Правила техосмотра меняют. Вот что точно поможет его пройти

Три варианта изменения процедуры техосмотра и три обязательных вещи, которые наверняка не изменятся.

Как будет выглядеть процедура прохождения техосмотра в ближайшем будущем, не возьмется сейчас сказать, наверное, никто. Вкратце напомним, что введение новых правил отложили до 1 октября из-за разного рода накладок.

Вполне вероятно, что до того срока реформа техосмотра сделает очередной виток, ведь для новых, более строгих правил уже придумали обходные пути, которые сводят всю процедуру к той же неработающей порочной схеме, которую реформа должна была искоренить. Но как бы ни поменялись правила, точно можно сказать, что для прохождения техосмотра вам понадобится исправный автомобиль. А еще — аптечка, огнетушитель и набор автомобилиста.

Мы поразмышляли о возможных вариантах того, как мог бы измениться техосмотр. Представляется, что таких вариантов существует три:

Резкое сокращения списка пунктов, по которым проверяют частный легковой транспорт; Введение моратория на проведение техосмотра по новым требованиям и тщательная разработка новой процедуры — по первому варианту; Добровольный техосмотр для тех, кто не уверен в состоянии авто и не готов возмещать ущерб при ДТП по причине неисправности своего ТС.

В любом случае, в плане прохождения техосмотра вам помогут 12 обязательных пунктов для проверки авто, правильная аптечка, хороший огнетушитель или целый набор автомобилиста , где есть все необходимое.