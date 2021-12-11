Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП

Один только фонарь для новенького Дастера стоит 14 тысяч!

Авария

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В конце августа я ехал по трассе А‑105 в сторону Домодедово. На светофоре поток стал замедляться. Нажимая тормоз, автоматически поглядываю в зеркало — и вижу: летит каршеринговый Volkswagen Polo! Водитель меня вообще не видит и тормозить не собирается. Уйти некуда, остается только выжать тормоз посильнее, чтобы не догнать машину спереди. Удар!Выхожу. У Polo морда всмятку. ­Неужели и Duster под списание?

Помята дверь багажника, разорван задний бампер, разбит правый фонарь (хотя он продолжал работать). Но кто знает, что там внутри — удар-то был сильный — поэтому на европротокол не рассчитываем и вызываем ГИБДД.

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Я не противник каршеринга как такового — порой он удобен. Но какие-то ограничения по возрасту и стажу нужны! У меня сложилось ощущение, что 19‑летний водитель не смотрел на дорогу, а залипал в смартфоне. Особенно после реплики «как-то резко вы замедлились». Это да, учитывая, что к тому моменту я уже стоял пару секунд…

При серьезных разрушениях у Polo не сработали подушки безопасности. Почему? Посмотрел на смятые капот и передние крылья — все в толстенном слое шпаклевки. Неудивительно: скорее всего, подушек там вообще уже нет после предыдущей аварии.

Дверь багажника можно было бы отремонтировать, если бы не смяло ребро жесткости. Внешний корпус заднего фонаря откололся по стыку с кузовом. Но сам фонарь продолжал работать даже в «открытом» виде.

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На Дастере я уехал своим ходом. Несмотря на повреждения, дверь багажника закрылась без проблем. Парктроники и камера заднего вида работали исправно. Через пару дней отдал машину в кузовной ремонт.

Ремонт и расходы

Скрытых повреждений нашлось минимум. Геометрия кузова и пол багажника не пострадали. Немного помяло заднюю часть выпускной системы и треснул корпус левого фонаря. Однако надежда на быстрый ремонт не сбылась.

Медиасистема один раз зависла и отказалась реагировать на касания экрана. А недавно на экране появилась полоса «битых» пикселей. Некоторые владельцы новых Дастеров столкнулись с трещинами в лаке на крыше. Осенью они появились и у нас. Завод о проблеме знает, но причины пока не ясны. Говорят, что с жесткостью кузова это не связано, а скорее зависит от климатических условий. При чем здесь климат — ума не приложу.

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Какое-то время ушло на оформление самого страхового случая. Но дольше всего (несколько недель) пришлось ждать задние фонари. В наличии их не было, и это для популярнейшего автомобиля на рынке. Ау, Renault, вы с нами?

К слову, стоимость одного фонаря — 14 тысяч рублей. Мягко говоря, недешево.

Собственно ремонтные работы заняли пару дней. Вместе с материалами всё обошлось в 197 тысяч рублей. Страховая компенсировала фактически столько же. А если без страховой? Разоришься! И ведь особых повреждений не было. Вместе с фонарями самыми дорогими оказались дверь багажника (50 тысяч рублей), труба глушителя (16 тысяч) и бампер (около 25 тысяч).

Летом Duster исполнил роль «быстрой технички» и сопроводил 45‑летний ВАЗ‑2103 на ретрофестиваль до Тольятти и обратно. При крейсерской скорости 100–110 км/ч он расходовал 5,4 л/100 км.

Сейчас машина вернулась в строй и продолжает наматывать километры, особенно радуя невысоким расходом бензина АИ‑92. В среднем Duster потребляет меньше восьми литров на сотню, а на трассе легко укладывается в шесть. Для полноприводного кроссовера — отлично.

Турбомотор пока не доставляет проблем — даже угаром масла не страдает. Первое плановое ТО было незадолго до аварии и обошлось в 13 тысяч рублей за замену масла и фильтров. Ну а я невольно стал поглядывать в зеркала еще чаще.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Renault Duster — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь .

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

Renault Duster

Renault Duster, 1.3Т (150 л.с.), M6

Изготовитель — Рено Россия

— Рено Россия Год выпуска — 2021

— 2021 В эксплуатации «За рулем» — с мая 2021 года

— с мая 2021 года Пробег на момент отчета — 21 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–21 000 км)*

Расходы на содержание (0–12 000 км): 14 231 ₽

Из них на бензин (АИ-92, средний расход 7,9 л/100 км): 14 231 ₽

Расходы на содержание (12 000–21 000 км): 44 084 ₽

Из них на бензин (АИ-92, средний расход 7,8 л/100 км): 31 094 ₽

ТО-1: 12 900 ₽

Общие расходы: 59 035 ₽

Стоимость 1 км пробега: 4,54 ₽

* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.

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