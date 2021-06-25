Читателю «За рулем» отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Какова допустимая тонировка лобового стекла? Где-то пишут 75%, а где-то — 70%. Можно ли оклеить его атермальной пленкой?

Алан, г. Сочи

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Искомая вами норма содержится в приложении № 8 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»: светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.

По информации специалистов в области технического диагностирования, оклейка автомобильных стекол даже качественными бесцветными пленками, как правило, приводит к тому, что светопропускание стекла значительно уменьшается и колеблется в районе граничных значений, то есть при определенных обстоятельствах может вывести данный параметр за нормативно установленные пределы.

В соответствии с частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.