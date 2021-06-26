Кроссовер для... ЗОЖ: 7 лучших вариантов

Для здорового образа жизни классическая легковушка не особо годится — практичности недостает.

Универсальный вариант

Есть виды спорта, которыми занимаются, считай, без инвентаря. Бегать или плавать с чем-то посторонним в руках или на теле неудобно. Но есть невероятная проблема — что делать с ключами от машины? Мешаются, а куда деть?

Идеальным вариантом будут отдельные модели Jaguar и Land Rover. Например, F-Pace или Discovery. Для них британцы придумали «автомобильный фитнес-браслет». Он очень легкий, водонепроницаемый и работает как штатный брелок, отпирая и запирая замки.

Основной ключ можно без опаски оставить в салоне: он на время работы браслета деактивируется.

Трансформация салона

В подавляющем большинстве случаев спорт подразумевает оборудование, нередко громоздкое. Самое популярное: лыжи, сноуборды, хоккейные клюшки. Все это требует изрядно места в длину. Вариантов, которые позволяли бы уместить это в машине без трансформации багажника и неудобств для задних пассажиров, немного. Даже гиганты Chevrolet Tahoe и его клон Cadillac Escalade вряд ли справятся с задачей. Если только их удлиненные версии Suburban и Escalade ESV, но их официально в Россию не поставляют.

Что-то складывать все же придется. Многие производители сейчас забыли о лючке для длинномеров в спинке заднего дивана. Зачем, мол, если половинки складываются в пропорции 60:40? Но это большие части сиденья: положишь лыжи или что-нибудь подобное, и в салон усядутся максимум трое. На этом фоне выделяется Peugeot 5008 с тремя раздельными креслами на втором ряду. Их можно складывать по отдельности.

Не менее практичное решение у машин концерна Volkswagen. На них диван поделен в пропорции 40:20:40: среднюю секцию можно сложить, и по бокам сохранятся два полноценных посадочных места.

Peugeot 5008

Peugeot 5008 Peugeot 5008

С такой схемой предлагаются Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan и Touareg. Последний хотя и дороже остальных (от 5,05 млн рублей), но обладает важным преимуществом. У него есть пневмоподвеска с регулировкой клиренса. Польза от нее не только на ходу, но и при погрузке: чтобы было легче закинуть в багажник что-то тяжелое, можно принудительно максимально опустить кузов. И с функцией, и с погрузкой разберется даже начинающий водитель.

Volkswagen Touareg

Возможности трансформации салона в Volkswagen Touareg

Чешский кроссовер — один из лидеров по объему багажника: даже не складывая задний ряд сидений, вы получаете 635 л полезного пространства. Рекордсмены по части объема при уложенных в пол задних сиденьях — Hyundai Palisade и Kia Mohave, в которые входит по два-три кубометра нужных вещей!

Технические характеристики

Модель Объем багажника по методу VDA/при сложенных спинках второго ряда, л Chevrolet Tahoe 722/3480 Hyundai Palisade 510/2000 Kia Mohave 350/2765 Peugeot 5008 952/2150 Skoda Kodiaq 635/1980 Volkswagen Tiguan 615/1655 Volkswagen Touareg 810/1800

Инвентарь снаружи

Нередко спортинвентарю не остается места внутри автомобиля. Поэтому лыжи с велосипедами чаще отправляются путешествовать снаружи.

Установка багажника возможна на любой кроссовер. На подавляющем большинстве (кроме самых дешевых комплектаций) есть рейлинги, облегчающие подбор поперечин. Тут ограничений не испытаете. Помните только, что максимальная нагрузка на крышу с учетом массы самого багажника не должна превышать 50 кг .

Погрузку облегчат две вещи. Первая — пневмоподвеска с регулировкой высоты кузова. Но за относительно разумные деньги ее можно заполучить только на Volkswagen Туарег. Вторая — прочные подножки. Такие есть на всех рамных внедорожниках, наиболее доступны из которых отечественный УАЗ Патриот и китайские Haval Н5 и H9.

Фаркоп рулит

Существует еще один вариант погрузки. Фаркоп может служить опорой для багажной системы или работать по своему прямому назначению — для прицепа.

В свете последних веяний торчащий крюк может обернуться проблемами. Гаишники полюбили стращать водителей аннулированием регистрации за якобы незарегистрированные изменения конструкции. И неважно, что фаркоп почти у всех фирменный, а не сваренный в гараже неизвестно кем и из чего. Поэтому для нервов полезнее, если этот элемент не будет лишний раз мозолить глаза.

Tiguan и Touareg предлагают идеальное решение: складной крюк с электроприводом. Даже пачкаться не придется!

Volkswagen Touareg

Геометрическая проходимость

Наконец, проходимость. Куда же без нее, если речь идет об активном образе жизни? Материалы по теме Выбираем лучший полный привод: тест на полигоне

Конечно, дальше остальных пролезут серьезные внедорожники. Только их поведение на асфальте по душе далеко не всем, а именно в таких условиях машины проводят большую часть жизни. Поэтому многие ищут золотую середину.

Если есть деньги на премиум, лучшим выбором будет любой представитель марки Land Rover. При прочих равных с конкурентами британцы наделяют свои модели намного более серьезным внедорожным арсеналом. А из массовых брендов снова посоветуем Volkswagen Touareg. В последнем поколении у него уже нет понижающего ряда и принудительных блокировок. Зато пневмоподвеска поможет избежать главного обездвиживающего фактора вне асфальта — когда машина садится на днище.

Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg

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В списке рекомендаций имя Фольксвагена Туарег мелькает чаще остальных. Он просторен, технологичен, продуман. И при этом дешевле аналогов из люксовой категории, не уступая им в комфорте. Мотор тоже подходящий: мощный, тяговитый, экономичный и налоговыгодный дизель V6 3.0 на 249 сил. Так что, если искать оптимальный вариант на все случаи жизни — то вот он. Фото: фирмы-производители и «За рулем»