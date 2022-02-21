Новый VW Caddy против старого - тест-сравнение

Свой «каблук» третьего поколения Volkswagen выпускал с двумя промежуточными рестайлингами почти 20 лет - с 2003 по 2020 год. Такая машина уже восемь лет исправно трудится в парке «За рулем» и намотала больше 183 тысяч км. Ее-то мы и взяли для сравнения с новым Caddy в аналогичном длиннобазном исполнении Maxi.

Сравнили цены

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Caddy никогда не был дешевым. В 2013‑м за 1,3 млн рублей можно было купить хорошо оснащенный Volkswagen Tiguan. Но для редакционных нужд была нужна максимально вместительная машина, и за ту же сумму мы выбрали Caddy Maxi. Места — как в грузовом вагоне! Даже при трехрядной компоновке салона сохраняется огромный багажник. Комплектацию взяли без особых изысков, зато по части агрегатов скромничать не стали: двухлитровый дизель мощностью 110 сил и полный привод.

Сейчас Caddy Maxi близкого возраста на вторичке тянет на те же 1,3 млн. Однако с полным приводом всплывают редкие машины, и стоят они от 1,5 млн.

Новый Caddy — тоже ровня Тигуану по цене. Самые доступные пассажирские версии — 2,3–2,4 млн рублей. А тестовый Maxi с опциями — это почти 3,4 млн. За эти деньги можно взять 220‑сильный Tiguan, и еще сдача останется!

Сравнили агрегаты

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Caddy подорожал не только в абсолютных цифрах, но и в относительных. Для России на него ставят исключительно бензиновый атмосферник 1.6 мощностью 110 сил с передним приводом и 6‑ступенчатой механикой. Будь в ассортименте дизель и полный привод, как на нашей машине, это было бы ещё плюс тысяч ­двести к цене.

Мотор серии EA211 — надежный. По российским дорогам бегают десятки тысяч Фольксвагенов и Шкод с ним. Но буквально нутром чувствуешь, как тяжело двигателю. На городских скоростях еще ничего, хотя иной раз в потоке со светофора удержаться трудно. А после 90 км/ч — полная пустота. Шестая передача воспринимается как издевка: на ней даже в самый мизерный подъем машина не способна удержать скорость.

Из-за необходимости держать обороты повыше (а также в силу большой лобовой площади) на трассе не добиться той экономичности, которую демонстрируют с этим мотором легковушки. Caddy по пробкам вылезет за 10 л/100 км, а на скоростной трассе получается 8 л/100 км.

Дизель нашего старого Caddy на шоссе можно уговорить на 4 л/100 км! В городском цикле он редко выходит за 8 л/100 км. Тянет мотор отменно и только под максимальной нагрузкой скисает. Скептики, которые есть и в нашей редакции, удивляются, что дизель столько отработал вообще без каких-либо вмешательств. И чем больше становится пробег, тем чаще они говорят, мол, теперь-то точно недолго осталось до вложений. Пока их прогнозы не сбываются.

Динамику дизельного Caddy 2.0 TDI не сравнить с чахлым бензиновым 1.6 MPI. Даже с учетом пробега этой машины под 200 тысяч км. Никаких неровностей подвеска не боится. На ходу Caddy неотличим от легковушки. Стоявшие на тестовой машине 18‑дюймовые колеса делают ход заметно жестче. Но их, дорогущие, никто и не станет брать. А на «шестнадцатых» всё отлично: «лежачих» можно проскакивать ходом.

Всё просто, даже крышки на двигателе нет. Аккумулятор укрыт термочехлом. Если снять декоративную крышку, мотор 1.6 покажется очень маленьким для моторного отсека. А вот аккумулятор здоровый, с прицелом на большое количество оборудования.

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Полный привод на Caddy нужен только для уверенности на скользком асфальте. Невеликий клиренс не дает возможности что-то показать вне цивильных дорог. У нашего «максика» под защитой двигателя 155 мм, у нового я намерил почти на 10 мм больше.

Механические коробки работают одинаково четко. Причем даже на редакционной машине с пробегом. А вот педаль сцепления на дизеле заметно тяжелее, и орудовать ею требуется с гораздо большей точностью. Бензиновый Caddy заглушить при небрежном старте, кажется, невозможно.

Сравнили оснащение

В «базу» включены сдвижные двери с обеих сторон, обогрев передних сидений, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя, двухзонный «климат», круиз-контроль, медиасистема с дисплеем диагональю 8,3 дюйма, парктроник, шесть подушек безопасности и даже автоматическое включение дальнего света. Столь неплохой набор радует, потому что от стоимости любых опций становится не по себе.

