Один из пунктов ПДД сформулирован нечетко и допускает двойную трактовку. Этим и стали пользоваться некоторые инспекторы ГИБДД. Попадаются даже опытные водители. Причем опасность подстерегает именно на тех участках, где обгон разрешен.

Даже законопослушных водителей может ожидать неприятный сюрприз, а именно — лишение прав за обгон там, где он разрешен, то есть нет сплошной линии разметки и знака, запрещающего обгон.

Для начала напомним правила обгона.

ПДД РФ 11.2 (Обгон, опережение, встречный разъезд)



Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если:



1. транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;

2. транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;

3. следующее за ним транспортное средство начало обгон;

4. по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

А теперь представьте. Вы догоняете медленно плетущийся большегруз, за которым скопилось несколько легковушек. Когда сплошная разделительная сменяется прерывистой, а на встречке пусто, часто сразу две или три машины начинают обгон тихохода. В этом случае инспектор «выдергивает» последнюю машину из тех, что обогнали, а водителю инкриминируют статью 12.15.4 КоАП РФ, то есть «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления».

Наказание за такое нарушение либо штраф в 5000 рублей, либо лишение прав от четырех до шести месяцев. Законно ли это? Вы удивитесь, но вполне!

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

Если с препятствием все понятно, то с обгоном сложнее. Здесь можно рассматривать ситуацию по-разному. Это или запрет обгонять тогда, когда впереди другой автомобиль уже начал обгон и выехал на встречную полосу, или здесь речь идет об обгоне того автомобиля, который в свою очередь обгоняет сам и находится на встречной? Тут уже речь о так называемом двойном обгоне.

Неточной формулировкой и пользуются некоторые сотрудники ГИБДД.

Разрешить ситуацию может только суд, а он чаще встает на сторону инспектора. Так что опасность действительно существует.

Прямого запрета на обгон нескольких транспортных средств подряд в ПДД нет. Главное, чтобы маневр был безопасен. Но начинать обгон водителю белой легковушки не стоит, пока красный автомобиль не вернется в правую полосу.

В Сети появились сообщения водителей, которые рассказывают о том, что их лишили прав именно за такой «разрешенный» обгон.

Что можно предпринять? Обгонять, предварительно убедившись, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии и маневр будет безопасен . Совершать обгон автомобиля, который уже обгоняет (двойной обгон), точно нельзя — это оговаривается в ПДД.

Но поскольку возможна двойная трактовка, лучше все же, увидев, что водитель впереди начал обгон, дождаться, когда он его завершит. Иначе легко нарваться на штраф или лишение прав. Потому что кто-то может рассмотреть ваши действия «под иным углом».

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Фото: Deoisitphotos и «За рулем»