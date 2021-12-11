Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП — журнал За рулем

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Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП

Один только фонарь для новенького Дастера стоит 14 тысяч!

Авария

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В конце августа я ехал по трассе А‑105 в сторону Домодедово. На светофоре поток стал замедляться. Нажимая тормоз, автоматически поглядываю в зеркало — и вижу: летит каршеринговый Volkswagen Polo! Водитель меня вообще не видит и тормозить не собирается. Уйти некуда, остается только выжать тормоз посильнее, чтобы не догнать машину спереди. Удар!Выхожу. У Polo морда всмятку. ­Неужели и Duster под списание?

Помята дверь багажника, разорван задний бампер, разбит правый фонарь (хотя он продолжал работать). Но кто знает, что там внутри — удар-то был сильный — поэтому на европротокол не рассчитываем и вызываем ГИБДД.

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Я не противник каршеринга как такового — порой он удобен. Но какие-то ограничения по возрасту и стажу нужны! У меня сложилось ощущение, что 19‑летний водитель не смотрел на дорогу, а залипал в смартфоне. Особенно после реплики «как-то резко вы замедлились». Это да, учитывая, что к тому моменту я уже стоял пару секунд…

При серьезных разрушениях у Polo не сработали подушки безопасности. Почему? Посмотрел на смятые капот и передние крылья — все в толстенном слое шпаклевки. Неудивительно: скорее всего, подушек там вообще уже нет после предыдущей аварии.

Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТПДверь багажника можно было бы отремонтировать, если бы не смяло ребро жесткости.
Дверь багажника можно было бы отремонтировать, если бы не смяло ребро жесткости.

Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТПВнешний корпус заднего фонаря откололся по стыку с кузовом. Но сам фонарь продолжал работать даже в «открытом» виде.
Внешний корпус заднего фонаря откололся по стыку с кузовом. Но сам фонарь продолжал работать даже в «открытом» виде.

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На Дастере я уехал своим ходом. Несмотря на повреждения, дверь багажника закрылась без проблем. Парктроники и камера заднего вида работали исправно. Через пару дней отдал машину в кузовной ремонт.

Ремонт и расходы

Скрытых повреждений нашлось минимум. Геометрия кузова и пол багажника не пострадали. Немного помяло заднюю часть выпускной системы и треснул корпус левого фонаря. Однако надежда на быстрый ремонт не сбылась.

Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТПМедиасистема один раз зависла и отказалась реагировать на касания экрана. А недавно на экране появилась полоса «битых» пикселей.
Медиасистема один раз зависла и отказалась реагировать на касания экрана. А недавно на экране появилась полоса «битых» пикселей.

Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТПНекоторые владельцы новых Дастеров столкнулись с трещинами в лаке на крыше. Осенью они появились и у нас. Завод о проблеме знает, но причины пока не ясны. Говорят, что с жесткостью кузова это не связано, а скорее зависит от климатических условий. При чем здесь климат — ума не приложу.
Некоторые владельцы новых Дастеров столкнулись с трещинами в лаке на крыше. Осенью они появились и у нас. Завод о проблеме знает, но причины пока не ясны. Говорят, что с жесткостью кузова это не связано, а скорее зависит от климатических условий. При чем здесь климат — ума не приложу.

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Какое-то время ушло на оформление самого страхового случая. Но дольше всего (несколько недель) пришлось ждать задние фонари. В наличии их не было, и это для популярнейшего автомобиля на рынке. Ау, Renault, вы с нами?

К слову, стоимость одного фонаря — 14 тысяч рублей. Мягко говоря, недешево.

Собственно ремонтные работы заняли пару дней. Вместе с материалами всё обошлось в 197 тысяч рублей. Страховая компенсировала фактически столько же. А если без страховой? Разоришься! И ведь особых повреждений не было. Вместе с фонарями самыми дорогими оказались дверь багажника (50 тысяч рублей), труба глушителя (16 тысяч) и бампер (около 25 тысяч).

Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТПЛетом Duster исполнил роль «быстрой технички» и сопроводил 45‑летний ВАЗ‑2103 на ретрофестиваль до Тольятти и обратно. При крейсерской скорости 100–110 км/ч он расходовал 5,4 л/100 км.
Летом Duster исполнил роль «быстрой технички» и сопроводил 45‑летний ВАЗ‑2103 на ретрофестиваль до Тольятти и обратно. При крейсерской скорости 100–110 км/ч он расходовал 5,4 л/100 км.

Сейчас машина вернулась в строй и продолжает наматывать километры, особенно радуя невысоким расходом бензина АИ‑92. В среднем Duster потребляет меньше восьми литров на сотню, а на трассе легко укладывается в шесть. Для полноприводного кроссовера — отлично.

Турбомотор пока не доставляет проблем — даже угаром масла не страдает. Первое плановое ТО было незадолго до аварии и обошлось в 13 тысяч рублей за замену масла и фильтров. Ну а я невольно стал поглядывать в зеркала еще чаще.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Renault Duster — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТПRenault Duster
Renault Duster

Renault Duster, 1.3Т (150 л.с.), M6

  • Изготовитель — Рено Россия
  • Год выпуска — 2021
  • В эксплуатации «За рулем» — с мая 2021 года
  • Пробег на момент отчета — 21 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–21 000 км)*

  • Расходы на содержание (0–12 000 км): 14 231 ₽
  • Из них на бензин (АИ-92, средний расход 7,9 л/100 км): 14 231 ₽
  • Расходы на содержание (12 000–21 000 км): 44 084 ₽
  • Из них на бензин (АИ-92, средний расход 7,8 л/100 км): 31 094 ₽
  • ТО-1: 12 900 ₽
  • Общие расходы: 59 035 ₽
  • Стоимость 1 км пробега: 4,54 ₽

* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.

  • Все отличия нового Дастера от предшественника — тут.
  • Автомобильные 3D-коврики не нарушая интерьер помогут сохранить чистоту и порядок в салоне автомобиля.
  • Собираясь в дорогу, проверьте, все ли вещи поместятся в машине. Если есть сомнения, приезжайте к нам за автобоксом: актуальный и широкий ассортимент, скидки при покупке, монтаж и доставка. Нет места для хранения? Возьмите автобокс в прокат!
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Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП

Один только фонарь для новенького Дастера стоит 14 тысяч!

Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП — фото 1296883Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП — фото 1296882Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП — фото 1296881Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП — фото 1296886Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП — фото 1296885Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП — фото 1296884Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП — фото 1299518Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП
Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП

Один только фонарь для новенького Дастера стоит 14 тысяч!

Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП — фото 1296885Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП — фото 1296886Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП — фото 1296884Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП — фото 1296883Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП — фото 1296881Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП — фото 1299518Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП — фото 1296882Удар на 200 тысяч: как мы ремонтировали Дастер после ДТП
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Отзывы о Renault Duster (24)

Renault 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

У жены дастер и она довольна, неприхотливый авто, с приятными опциями в новом исполнении

Недостатки:

Шумновато, будем делать шумку

Комментарий:

в целом довольны покупкой, была бы дешевле, было бы вообще супер

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