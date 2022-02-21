Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — журнал За рулем

Новый VW Caddy против старого - тест-сравнение

Свой «каблук» третьего поколения Volkswagen выпускал с двумя промежуточными рестайлингами почти 20 лет - с 2003 по 2020 год. Такая машина уже восемь лет исправно трудится в парке «За рулем» и намотала больше 183 тысяч км. Ее-то мы и взяли для сравнения с новым Caddy в аналогичном длиннобазном исполнении Maxi.

Сравнили цены

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Caddy никогда не был дешевым. В 2013‑м за 1,3 млн рублей можно было купить хорошо оснащенный Volkswagen Tiguan. Но для редакционных нужд была нужна максимально вместительная машина, и за ту же сумму мы выбрали Caddy Maxi. Места — как в грузовом вагоне! Даже при трехрядной компоновке салона сохраняется огромный багажник. Комплектацию взяли без особых изысков, зато по части агрегатов скромничать не стали: двухлитровый дизель мощностью 110 сил и полный привод.

Сейчас Caddy Maxi близкого возраста на вторичке тянет на те же 1,3 млн. Однако с полным приводом всплывают редкие машины, и стоят они от 1,5 млн.

Новый Caddy — тоже ровня Тигуану по цене. Самые доступные пассажирские версии — 2,3–2,4 млн рублей. А тестовый Maxi с опциями — это почти 3,4 млн. За эти деньги можно взять 220‑сильный Tiguan, и еще сдача останется!

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Caddy подорожал не только в абсолютных цифрах, но и в относительных. Для России на него ставят исключительно бензиновый атмосферник 1.6 мощностью 110 сил с передним приводом и 6‑ступенчатой механикой. Будь в ассортименте дизель и полный привод, как на нашей машине, это было бы ещё плюс тысяч ­двести к цене.

Мотор серии EA211 — надежный. По российским дорогам бегают десятки тысяч Фольксвагенов и Шкод с ним. Но буквально нутром чувствуешь, как тяжело двигателю. На городских скоростях еще ничего, хотя иной раз в потоке со светофора удержаться трудно. А после 90 км/ч — полная пустота. Шестая передача воспринимается как издевка: на ней даже в самый мизерный подъем машина не способна удержать скорость.

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Из-за необходимости держать обороты повыше (а также в силу большой лобовой площади) на трассе не добиться той экономичности, которую демонстрируют с этим мотором легковушки. Caddy по пробкам вылезет за 10 л/100 км, а на скоростной трассе получается 8 л/100 км.

Дизель нашего старого Caddy на шоссе можно уговорить на 4 л/100 км! В городском цикле он редко выходит за 8 л/100 км. Тянет мотор отменно и только под максимальной нагрузкой скисает. Скептики, которые есть и в нашей редакции, удивляются, что дизель столько отработал вообще без каких-либо вмешательств. И чем больше становится пробег, тем чаще они говорят, мол, теперь-то точно недолго осталось до вложений. Пока их прогнозы не сбываются.

Новый VW Caddy против старого — тест-сравнениеДинамику дизельного Caddy 2.0 TDI не сравнить с чахлым бензиновым 1.6 MPI. Даже с учетом пробега этой машины под 200 тысяч км. Никаких неровностей подвеска не боится.
Динамику дизельного Caddy 2.0 TDI не сравнить с чахлым бензиновым 1.6 MPI. Даже с учетом пробега этой машины под 200 тысяч км. Никаких неровностей подвеска не боится.

Новый VW Caddy против старого — тест-сравнениеНа ходу Caddy неотличим от легковушки. Стоявшие на тестовой машине 18‑дюймовые колеса делают ход заметно жестче. Но их, дорогущие, никто и не станет брать. А на «шестнадцатых» всё отлично: «лежачих» можно проскакивать ходом.
На ходу Caddy неотличим от легковушки. Стоявшие на тестовой машине 18‑дюймовые колеса делают ход заметно жестче. Но их, дорогущие, никто и не станет брать. А на «шестнадцатых» всё отлично: «лежачих» можно проскакивать ходом.

Новый VW Caddy против старого — тест-сравнениеВсё просто, даже крышки на двигателе нет. Аккумулятор укрыт термочехлом.
Всё просто, даже крышки на двигателе нет. Аккумулятор укрыт термочехлом.

Новый VW Caddy против старого — тест-сравнениеЕсли снять декоративную крышку, мотор 1.6 покажется очень маленьким для моторного отсека. А вот аккумулятор здоровый, с прицелом на большое количество оборудования.
Если снять декоративную крышку, мотор 1.6 покажется очень маленьким для моторного отсека. А вот аккумулятор здоровый, с прицелом на большое количество оборудования.

