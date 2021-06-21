Правила техосмотра меняют. Вот что точно поможет его пройти — журнал За рулем

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Правила техосмотра меняют. Вот что точно поможет его пройти

Три варианта изменения процедуры техосмотра и три обязательных вещи, которые наверняка не изменятся.

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Как будет выглядеть процедура прохождения техосмотра в ближайшем будущем, не возьмется сейчас сказать, наверное, никто. Вкратце напомним, что введение новых правил отложили до 1 октября из-за разного рода накладок.

Вполне вероятно, что до того срока реформа техосмотра сделает очередной виток, ведь для новых, более строгих правил уже придумали обходные пути, которые сводят всю процедуру к той же неработающей порочной схеме, которую реформа должна была искоренить. Но как бы ни поменялись правила, точно можно сказать, что для прохождения техосмотра вам понадобится исправный автомобиль. А еще — аптечка, огнетушитель и набор автомобилиста.

Мы поразмышляли о возможных вариантах того, как мог бы измениться техосмотр. Представляется, что таких вариантов существует три:

  1. Резкое сокращения списка пунктов, по которым проверяют частный легковой транспорт;
  2. Введение моратория на проведение техосмотра по новым требованиям и тщательная разработка новой процедуры — по первому варианту;
  3. Добровольный техосмотр для тех, кто не уверен в состоянии авто и не готов возмещать ущерб при ДТП по причине неисправности своего ТС.

Отметим, что уже произошедшая отвязка диагностической карты от полиса ОСАГО не означает, что ее может не быть вовсе, просто можно сегодня оформить полис, а через месяц получить карту. Но штрафы за отсутствие техосмотра при ДТП никто не отменял.

Правила техосмотра меняют. Вот что точно поможет его пройти

Три варианта изменения процедуры техосмотра и три обязательных вещи, которые наверняка не изменятся.

Правила техосмотра меняют. Вот что точно поможет его пройти — фото 1255891Правила техосмотра меняют. Вот что точно поможет его пройти — фото 1255896Правила техосмотра меняют. Вот что точно поможет его пройти — фото 1255900Правила техосмотра меняют. Вот что точно поможет его пройти
Правила техосмотра меняют. Вот что точно поможет его пройти

Три варианта изменения процедуры техосмотра и три обязательных вещи, которые наверняка не изменятся.

Правила техосмотра меняют. Вот что точно поможет его пройти — фото 1255891Правила техосмотра меняют. Вот что точно поможет его пройти — фото 1255896Правила техосмотра меняют. Вот что точно поможет его пройти — фото 1255900Правила техосмотра меняют. Вот что точно поможет его пройти

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