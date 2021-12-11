Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП

Авария
В конце августа я ехал по трассе А‑105 в сторону Домодедово. На светофоре поток стал замедляться. Нажимая тормоз, автоматически поглядываю в зеркало — и вижу: летит каршеринговый Volkswagen Polo! Водитель меня вообще не видит и тормозить не собирается. Уйти некуда, остается только выжать тормоз посильнее, чтобы не догнать машину спереди. Удар!Выхожу. У Polo морда всмятку. Неужели и Duster под списание?
Помята дверь багажника, разорван задний бампер, разбит правый фонарь (хотя он продолжал работать). Но кто знает, что там внутри — удар-то был сильный — поэтому на европротокол не рассчитываем и вызываем ГИБДД.
Я не противник каршеринга как такового — порой он удобен. Но какие-то ограничения по возрасту и стажу нужны! У меня сложилось ощущение, что 19‑летний водитель не смотрел на дорогу, а залипал в смартфоне. Особенно после реплики «как-то резко вы замедлились». Это да, учитывая, что к тому моменту я уже стоял пару секунд…
При серьезных разрушениях у Polo не сработали подушки безопасности. Почему? Посмотрел на смятые капот и передние крылья — все в толстенном слое шпаклевки. Неудивительно: скорее всего, подушек там вообще уже нет после предыдущей аварии.
На Дастере я уехал своим ходом. Несмотря на повреждения, дверь багажника закрылась без проблем. Парктроники и камера заднего вида работали исправно. Через пару дней отдал машину в кузовной ремонт.
Ремонт и расходы
Скрытых повреждений нашлось минимум. Геометрия кузова и пол багажника не пострадали. Немного помяло заднюю часть выпускной системы и треснул корпус левого фонаря. Однако надежда на быстрый ремонт не сбылась.
Какое-то время ушло на оформление самого страхового случая. Но дольше всего (несколько недель) пришлось ждать задние фонари. В наличии их не было, и это для популярнейшего автомобиля на рынке. Ау, Renault, вы с нами?
К слову, стоимость одного фонаря — 14 тысяч рублей. Мягко говоря, недешево.
Собственно ремонтные работы заняли пару дней. Вместе с материалами всё обошлось в 197 тысяч рублей. Страховая компенсировала фактически столько же. А если без страховой? Разоришься! И ведь особых повреждений не было. Вместе с фонарями самыми дорогими оказались дверь багажника (50 тысяч рублей), труба глушителя (16 тысяч) и бампер (около 25 тысяч).
Сейчас машина вернулась в строй и продолжает наматывать километры, особенно радуя невысоким расходом бензина АИ‑92. В среднем Duster потребляет меньше восьми литров на сотню, а на трассе легко укладывается в шесть. Для полноприводного кроссовера — отлично.
Турбомотор пока не доставляет проблем — даже угаром масла не страдает. Первое плановое ТО было незадолго до аварии и обошлось в 13 тысяч рублей за замену масла и фильтров. Ну а я невольно стал поглядывать в зеркала еще чаще.
Номинант Гран-при «За рулем»
К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Renault Duster — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.
Renault Duster, 1.3Т (150 л.с.), M6
- Изготовитель — Рено Россия
- Год выпуска — 2021
- В эксплуатации «За рулем» — с мая 2021 года
- Пробег на момент отчета — 21 000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–21 000 км)*
- Расходы на содержание (0–12 000 км): 14 231 ₽
- Из них на бензин (АИ-92, средний расход 7,9 л/100 км): 14 231 ₽
- Расходы на содержание (12 000–21 000 км): 44 084 ₽
- Из них на бензин (АИ-92, средний расход 7,8 л/100 км): 31 094 ₽
- ТО-1: 12 900 ₽
- Общие расходы: 59 035 ₽
- Стоимость 1 км пробега: 4,54 ₽
* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.
Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.
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