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Полный привод на Caddy нужен только для уверенности на скользком асфальте. Невеликий клиренс не дает возможности что-то показать вне цивильных дорог. У нашего «максика» под защитой двигателя 155 мм, у нового я намерил почти на 10 мм больше.

Механические коробки работают одинаково четко. Причем даже на редакционной машине с пробегом. А вот педаль сцепления на дизеле заметно тяжелее, и орудовать ею требуется с гораздо большей точностью. Бензиновый Caddy заглушить при небрежном старте, кажется, невозможно.

Сравнили оснащение

В «базу» включены сдвижные двери с обеих сторон, обогрев передних сидений, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя, двухзонный «климат», круиз-контроль, медиасистема с дисплеем диагональю 8,3 дюйма, парктроник, шесть подушек безопасности и даже автоматическое включение дальнего света. Столь неплохой набор радует, потому что от стоимости любых опций становится не по себе.

2013

Новый VW Caddy против старого — тест-сравнениеИнструментарий образцовый, и на монохромный дисплей грех жаловаться.
Инструментарий образцовый, и на монохромный дисплей грех жаловаться.

Новый VW Caddy против старого — тест-сравнениеПульт управления светом не метит на дизайнерскую премию, зато достоин памятника за эргономику.
Пульт управления светом не метит на дизайнерскую премию, зато достоин памятника за эргономику.

Новый VW Caddy против старого — тест-сравнениеПанель без изысков, зато к эргономике не придраться: всё оказывается под рукой само собой.
Панель без изысков, зато к эргономике не придраться: всё оказывается под рукой само собой.

Увеличить на два дюйма диагональ медиаэкрана стоит 100 тысяч рублей, цифровая приборка потянет на 50 тысяч, 18‑дюймовые диски вместо штатных на 16 дюймов — 120–130 тысяч. Электродоводчики для боковых сдвижных и пятой двери стоят по 15 тысяч. Не электропривод, а всего лишь доводчик, который «дожимает» створку, если вы ее захлопнули на один щелчок.

А как вам цвет металлик за 61 тысячу? Накладка на задний бампер от царапин стоит больше 16 тысяч рублей. Из полезного порекомендую сиденья ErgoComfort (до 30 тысяч за пару) с регулировкой длины подушки и поясничного упора в двух плоскостях.

2021

Новый VW Caddy против старого — тест-сравнениеВокруг водителя и правого пассажира всё оформлено ультрасовременно. Много места для мелких вещей. Базовая эргономика — на пять с плюсом.
Вокруг водителя и правого пассажира всё оформлено ультрасовременно. Много места для мелких вещей. Базовая эргономика — на пять с плюсом.

Новый VW Caddy против старого — тест-сравнениеНа цифровую панель можно вывести, например, карту навигации во весь экран. Но и аналоговые приборы начальных версий очень хороши.
На цифровую панель можно вывести, например, карту навигации во весь экран. Но и аналоговые приборы начальных версий очень хороши.

Самая странная опция: за 22 тысячи рублей вам заменят ковровое покрытие пола на резиновое — не наоборот! Практичности не добавляет: на горизонтальных поверхностях резина рифленая, и вычистить грязь с нее практически невозможно. А ковер элементарно приводится в порядок щеткой и пылесосом.

Сравнили обогревы

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Ровно год назад я тестировал грузовой Peugeot Partner с дизелем. И в небольшой мороз (около —10 °C) конкретно в нем замерз: дизель остывает на холостых.

На редакционном Caddy в спасение пассажирам отряжен дополнительный подогреватель Webasto. Он самый простой: дистанционно и заранее его запустить нельзя. Он включается автоматически после пуска двигателя и догревает антифриз, чтобы печка могла выполнять свои функции. Пока Webasto работает — всё отлично. Если захандрит зимой, придется ставить машину на прикол. Без него шансов протопить салон огромного Maxi — ноль.

2013

Новый VW Caddy против старого — тест-сравнениеСзади есть небольшой запас места по коленям. Ширины салона троим взрослым достаточно — спасибо плоским дверям. Из удобств есть подстаканник и розетка на 12 В. Новый Caddy отвечает столиками, двумя портами USB-C и розеткой на 220 В, но сиденье и в нем без обогрева.
Сзади есть небольшой запас места по коленям. Ширины салона троим взрослым достаточно — спасибо плоским дверям. Из удобств есть подстаканник и розетка на 12 В. Новый Caddy отвечает столиками, двумя портами USB-C и розеткой на 220 В, но сиденье и в нем без обогрева.

