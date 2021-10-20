Радар-детектор удобно размещать на панели приборов. Но коврик-липучку долго держать на панели нельзя, особенно в жаркую погоду. Если же коврик убирать, то он пачкается.
Я обезжирил нижнюю сторону радар-детектора и плотно «приклеил» к ней глянцевой стороной обрезанный по контуру кусок коврика. На панели детектор держится капитально. А когда его нужно убрать от лишних глаз и от жары, кладу прибор в чистый полиэтиленовый пакет. Снимается детектор вместе с липучкой: она ни разу не осталась на панели.
Г. Соколов, г. Ставрополь
Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.
А В. Михайлов из Ставрополя рассказал, как закрепить коврик на полу автомобиля без липучек и крючков. Просто используйте достаточно сильный неодимовый магнит в чехле из темной ткани. Коврик удерживается очень надежно, при этом его легко снять.
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