Машина изготовлена в августе 2017 года, а куплена и поставлена на учет в августе 2018 года. Никак не могу разобраться, надо ли в этом году проходить техосмотр? Если надо, то когда?





Алексей, г. Подольск





На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.





В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 1 июля 2011 г. № 170‑ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не требуется проведение технического осмотра в отношении легковых автомобилей в первые четыре года, включая год выпуска .









Таким образом, первый осмотр ваш автомобиль должен пройти в 2021 году. Срок, не позднее которого это необходимо сделать, определяется датой окончания срока действия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.





Не получив по итогам осмотра соответствующую диагностическую карту, заключить новый договор ОСАГО вы не сможете.





И вот что нужно учесть. С 1 октября 2021 года проходить техосмотр будем по-новому. А сроки действия ранее выданных диагностических карт премьер-министр Михаил Мишустин продлил до этой даты. Но владельцев машин, купленных новыми в 2018 году, это не касается — по той причине, что продлевать им попросту нечего. Этим автомобилистам все-таки придется обратиться на пункты ТО для прохождения осмотра, и осмотр должен проводиться по новым правилам.





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