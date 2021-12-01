За ответ на задачу № 162 «Экономный бутерброд» Иван Першин из Москвы получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования. А теперь — новое задание!

ЗАДАЧА № 165

Разновес

— Вот нынешние переднеприводные машины, — брюзжал Михалыч во время обеденного перерыва. - Мотор с одного боку, коробка с другого. Весят агрегаты по-разному. Машина перекошена. То ли дело раньше было на отечественных машинах. Мотор стоял строго по центру.

— Ну, не все автомобили были такие, как ты говоришь, - отозвался Семеныч.

Помогите спорщикам разобраться в развесовке автомобилей и назовите распространенные модели, которые были скомпонованы по-другому.

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 января 2022 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

В задаче мы предлагали вспомнить, что такое «бутерброд», а также некогда популярные способы перевода двигателей на дешевый низкооктановый бензин . Многие читатели прислали коротенькие ответы с указанием одного-двух вариантов, и только победитель нашего конкурса рассказал обо всех способах.

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С появлением в СССР Жигулей и Москвичей с моторами, рассчитанными на высокооктановый (на то время) бензин АИ‑93, начались и попытки автомобилистов «повернуть прогресс вспять» и приспособить машину к работе на А‑76. Порой вынужденно — из-за отсутствия или перебоев с поставками АИ‑93. Кто-то пытался сэкономить, особенно если имел доступ к «бесплатному» топливу служебного автотранспорта. Дефорсированные версии автомобилей выпускались и серийно: Москвич‑21406 для сельской местности с поршнями меньшей высоты и такси ГАЗ‑24–01 с более высокой головкой блока цилиндров (ГБЦ).

Эскиз доработки поршня москвичевского двигателя 412Э под бензин А-76. Опытные мотористы освоили обработку поршней, не вынимая их из двигателя. В моторном отсеке, после снятия ГБЦ, на цилиндр сверху крепилась машинка, которая фигурными резцами при маленькой подаче «стригла» поршни. Привод — ручной. Дефорсировать можно во дворе.

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Владельцы Жигулей и Москвичей чаще всего снижали степень сжатия (отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания) установкой дополнительных прокладок под ГБЦ. Штатная в сжатом состоянии имеет толщину около 1 мм. Если положить две или три штатные прокладки, то степень сжатия упадет достаточно, но не удастся обеспечить отвод тепла от металлических окантовок отверстий. Прокладки будут перегреваться, вызывать калильное зажигание и быстро прогорят.

Поэтому между двумя обычными прокладками размещали металлическую (из алюминия или отожженной меди). Такой набор и получил в народе название «бутерброд». Доработка позволяла ездить наА‑76, не опасаясь детонации, но за счет снижения мощности и роста расхода топлива.

Еще объем камеры сгорания можно увеличить, сняв металл с днища поршня и головки цилиндра, однако это требует наличия инструментов и навыков. Использовались также футорки — втулки, которые устанавливали в свечное отверстие, а в них вкручивали свечу на некотором отдалении от цилиндра. Объем камеры сгорания увеличивался мало, а теплоотвод от свечи был недостаточен. Использование свечей с короткой резьбой тоже недостаточно снижало степень сжатия.

Чтобы дотянуть на А‑76 до «хорошей» АЗС, можно было ослабить и немного повернуть прерыватель-распределитель («трамблер») в направлении вращения ротора, «припозднив» зажигание. Но длительная эксплуатация в таком режиме грозила капремонтом двигателя. Для оптимизации момента зажигания использовали электронный октан-корректор. Водитель из салона вручную устанавливал задержку искрообразования, добиваясь исчезновения детонации. Однако постоянное применение корректора и бензина А‑76, кроме увеличения расхода топлива и падения мощности, приводило к росту тепловой нагрузки на выпускной коллектор и выпускные клапаны.

Привлекательной казалась идея борьбы с детонацией при использовании А‑76 за счет подачи во впускной трубопровод воды. Она испарялась и снижала температуру, что предотвращало детонацию. Способ появился на заре двигателестроения, он применялся на авиамоторах в сороковых годах прошлого века, затем на редких турбомоторах, но так и не стал массовым. Только некоторые автовладельцы пробовали его.

Альтернативой приспособлению машины к А‑76 выступал «тюнинг» самого бензина. Существуют химические вещества, которые повышают октановое число топлива — нафталин, тетраэтилсвинец, соединения бензола, железосодержащие присадки и другие. