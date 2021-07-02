Самые мощные и дорогие внедорожники: большой тест суровой техники

Месим грязь на метановом грузовике Scania Odin — и не только на нем.

Материалы по теме КАМАЗ в отстающих? Scania рассказала о своих газомоторных тягачах

В последнее время мы постоянно сетуем на рост цен — даже массовые седаны перевалили за миллион. Но это цветочки — грузовая техника, вот где хард-рок! Взять невероятно популярную у нас Сканию (она же «Скамейка»). За право обладания самым простым тягачом с низкой кабиной готовьте с десяток миллионов. Что уж говорить про карьерную и прочую суровую технику. Но и отдача любого самосвала или лесовоза гран­диозная.

И любые вложения с лихвой окупаются, если техника совершенна. Таковы ли грузовики Scania? Я отправился в Мансуровский карьер, где шведы презентовали свои машины для работы в самых лютых условиях, и поездил на трех наиболее интересных — это четырехосный самосвал Hagen, трехосный лесовоз с постоянным полным приводом и метановый самосвал Odin.

Scania Odin S с двигателем на метане очень приятна на ходу, но у самосвала 6×4 есть один минус — он легко закапывается. Нужно идти ходом.

ODIN в поле воин

Самосвал Odin с колесной формулой 6×4 предназначен для работы с каменным углем. Поэтому с загруженным гигантским кузовом объемом в 25 кубов полная масса будет как у обычного 18‑кубового самосвала. Всё дело в низкой плотности породы. Но всё равно в кузове — 37 тонн. И козырек над кабиной нужен: негоже получить куском угля «по шапке» при загрузке.

Под кабиной — 13‑литровый двигатель ОС13, работающий на метане. Газовый агрегат укладывается в нормы Евро‑6. Рядная «шестерка» выдает 410 л.с., что является максимумом для метановой линейки Скании.

Основным двигателем Скании остается дизельная рядная «шестерка» DC13. Эти двигатели хорошо себя зарекомендовали не только на грузовой технике, но и в качестве дизельных генераторных установок. Рядная 13‑литровая «шестерка» ОС13 на самосвале Odin выдает максимальные для этой линейки 410 л.с. Заявленный ресурс агрегата — два миллиона километров.

Забираюсь по ступенькам в низкую кабину серии G и устраиваюсь на удобном сиденье с девятью регулировками и, само собой, отличной подвеской. О запуске двигателя сообщает только тахометр. Метановая «шестерка» работает очень тихо и без толики дизельных вибраций, характерных для обычного грузовика.

Материалы по теме Scania начала выпуск электрических грузовиков

У Одина роботизированная 12‑ступенчатая коробка Opticruise: педалей всего две. Самосвал очень легко трогается, а робот вовремя подтыкает более высокую или низкую передачу. Помимо оптимальной тяги способствуя главному в перевозках — экономии топлива.

За рулем грузовой техники я оказываюсь нечасто, и каждый раз привыкаю к эффекту езды «верхом на доме». А вертикальное лобовое стекло на спусках, кажется, имеет обратный наклон. В любом случае, обзор фантастический. Как вперед, так и по бортам — благодаря развешанным по всей кабине зеркалам. На очередном спуске активирую ретардер, чтобы не пользоваться штатной тормозной системой. Ведь нет ничего страшнее, чем перегрев или отказ тормозов на тягаче или самосвале!

В кабине Скании и тепло, и уютно. Найти удобную посадку несложно — руль перемещается в широком диапазоне, а сиденье имеет девять регулировок.

Подрулевой джойстик робота Opticruise помимо переключений передач еще и управляет ретардером. У полноприводных Сканий привод постоянный. В гамме есть даже самосвалы 8×8. Жаль, что опробовать его не удалось. Все многочисленные дифференциалы блокируются в разных комбинациях одним тумблером.