2013

Инструментарий образцовый, и на монохромный дисплей грех жаловаться. Пульт управления светом не метит на дизайнерскую премию, зато достоин памятника за эргономику.

Панель без изысков, зато к эргономике не придраться: всё оказывается под рукой само собой.

Увеличить на два дюйма диагональ медиаэкрана стоит 100 тысяч рублей, цифровая приборка потянет на 50 тысяч, 18‑дюймовые диски вместо штатных на 16 дюймов — 120–130 тысяч. Электродоводчики для боковых сдвижных и пятой двери стоят по 15 тысяч. Не электропривод, а всего лишь доводчик, который «дожимает» створку, если вы ее захлопнули на один щелчок.

А как вам цвет металлик за 61 тысячу? Накладка на задний бампер от царапин стоит больше 16 тысяч рублей. Из полезного порекомендую сиденья ErgoComfort (до 30 тысяч за пару) с регулировкой длины подушки и поясничного упора в двух плоскостях.

2021

Вокруг водителя и правого пассажира всё оформлено ультрасовременно. Много места для мелких вещей. Базовая эргономика — на пять с плюсом. На цифровую панель можно вывести, например, карту навигации во весь экран. Но и аналоговые приборы начальных версий очень хороши.

Самая странная опция: за 22 тысячи рублей вам заменят ковровое покрытие пола на резиновое — не наоборот! Практичности не добавляет: на горизонтальных поверхностях резина рифленая, и вычистить грязь с нее практически невозможно. А ковер элементарно приводится в порядок щеткой и пылесосом.

Сравнили обогревы

Ровно год назад я тестировал грузовой Peugeot Partner с дизелем. И в небольшой мороз (около —10 °C) конкретно в нем замерз: дизель остывает на холостых.

На редакционном Caddy в спасение пассажирам отряжен дополнительный подогреватель Webasto. Он самый простой: дистанционно и заранее его запустить нельзя. Он включается автоматически после пуска двигателя и догревает антифриз, чтобы печка могла выполнять свои функции. Пока Webasto работает — всё отлично. Если захандрит зимой, придется ставить машину на прикол. Без него шансов протопить салон огромного Maxi — ноль.

2013

Сзади есть небольшой запас места по коленям. Ширины салона троим взрослым достаточно — спасибо плоским дверям. Из удобств есть подстаканник и розетка на 12 В. Новый Caddy отвечает столиками, двумя портами USB-C и розеткой на 220 В, но сиденье и в нем без обогрева.

Объему полки над лобовым стеклом позавидует багажник микролитражки. На новом Caddy она не столь вместительная. На третьем ряду в новой машине сидеть чуть менее удобно.

Огромный багажник за годы эксплуатации огорчил лишь легко царапающимся пластиком боковин.

Бензиновый атмосферник — этот не остынет. Проверка ему выдалась уже на следующее утро, когда дачный термометр показал —18 °C. Десять минут на холостых, и в путь. Мотор не подвел, вышел на рабочую температуру быстро. Но вот в салоне стало тепло только минут через 35–40 равномерного движения по трассе. Такое ощущение, что печку переставили с Polo без адаптации к объему салона.

2021

Caddy Maxi стал на 25 мм короче и на 36 мм меньше по колесной базе. Поэтому сзади чуть теснее, чем в старой машине. Утешиться можно шириной дверного проема. У предшественника было 710 мм, у новичка стало 850 мм. Дверь больше не заходит на крышу. Значит, при открывании будет падать меньше снега, снижается риск примерзания.

Панорамная крыша лишает полки над лобовым стеклом и воздуховодов для второго ряда. В третьем ряду усядутся двое взрослых. Но им не позавидуешь при слабых печке и кондиционере и отсутствии форточек.

Сиденья третьего ряда раздельные: это удобнее, чем единый диван. Отличная придумка — два ярких плафона в пятой двери. В темноте они заливают светом всё пространство вокруг, облегчая погрузку.

В тестовом Maxi стоит панорамная крыша. Бесполезная трата почти 70 тысяч рублей. В мороз от нее только лишний холод, а летом глупо иметь такую без открывающегося люка. Но главное, что она лишает потолок разводки дефлекторов подачи воздуха до второго ряда сидений. В большом салоне Caddy это нужная вещь.

Продолжение — на следующей странице.