5 причин задуматься о покупке Renault Duster

Этот кроссовер - одна из самых популярных моделей на российском рынке, причем не только в сегменте SUV, а вообще среди легковых автомобилей. Высокому спросу не помеха даже весьма солидная цена - в среднем почти 1,3 млн руб.

Материалы по теме Что взять за 1 500 000 руб.: новый Дастер против 22-летнего Mercedes G300

За январь-октябрь 2021 года в России купили почти 33 тысячи Duster. Это 9-е место в десятке самых продаваемых автомобилей, 6-я позиция, если не учитывать продукцию отечественного автопрома, и 2-я среди кроссоверов. Среди машин аналогичного класса Renault Duster уступает только Hyundai Creta

Но такая ли хорошая идея — покупка Renault Duster?

1. Высокая остаточная стоимость

Материалы по теме Renault Duster или Hyundai Creta: какой кроссовер подходит именно вам?

По данным агентства «Автостат», Renault Duster занимает 2-е место в бюджетной категории SUV (B) по показателю остаточной стоимости с 85,6%. Это означает, что пятилетний кроссовер, купленный, скажем, за 1 200 000 руб., на вторичном рынке легко уйдет за 1 000 000 руб.

Больше только у главного конкурента Duster — Hyundai Creta с 91,7% остаточной стоимости после пяти лет эксплуатации.

Рекомендованная цена начальной версии — 1 037 000 рублей за монопривод и двигатель 1.6 (114 л.с.). Полноприводный автомобиль обойдется минимум в 1 232 000 рублей, плюс дилерские накрутки.

2. Надежность

Материалы по теме 8 проблем самого экономного двигателя Renault Duster

Duster располагает «живучей» и, что не менее важно, сравнительно недорогой при ремонте, когда он всё-таки понадобился, ходовой частью.

Все двигатели в линейке Дастера можно считать относительно надежными. Бензиновые 1.6 и 2.0 давно доведены до ума и хорошо изучены в ремонтных мастерских. С их ремонтом и обслуживанием проблем не возникнет. Относительно новый турбодвигатель 1.3 мы уже успели разобрать и оценить его остаточный ресурс. Об этом можно почитать здесь.

Renault заявляет: ресурс дизельного двигателя К9К составляет 250 000 км. Реально — свыше 300 000 км. При правильном обслуживании и бережной эксплуатации, разумеется.

Коробка передач (механика и автомат) выдерживает 150 000–200 000 км, тормозные колодки — около 100 000 км. Поскольку автомобиль довольно простой в плане электронной начинки, то и ломаться там особенно нечему.

3. Соотношение цена/качество

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Сегодня Duster единственный полноприводный кроссовер в России, который можно купить всего за 1,5 млн руб., причем в достойной комплектации (с легкосплавными колесами, рейлингами, противотуманными фарами, добротной отделкой салона).

Владельцы Duster больше всего ценят машину именно за высокую проходимость при статусе семейного автомобиля и в целом за соотношение цены и качества при отсутствии аналогичных предложений в той же ценовой категории.

Судя по типичному портрету владельца, Duster идеальный выбор для мужчин старших возрастов.

4. Механика + полный привод

На сегодняшний день это самый доступный полноприводный кроссовер с механической коробкой передач. Продукция Лады и УАЗа с понижайкой и механическими блокировками не в счет. Это типичные внедорожники с соответствующим уровнем ездового комфорта и бонусами в виде воющей трансмиссии, вибронагруженностью и т.д.

Duster — концептуально иной автомобиль. На нем куда комфортнее в повседневной жизни и не боязно съезжать на бездорожье. Спасибо честному дорожному просвету в 20+ см. Отсутствие понижайки при этом частично компенсирует короткая первая передача МКП.

Интерьер нового Дастера — почти «аркановский». Но между дефлекторами сделали удобную полочку. Однозонный климат-контроль внешне аналогичен «аркановскому», но работает лучше — в автоматическом режиме его не бросает то в жар, то в холод. Трансмиссия управляется шайбой. Межосевую муфту можно заблокировать. Есть ассистент спуска с горы.

5. Для наших зим

Материалы по теме Renault Duster с вариатором: проверили его бездорожьем

Последняя версия Duster в качестве одной из главных «фишек» продвигает адаптацию к суровым условиям российских дорог. Прежде всего, по части зимних опций.

Производитель уверяет, что двигателям гарантирован надежный запуск при температурах вплоть до —30°C. В топовых комплектациях бензиновый Duster по умолчанию оснащен обогревом форсунок омывателя, лобового стекла и руля. Само собой, есть и подогрев передних сидений. В средней комплектации за такой пакет теплых опций (в прайсе он обозначен как зимний) придется доплатить 15 000 рублей. Опционально доступен и подогрев задних сидений, и штатный дистанционный пуск двигателя Renault Start. Для бюджетного автомобиля — отличный набор.

***

Разумеется, у кроссовера есть и свои недостатки (смотрите посвященный им материал), но, как уже было сказано, по такой цене трудно найти аналогичный автомобиль с хотя бы отдаленно похожим набором характеристик.

Подробнее о выборе новых внедорожников по цене до 1,5 млн руб. читайте здесь.

На автомобиле появились очаги коррозии? Приезжайте к нам за Цинкором — проверенное и эффективное средство!

Секрет в борьбе с бездорожьем от наших дедов: лучшей альтернативы цепям на колеса и браслетам противоскольжения пока не придумали!

«За рулем» теперь есть и в TikTok . Номинант Гран-при «За рулем» К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Renault Duster — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе! Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.



Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.