Ситуацию комментирует глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

— Зимой машина провалилась в водосточную канаву, которую не было видно под снегом. В результате повредил забор частного дома. Поскольку никого не было дома, я уехал. Спустя почти три месяца позвонила женщина и сказала, что она хозяйка дома, а меня видели соседи. Требует огромную сумму якобы на ремонт забора, в противном случае грозит заявить в ГАИ о бегстве с места ДТП. Как быть в этой ситуации? Можно ли заплатить по ОСАГО?

А. Подгорский, Ленинградская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

ДТП? Да!

— Описанный вами случай — это ДТП, на месте которого вы обязаны были выполнить требования, предусмотренные Правилами дорожного движения. Поскольку вы этого не сделали, у потерпевшего имеются основания сообщить о происшествии в полицию.

По результатам рассмотрения вы можете быть привлечены к ответственности по части 2 статьи 12.27 за оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, в виде лишения права управления ТС на срок от одного года до полутора лет или административного ареста на срок до 15 суток.

Поскольку законодательство допускает возможность не привлекать сотрудников полиции к оформлению документов о ДТП, в котором вред причинен только имуществу, полагаю разумным урегулировать с собственником забора вопрос о компенсации его восстановления и возмещении других связанных затрат.

Ущерб по ОСАГО? Есть нюансы

Что касается возможности использования механизма ОСАГО, то постановлением Пленума Верховного суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» определено, что по договору обязательного страхования возмещаются не только убытки, причиненные в результате повреждения транспортного средства, но и вред в виде утраты (повреждения) груза, перевозимого в транспортном средстве потерпевшего, а также вред в связи с повреждением имущества, не относящегося к транспортным средствам (в частности, объектам недвижимости, оборудованию АЗС, дорожным знакам, ограждениям и т. д.).

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Воспользоваться этим правом можно только в том случае, если потерпевшим (в данном случае — собственником забора) были исполнены обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», включая уведомление страховщика или его представителя в срок не позднее пяти рабочих дней после ДТП о наступлении страхового случая и предъявлении требования о возмещении вреда .

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Фото: Depositphotos и «За рулем»