Прошедший дождь изрядно размыл дороги карьера, и самосвалу 6×4 на некоторых участках было нелегко. Пару раз педаль приходилось утапливать полностью, чтобы не терять ход. Чуть замедлишься — и тяжеленная Scania увязнет. Подобная неприятность случилась с коллегой. Пришлось вытаскивать Одина тросом.

Hagen

То ли дело здоровенный Hagen с четырьмя осями и традиционным дизелем. С тех же 13 литров, что у газового мотора, снято полтысячи лошадей. Запуск куда эпичнее — кабину наполняет «тепловозная» дрожь. У Хагена тоже стоит робот Opticruise. Щелкаю флажком подрулевого джойстика и трогаюсь.

Дизель непринужденно тащит огромный самосвал с почти полной загрузкой — а это 42 тонны. Легче Одина он идет и по бездорожью. У Хагена тоже лишь два ведущих моста, но большее число колес создает меньшеe давление на грунт и он меньше проваливается.

Кузов Хагена создан для работы со скальной породой. Потому толщина металла кузова у него 15 мм (обычно она в два раза меньше). А над кабиной нависает мощный козырек, чтобы уберечь от падения кусков породы.

Огромный самосвал Scania Hagen с колесной формулой 8×4 рассчитан на скальную породу, о чем свидетельствует большой козырек над кабиной.

Лесовоз G500

На десерт — лесовоз. Двигатель у него такой же, как у Хагена: 500‑сильная рядная «шестерка». Но коробка уже обычная механическая. С демультипликатором и делителем. Все три оси ведущие, причем полный привод постоянный. Межосевые и межколесные дифференциалы блокируются. Но даже без этого G500 нагло прет по любому бездорожью. Зубастые шины Michelin непринужденно прокапывают путь, а тяга дизеля не требует постоянно орудовать рычагом механики.

Лесовоз G500 с 500‑сильным дизелем и постоянным приводом на три оси может увезти бревна длиной до шести метров.

Главная черта моторов «скамеек» — работа на низких, даже по меркам грузовой техники, оборотах. Поначалу мне было непривычно держать стрелку тахометра в районе 1000–1200 об/мин. Но потом я понял, что момента в этом диапазоне больше, чем у всей линейки легковых моторов какого-нибудь Kia или Renault вместе взятых. Остановить его не сможет ничто, кроме хороших тормозов и ретардера.

Запаса метана в стальных баллонах хватает примерно на 500 км. Поверка необходима каждые пять лет, а гарантийный срок службы — десять лет.

Скамейка основных

Остановить Сканию тяжело и на рынке. Не считая отечественных КАМАЗа и ГАЗа, марка Scania остается лидером среди грузовых производителей. И тут дело не только в качестве самих грузовиков, но и в разносторонней работе с клиентами, различными сервисными и лизинговыми контрактами.

Материалы по теме Секрет фирмы: как сегодня выгоднее купить машину для бизнеса

Наращиваются продажи метановой техники. Метановая Scania популярна в сфере перевозок с коротким плечом, вроде бензовозов. Что же до карьерной и строительной техники, то тут главные регионы сбыта — Московская агломерация и Южный Урал.

Кто бы что ни говорил о науке и инновациях — выгоднее всего у нас копать и строить.

Scania Odin CNG Hagen XL 8×4 G500 Объем кузова 25 м³ Грузоподъемность 37 500 кг 42 000 кг 32 000 кг Двигатель газовый, Р6, ­24 клапана, 12 742 см³; 302 кВт/410 л.с. при 1900 об/мин; 2000 Н·м при 1100–1400 об/мин дизельный, Р6, 24 клапана, 12 742 см³; 368 кВт/500 л.с. при 2100 об/мин; 2550 Н·м при 1000–1300 об/мин дизельный, Р6, 24 клапана, 12 742 см³; 368 кВт/500 л.с. при 2100 об/мин; 2550 Н·м при 1000–1300 об/мин Трансмиссия 6×4; Р12 8×4; Р12 6×6; М12