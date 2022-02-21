Новый VW Caddy против старого - тест-сравнение

Сравнили цены
Caddy никогда не был дешевым. В 2013‑м за 1,3 млн рублей можно было купить хорошо оснащенный Volkswagen Tiguan. Но для редакционных нужд была нужна максимально вместительная машина, и за ту же сумму мы выбрали Caddy Maxi. Места — как в грузовом вагоне! Даже при трехрядной компоновке салона сохраняется огромный багажник. Комплектацию взяли без особых изысков, зато по части агрегатов скромничать не стали: двухлитровый дизель мощностью 110 сил и полный привод.
Сейчас Caddy Maxi близкого возраста на вторичке тянет на те же 1,3 млн. Однако с полным приводом всплывают редкие машины, и стоят они от 1,5 млн.
Новый Caddy — тоже ровня Тигуану по цене. Самые доступные пассажирские версии — 2,3–2,4 млн рублей. А тестовый Maxi с опциями — это почти 3,4 млн. За эти деньги можно взять 220‑сильный Tiguan, и еще сдача останется!
Сравнили агрегаты
Caddy подорожал не только в абсолютных цифрах, но и в относительных. Для России на него ставят исключительно бензиновый атмосферник 1.6 мощностью 110 сил с передним приводом и 6‑ступенчатой механикой. Будь в ассортименте дизель и полный привод, как на нашей машине, это было бы ещё плюс тысяч двести к цене.
Мотор серии EA211 — надежный. По российским дорогам бегают десятки тысяч Фольксвагенов и Шкод с ним. Но буквально нутром чувствуешь, как тяжело двигателю. На городских скоростях еще ничего, хотя иной раз в потоке со светофора удержаться трудно. А после 90 км/ч — полная пустота. Шестая передача воспринимается как издевка: на ней даже в самый мизерный подъем машина не способна удержать скорость.
Из-за необходимости держать обороты повыше (а также в силу большой лобовой площади) на трассе не добиться той экономичности, которую демонстрируют с этим мотором легковушки. Caddy по пробкам вылезет за 10 л/100 км, а на скоростной трассе получается 8 л/100 км.
Дизель нашего старого Caddy на шоссе можно уговорить на 4 л/100 км! В городском цикле он редко выходит за 8 л/100 км. Тянет мотор отменно и только под максимальной нагрузкой скисает. Скептики, которые есть и в нашей редакции, удивляются, что дизель столько отработал вообще без каких-либо вмешательств. И чем больше становится пробег, тем чаще они говорят, мол, теперь-то точно недолго осталось до вложений. Пока их прогнозы не сбываются.
Полный привод на Caddy нужен только для уверенности на скользком асфальте. Невеликий клиренс не дает возможности что-то показать вне цивильных дорог. У нашего «максика» под защитой двигателя 155 мм, у нового я намерил почти на 10 мм больше.
Механические коробки работают одинаково четко. Причем даже на редакционной машине с пробегом. А вот педаль сцепления на дизеле заметно тяжелее, и орудовать ею требуется с гораздо большей точностью. Бензиновый Caddy заглушить при небрежном старте, кажется, невозможно.
Сравнили оснащение
В «базу» включены сдвижные двери с обеих сторон, обогрев передних сидений, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя, двухзонный «климат», круиз-контроль, медиасистема с дисплеем диагональю 8,3 дюйма, парктроник, шесть подушек безопасности и даже автоматическое включение дальнего света. Столь неплохой набор радует, потому что от стоимости любых опций становится не по себе.
2013
Увеличить на два дюйма диагональ медиаэкрана стоит 100 тысяч рублей, цифровая приборка потянет на 50 тысяч, 18‑дюймовые диски вместо штатных на 16 дюймов — 120–130 тысяч. Электродоводчики для боковых сдвижных и пятой двери стоят по 15 тысяч. Не электропривод, а всего лишь доводчик, который «дожимает» створку, если вы ее захлопнули на один щелчок.
А как вам цвет металлик за 61 тысячу? Накладка на задний бампер от царапин стоит больше 16 тысяч рублей. Из полезного порекомендую сиденья ErgoComfort (до 30 тысяч за пару) с регулировкой длины подушки и поясничного упора в двух плоскостях.
2021
Самая странная опция: за 22 тысячи рублей вам заменят ковровое покрытие пола на резиновое — не наоборот! Практичности не добавляет: на горизонтальных поверхностях резина рифленая, и вычистить грязь с нее практически невозможно. А ковер элементарно приводится в порядок щеткой и пылесосом.
Сравнили обогревы
Ровно год назад я тестировал грузовой Peugeot Partner с дизелем. И в небольшой мороз (около —10 °C) конкретно в нем замерз: дизель остывает на холостых.
На редакционном Caddy в спасение пассажирам отряжен дополнительный подогреватель Webasto. Он самый простой: дистанционно и заранее его запустить нельзя. Он включается автоматически после пуска двигателя и догревает антифриз, чтобы печка могла выполнять свои функции. Пока Webasto работает — всё отлично. Если захандрит зимой, придется ставить машину на прикол. Без него шансов протопить салон огромного Maxi — ноль.
2013
Бензиновый атмосферник — этот не остынет. Проверка ему выдалась уже на следующее утро, когда дачный термометр показал —18 °C. Десять минут на холостых, и в путь. Мотор не подвел, вышел на рабочую температуру быстро. Но вот в салоне стало тепло только минут через 35–40 равномерного движения по трассе. Такое ощущение, что печку переставили с Polo без адаптации к объему салона.
2021
В тестовом Maxi стоит панорамная крыша. Бесполезная трата почти 70 тысяч рублей. В мороз от нее только лишний холод, а летом глупо иметь такую без открывающегося люка. Но главное, что она лишает потолок разводки дефлекторов подачи воздуха до второго ряда сидений. В большом салоне Caddy это нужная вещь.