Новый VW Caddy против старого — тест-сравнениеОбъему полки над лобовым стеклом позавидует багажник микролитражки. На новом Caddy она не столь вместительная.
Объему полки над лобовым стеклом позавидует багажник микролитражки. На новом Caddy она не столь вместительная.

Новый VW Caddy против старого — тест-сравнениеНа третьем ряду в новой машине сидеть чуть менее удобно.
На третьем ряду в новой машине сидеть чуть менее удобно.

Новый VW Caddy против старого — тест-сравнениеОгромный багажник за годы эксплуатации огорчил лишь легко царапающимся пластиком боковин.
Огромный багажник за годы эксплуатации огорчил лишь легко царапающимся пластиком боковин.

Бензиновый атмосферник — этот не остынет. Проверка ему выдалась уже на следующее утро, когда дачный термометр показал —18 °C. Десять минут на холостых, и в путь. Мотор не подвел, вышел на рабочую температуру быстро. Но вот в салоне стало тепло только минут через 35–40 равномерного движения по трассе. Такое ощущение, что печку переставили с Polo без адаптации к объему салона.

2021

Новый VW Caddy против старого — тест-сравнениеCaddy Maxi стал на 25 мм короче и на 36 мм меньше по колесной базе. Поэтому сзади чуть теснее, чем в старой машине. Утешиться можно шириной дверного проема. У предшественника было 710 мм, у новичка стало 850 мм. Дверь больше не заходит на крышу. Значит, при открывании будет падать меньше снега, снижается риск примерзания.
Caddy Maxi стал на 25 мм короче и на 36 мм меньше по колесной базе. Поэтому сзади чуть теснее, чем в старой машине. Утешиться можно шириной дверного проема. У предшественника было 710 мм, у новичка стало 850 мм. Дверь больше не заходит на крышу. Значит, при открывании будет падать меньше снега, снижается риск примерзания.

Новый VW Caddy против старого — тест-сравнениеПанорамная крыша лишает полки над лобовым стеклом и воздуховодов для второго ряда.
Панорамная крыша лишает полки над лобовым стеклом и воздуховодов для второго ряда.

Новый VW Caddy против старого — тест-сравнениеВ третьем ряду усядутся двое взрослых. Но им не позавидуешь при слабых печке и кондиционере и отсутствии форточек.
В третьем ряду усядутся двое взрослых. Но им не позавидуешь при слабых печке и кондиционере и отсутствии форточек.

Новый VW Caddy против старого — тест-сравнениеСиденья третьего ряда раздельные: это удобнее, чем единый диван. Отличная придумка — два ярких плафона в пятой двери. В темноте они заливают светом всё пространство вокруг, облегчая погрузку.
Сиденья третьего ряда раздельные: это удобнее, чем единый диван. Отличная придумка — два ярких плафона в пятой двери. В темноте они заливают светом всё пространство вокруг, облегчая погрузку.

В тестовом Maxi стоит панорамная крыша. Бесполезная трата почти 70 тысяч рублей. В мороз от нее только лишний холод, а летом глупо иметь такую без открывающегося люка. Но главное, что она лишает потолок разводки дефлекторов подачи воздуха до второго ряда сидений. В большом салоне Caddy это нужная вещь.

Продолжение — на следующей странице.

Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение

Свой «каблук» третьего поколения Volkswagen выпускал с двумя промежуточными рестайлингами почти 20 лет — с 2003 по 2020 год. Такая машина уже восемь лет исправно трудится в парке «За рулем» и намотала больше 183 тысяч км. Ее-то мы и взяли для сравнения с новым Caddy в аналогичном длиннобазном исполнении Maxi.

Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314149Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314135Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314158Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314144Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314151Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314160Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314150Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314137Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314138Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314170Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314159Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314157Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314173Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314171Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314145Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314143Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314172Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314168Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314161Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314162Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314163Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314164Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314148Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314146Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314167Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314134Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1315478Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314165Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение — фото 1314166Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение
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Отзывы о Volkswagen Caddy (2)

Volkswagen 2008 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Хорошие сидения. Великолепный мотор 1,6 BSE. Надежен.

Недостатки:

ЛКП. Слабая МКПП. Дорогие запчасти.

Комментарий:

Машина с ПТС 2008 года куплена летом 2009. Машина служебная. Комплектация — "барабан с кондиционером": электрозеркала с обогревом, передние электростеклоподъемники, АБС, антипробуксовочная система, задняя сдвижная дверь только с одной стороны, салон сзади обшит ДВП. Особых нареканий нет...

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