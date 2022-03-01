За ответ на задачу № 165 «Разновес» из декабрьского выпуска «За рулем» за 2021 год Виктор Раков из Москвы получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования. А теперь — новое задание!

ЗАДАЧА № 168

Согреть рядового дворника

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На форуме владельцев кроссоверов Nissan X‑ Trail второго поколения (T31) Николай поделился с одноклубниками: «Все знают, что дворники на нашей машине паркуются очень низко, а воздух из отопителя греет стекло выше на несколько сантиметров. Сделать, чтобы щетки стояли повыше и не обмерзали, многие предлагают — но там надо резать и сваривать. А я себе простейшим способом конструкцию доработал, да так, что можно на лето или, если не понравится, навсегда всё назад вернуть. Кстати, решение пригодно и для многих других автомобилей».

Расскажите, как можно изменить работу дворников.

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 апреля 2022 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса знатоков из декабрьского выпуска журнала «За рулем».

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Читателям предстояло вспомнить отечественные автомобили с несимметричной компоновкой силового агрегата и рассказать о проблемах, связанных с развесовкой. Интересных писем пришло много, но наиболее полно обо всех нюансах рассказал победитель конкурса.

Конструкторы авиационной и космической техники уделяют особое внимание правильной развесовке своих изделий. Ошибки могут осложнить управление летательным аппаратом, увеличить расход топлива, потребовать введения компенсирующих грузов, «съедающих» часть полезной нагрузки.

В автомобилестроении негативный эффект от неудачного распределения веса не столь критичен, однако оно тоже влияет на управляемость. Даже с точки зрения продаж, покупатели скорее предпочтут автомобиль, ровно стоящий на всех четырех колесах, нежели припавший на одну сторону. Вот и манипулируют автопроизводители узлами и агрегатами, добиваясь оптимального распределения масс по длине и ширине машины. Вспомнить хотя бы перенос аккумулятора в багажник или даже размещение коробки передач у задней оси. Или, например, у Жигулей: запасное колесо и домкрат слева в багажнике по своему общему весу примерно соответствовали заполненному наполовину 39‑литровому топливному баку в правом крыле.

Корпус коробки передач Москвича-2141. Первичный вал смещен, зато фланцы приводов симметричны относительно продольной оси. Полуоси ИЖ‑2126.

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Традиционно двигатель размещался продольно по оси автомобиля, однако не всегда. Например, у Нивы из-за необходимости «уживаться» с редуктором переднего моста мотор смещен вправо. Сдвинуть редуктор ближе к колесу невозможно, поскольку в этом случае вал привода переднего левого колеса окажется слишком коротким, а углы работы его шарниров — недопустимо большими. Установка двигателя над редуктором заставила бы поднять его слишком высоко.

Вправо сдвинут и расположенный продольно двигатель на переднеприводном Москвиче‑2141. Это облегчило компоновку моторного отсека с радиатором, расположенным слева от двигателя. Первичный и вторичный валы коробки передач располагались в одной почти горизонтальной плоскости, что улучшало смазку. При этом приводы правого и левого колес были одинаковой длины.

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Другой отечественной машиной со смещенным вправо двигателем был ИЖ‑2126 Ода. Благодаря такому решению педальный узел удалось продвинуть дальше вперед, что увеличило длину салона. При этом и коробка передач, и линия карданного вала тоже были смещены вправо — задний мост пришлось сделать несимметричным, с более короткой правой полуосью.

Также из распространенной советской техники по компоновочным соображениям были смещены вправо двигатели автобусов ЗИС‑155, ЗИЛ‑158 и ЛиАЗ‑677: чтобы дать больше места водителю. «Несимметричными» были и заднемоторные автобусы, например, ЛиАЗ‑5256, со сдвинутым влево от оси силовым агрегатом.

Расположение двигателя по продольной оси машины лишь частично решает общую задачу обеспечения равной нагрузки на левые и правые колеса. Ведь и сам мотор не абсолютно симметричен, да и не один он под капотом. На заднеприводных ВАЗах суммарный вес рулевого механизма, педального узла, гидроцилиндров тормозов и сцепления, расположенных слева, примерно соответствует весу стартера, генератора и АКБ справа. На экспортном варианте с правым рулем все вышеперечисленные агрегаты оказывались справа. Поэтому для сохранения осанки автомобиля в переднюю подвеску справа ставили усиленную пружину, навитую из прутка большего диаметра.

На практике развесовка автомобиля по колесам меняется, как только в него кто-нибудь садится. Нельзя же требовать, чтобы в машине ездили исключительно попарно люди одинакового веса и занимали места строго симметрично относительно её продольной оси.

Виктора Ракова поздравляем с победой!