской традиции тонкие и подвержены повреждениям. В целом Infiniti QX50 можно отнести к старым добрым «японцам» с высокой надежностью.
Резюме
Премиум — это не обязательно дорогое обслуживание. Infiniti в этом плане адекватен. С хорошей скидкой, которую применяют к негарантийным машинам, плановое ТО у дилера с оригинальными расходниками выйдет в 15 тысяч рублей. Скорее всего, придется добавить в счет задние тормозные колодки, которые построенный на заднеприводной платформе QX50 съедает за один межсервисный пробег (едва ли не единственная слабость машины). Унификация с Ниссаном, широкий выбор неоригинала и множество профильных «неофициалов» позволят еще сэкономить.
Свежая Arkana подразумевает гарантию и обязательные визиты к дилерам. На счет меньше 12–13 тысяч не надейтесь, так что пропасти в цене плановых ТО между автомобилями не будет — конечно, если Infiniti не настигнет какая-нибудь неожиданная старческая хворь.
- Преимущества Renault: в клиренсе, расходе топлива и обилии обогревов.
- Плюсы Infiniti QX50: вызывающие доверие агрегаты, гуманная стоимость содержания, более просторный салон, лучшая отделка и комфортный ход.
А если ДТП?
Кузовные детали на Infiniti влетят в копеечку, так что лучше подстраховаться полисом каско. Хотя кое в чем он предпочтительнее Арканы.
Например, по светотехнике. Ксеноновые линзы ближнего света эффективны и наделены очень полезной функцией подсветки поворотов. Выгорят — без проблем поменяете на аналогичные или светодиодные, отдав «под ключ» 10–25 тысяч рублей в зависимости от выбранных компонентов.
LED-фары Renault не разбираются — замена отдельных компонентов не подразумевается. Новая фара стоит около 38 тысяч рублей за штуку. Подержанная будет лотереей, но и за такую отдадите от 12 до 25 тысяч.
Что иностранцы говорят про Аркану
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Не сравнить с Talisman
Мне вообще нравится внешний вид [Renault Arkana]. Разумеется, не сравнить с Talisman, но это, безусловно, вариант, так как ничего лучше от Renault ждать не приходится.
Пользователь Renault F1, 13.12.2020, форум talisman-forum.de (Германия)
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Меган на ходулях
Это в сущности Меган на ходулях. Но тем не менее приятная машина.
Пользователь Dannnn, 24.09.2020, форум mycarforum.com (Сингапур)
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Самое оно для русских второсортных мафиози
В России должно быть круто [ездить на Renault Arkana] для второсортных мафиози, которые не могут позволить себе купить немецкую [машину]. Здесь же [во Франции] это просто уродливо, вульгарно и пафосно.
Пользователь fybert, 05.03.2021, ресурс L'Argus (Франция)
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
INFINITI QX50 2.5 AWD
|
RENAULT ARKANA 150 TCe 4×4
|
Снаряженная / полная масса
|
1918 / 2305 кг
|
1571 / 1954 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,5 с
|
10,5 с
|
Максимальная скорость
|
206 км/ч
|
191 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 80 л
|
АИ-92, АИ-95 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
14,6 / 8,5 / 10,7 л / 100 км
|
9,1 / 6,1 / 7,2 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, продольно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
V6 / 24
|
Р4 / 16
|
Рабочий объём
|
2496 см³
|
1332 см³
|
Мощность
|
163 кВт / 222 л.с. при 6400 об/мин
|
110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин
|
Крутящий момент
|
252 Н·м при 4800 об/мин
|
250 Н·м при 1700 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
A7
|
CVT
|
Передаточные числа:
|
4,78 / 3,10 / 1,98 / 1,37 / 1,00 / 0,87 / 0,78 / 3,86
|
2,63–0,38 / 1,96
|
Главные передачи
|
3,36
|
5,69
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
многорычажная / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с гидроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые
|
дисковые вентилируемые / барабанные
|
Шины
|
225/55 R18
|
215/60 R17
СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ
|
|
INFINITI QX50 2.5 AWD
|
RENAULT ARKANA 150 TCe 4×4
|
Расходы на плановое ТО *
|
45 000 ₽
|
67 100 ₽
|
ОСАГО
|
15 534 ₽
|
13 592 ₽
|
Расходы на топливо
|
345 000 ₽
|
240 000 ₽
|
Потеря стоимости
|
340 000 ₽ (20 %)
|
296 000 ₽ (24 %)
|
Транспортный налог
|
14 430 ₽
|
5250 ₽
|
Итого
|
759 964 ₽
|
621 942 ₽
|
Стоимость 1 км пробега
|
12,67 ₽/км
|
10,37 ₽/км
* При среднегодовом пробеге 20 000 км.
СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
|
|
INFINITI QX50 2.5 AWD
|
RENAULT ARKANA 150 TCe 4×4
|
Воздушный фильтр (оригинал)
|
850 ₽
|
700 ₽
|
Ветровое стекло (оригинал)
|
50 600 ₽
|
37 500 ₽
|
Фара передняя ксенон / *LED (оригинал)
|
26 000 ₽
|
38 000 ₽
|
Комплект зимних шин (Michelin X-Ice North 4)
|
55 000 ₽
|
47 000 ₽
|
Передние тормозные колодки (TRW)
|
2300 ₽
|
3000 ₽
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