Kia Picanto II (2011-2017): неожиданно живучая

С виду несерьезная машина вымершего у нас класса А не застаивается на вторичке.

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Выпускали в Корее. Трехдверная версия хэтчбека встречается редко. Платформа унаследована у Picanto первого поколения и значимых инженерных перемен немного.

При рестайлинге (2015 г. ) машина получила более современную оптику и медиасистему. Стали возможны колеса R14 (штатные — R13). Остальные изменения чисто декоративные.

Kia Picanto II

Достоинства

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Неожиданно живучие моторы.

Неплохая коррозионная стойкость.

Хорошая эргономика, богатое оснащение.

Высокая маневренность.

Низкий налог.

Недостатки

ЛКП и кузовное железо тонкие и мягкие.

Салон просторен только спереди, багажник символический.

Просвет при загрузке составляет около 135 мм.

Все неровности слышны в салоне.

Даже по фото ясно, что пристроить коленки непросто, а усесться втроем — определенная проблема, хотя подголовников три.

Моторы

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Базовый 1.0 (69 л.с.) — трехцилиндровый, но и 1.25 (85 л.с.) с нормальным числом цилиндров также шумный и досаждает вибрациями. Заявленный заводом ресурс 200 тысяч км считают заниженным — оба агрегата способны на 300–350 тысяч. Но боятся перегревов и требуют регулярного ухода, в том числе промывки радиаторов и чистки топливной системы. А указателя температуры двигателя нет. Зато есть гидрокомпенсаторы.

Оба мотора — с цепным приводом ГРМ. Жалобы на низкий ресурс цепи были, но в большинстве они служат 200 тысяч км. Обоим двигателям предписан АИ‑95, и 92‑й действительно лучше не лить, тем более в немолодые машины.

С возрастом неизбежны различные течи, кои обычно стартуют после 100 тысяч км. Возможны пробои высоковольтных проводов. Каких-либо тяжелых болезней не выявлено, а случаи задиров на 1.25 связаны с небрежной эксплуатацией. Зимой двигатели все-таки лучше прогревать, хотя бы пару минут. И замена масла — строго по заводскому расписанию.

Коробки передач

Двигатель 1.0 сочетается только с механикой M5EF2. Она плохо переносит буксование, на некоторых экземплярах подшипники начинали гудеть при 100–120 тысячах км, также может заклинить дифференциал. Ресурс, тем не менее, уходит за 200 тысяч.

Две трети машин на вторичке — 1.25 с четырехступенчатым гидроавтоматом A4CF0. У него огромный запас прочности по «железу», но капризная электрика. Не очень живучи проводка соленоидов, датчики частоты вращения валов и температуры, что в итоге приводит к подгоранию масла и ремонту гидротрансформатора. Соленоиды сами по себе служат 5–8 лет, но замена их сравнительно недорога. Грязное масло быстро убивает фрикционы. Несмотря на всё это, сервисмены относят коробку к числу неубиваемых.

Эксплуатационные болячки

Подвеска жесткая и короткоходная, но особых забот не доставляет. Стойки и втулки стабилизатора могут сдаться к 40–50 тысячам км, сайлент-блоки и шаровые выдерживают 80–100 тысяч. К этому же рубежу нередко теряют свойства амортизаторы — чаще задние.

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Недостаточен ресурс опор двигателя и коробки передач.

Быстро изнашиваются тормозные колодки и диски.

Крохотные аккумуляторы зимой при долгих простоях разряжаются, что вызывает проблемы с пуском.

На вторичке много машин 7–10 лет с пробегами 30–50 тысяч км: они жили в режиме коротких поездок по городу, что неизбежно отразится на состоянии основных агрегатов, которые не успевали прогреться до рабочих температур.

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