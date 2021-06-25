Хочу оклеить лобовое атермальной пленкой — можно? — журнал За рулем

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Хочу оклеить лобовое атермальной пленкой — можно?

Читателю «За рулем» отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Какова допустимая тонировка лобового стекла? Где-то пишут 75%, а где-то — 70%. Можно ли оклеить его атермальной пленкой?

Алан, г. Сочи

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Искомая вами норма содержится в приложении № 8 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»: светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.

По информации специалистов в области технического диагностирования, оклейка автомобильных стекол даже качественными бесцветными пленками, как правило, приводит к тому, что светопропускание стекла значительно уменьшается и колеблется в районе граничных значений, то есть при определенных обстоятельствах может вывести данный параметр за нормативно установленные пределы.

В соответствии с частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

И вот еще актуальный вопрос от читателя:


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— Разрешено ли затонировать половину стекол передних дверей, сделав более темной ту часть, что ближе к средней стойке кузова?


Ответ ГИБДД:

Если речь идет о темной пленке, которая обычно применяется для тонирования задних стекол (как правило, ее светопропускание не превышает 15–20%), то нельзя. По той причине, что требование о светопропускании не менее 70% предъявляется не только к ветровому, но и к передним боковым стеклам, причем ко всей их поверхности.


Фото: Александр Артеменков/ТАСС

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