Подержанный УАЗ СГР: есть ли жизнь с «буханкой»?

УАЗ‑2206 (УАЗ‑3909) выпускают с 1965 года. Говорят, такая машина бывает полностью исправной несколько дней в году, но спрос на нее все равно есть. А уж какая богатая статистика неисправностей!..

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Автомобиль выпускается с 1965 года во множестве кузовов: микроавтобус на 5, 7, 9 и 11 мест, фургон, бортовой грузовик и так далее. Пережил бессчетное число модернизаций, ­которые не особо повлияли на внешность. В 2011 году получил АБС, гидроусилитель руля и двигатель под Евро‑4.

Сегодня у потомков 452‑го другие цифровые индексы. Всё семейство завод ­именует аббревиатурой СГР — «старый ­грузовой ряд», а народ — «буханкой».

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Достоинства

Создан для плохих дорог и бездорожья.

Огромный салон и большая грузоподъемность.

Дешевые запчасти, высокая ремонтопригодность.

Недостатки

Стремительно ржавеет и постоянно ломается.

Низкое качество сборки и комплектующих.

Комфорт на уровне железной бочки.

Большой расход топлива.

Салоны сильно различаются в зависимости от исполнения и года выпуска, но всё равно остаются аскетичными. И трясет во всех одинаково.

Моторы

Нет смысла упоминать все когда-либо применявшиеся двигатели, ограничимся двумя последними базовыми. До 2009 года — карбюраторный УМЗ‑4218 или он же с впрыском УМЗ‑4213 (2,9 л, несколько вариантов мощности 83–117 л.с.). После 2009 года — ЗМЗ‑409 (2,7 л, 112 л.с.).

Блоки теоретически способны на 200–300 тысяч км или больше, но за этот период поршневую придется пяток раз перебрать. Перечень типичных неисправностей занимает несколько страниц.

Если говорить о современном 409‑м, то часты также отказы всех насосов, высоковольтных проводов, датчиков положения коленвала и кислородного датчика, регулятора холостого хода, натяжителя цепи ГРМ, термостата, ­катушек зажигания и так далее. Плюс жор масла.

Нареканий ко всем моторам уйма, поэтому владельцы часто проводят обильный «колхоз», заменяя отдельные элементы и моторы в сборе нестандартными, от какой-нибудь другой модели. Всё это усложняет выбор на вторичке — непонятно, что под капотом. Но такова жизнь с «буханкой».

Попадаются машины, у которых до 60–80 тысяч км в моторах почти ничего не ломалось, но это аномалия.

Коробки передач

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В разные периоды на «буханки» ставили механические коробки с четырьмя или пятью ступенями (под ЗМЗ‑409). Все имеют по нескольку исполнений под ту или иную модификацию. Проблемы у них общие, две основные — быстрый износ деталей и различные течи. Как и всё прочее, коробка требует постоянного контроля и ремонта.

Многие владельцы заменяют четырехступку нештатной пятиступкой. Неплохие отзывы о продукции фирмы АДС, выпускавшей различные коробки для УАЗов до 2015 года.

Подключаемый полный привод (part time) без межосевого дифференциала — также скопище слабых мест. Раздатка, редукторы, крестовины и так далее. Выпускают, кстати, различные блокируемые дифференциалы для ­самостоятельной установки.

Эксплуатационные болячки

В качестве ориентира приведем отчет владельца «буханки» 2016 года, перечислившего поломки за первые 20 тысяч км пробега.



Ремонт коробки передач (перестали включаться 3 и 4 ступени).

Заменен задний редуктор. Рессоры лопались с обеих сторон (грузы не возили).

Заменен стартер.

Крестовины кардана (2 шт.) развалились.

Замена всех патрубков системы охлаждения на силиконовые (родные потрескались и потекли).

Натяжной ролик заклинил.

Отвалился амортизатор.

Разболтались шкворни.

Замена бензонасоса.

Потек сальник редуктора.

Лопнуло крепление топливного бака.

Не было проблем, похоже, только с тормозами и светотехникой.

Отметим выдающийся разброс цен на вторичке: от 50 тысяч за старье до 4,8 млн за машины в коллекционном состоянии .

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