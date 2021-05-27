Самым благоприятным в этом году месяцем для приобретения подержанного автомобиля обещает стать июль.

За первый квартал года новые автомобили в России подорожали на 8%. И одновременно возникли очереди — сказывается нехватка машин у дилеров. Покупать немедленно или выждать? Большинство экспертов уверены: цены будут расти и дальше, пусть и не столь стремительно. Виноваты не только пандемия, слабый рубль, инфляция и тарифы на всё, но и очередное повышение утилизационного сбора на 25%.

Дефицит «разогрел» рынок

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С производителями все понятно — не станут держать цену, если в условиях дефицита товар можно продать дороже.

Нехватку новых автомобилей потребители начали ощущать в конце 2020 года, когда после нескольких месяцев спада начался бурный рост продаж. Дефицит сохраняется и сегодня. Производители снижают объемы выпуска, потому что им по-прежнему не хватает комплектующих. Так «аукается» карантин — заводы всего мира то и дело закрывались и переставали отгружать запчасти.

В частности, АВТОВАЗ в конце апреля вынужденно приостановил сборку Гранты.

В наибольшем дефиците по состоянию на весну этого года — полупроводниковые компоненты. Минпромторг РФ заявил, что проблему нехватки электроники для автомобилей удастся решить к концу лета. И это при благоприятном развитии событий. По другим же прогнозам, ситуация улучшится не ранее начала 2022 года.

Можно предположить, что только тогда станут более доступными недорогие комплектации: пока на машины повышенный спрос, дилеры наверняка ограничат сбыт самых дешевых версий.

Новые: покупайте сейчас!

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Скорее всего, цены на новые машины будут расти в пределах 2–5% за квартал (8% — все-таки аномалия). Рост будет несколько замедляться в период отпусков. При этом надежд на заметное укрепление рубля — немного.

Так что тем, у кого доходы не растут с опережающими темпами, невыгодно откладывать покупку — через 2–3 месяца модель дешевле не станет. Есть лишь один разумный повод взять тайм-аут — дождаться декабря, когда дилеры традиционно учреждают серьезные скидки.



Несмотря на высокий уровень локализации, в производстве автомобилей Hyundai используются иностранные компоненты. Поэтому ослабление рубля отражается на ценах, которые мы стараемся по мере возможности сдерживать.

Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ»

Подержанные: лучше выждать!

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Иная ситуация на вторичном рынке — бэушные автомобили подорожали намного сильнее, чем новые. Так, по данным агентства Автостат, за год средняя цена на машины с пробегом выросла на 20,4%, а на новые — в пределах 10–15% в зависимости от марки. К примеру, стоимость новой Весты за год поднялась на 11%, тогда как трехлетние Весты подорожали на 22%. Сильнее всего вырос в цене пятилетний Renault Duster — на 28%.

Повышенный спрос на вторичке возник, главным образом, из-за стагнации доходов россиян. Подогрел вторичку и дефицит новых машин. Ну и общая неуверенность сказалась — непонятно, как пойдет дальше, поэтому брать надо сейчас.

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А это значит, что тем, кто нацелился брать подержанный автомобиль, выгоднее выждать — до момента, пока экономика придет в себя после локдаунов, а заодно утихнет ажиотаж на первичном рынке. В отличие от первички, на вторичке можно ожидать даже некоторого локального снижения средних цен .

Возможно, самым благоприятным в этом году месяцем для приобретения подержанного автомобиля станет июль — «провальный» для любой торговли, кроме продажи чурчхелы и купальников. Но только если за это время в стране и мире не случится еще каких-нибудь потрясений — чего всем желаем избежать.

Рынок восстановится полностью?

Это произойдет, когда склады вновь начнут бесперебойно пополняться новыми автомобилями. Следом подтянется и вторичка — и цены упадут, и выбор побогаче станет.

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Фото на заставке: depositphotos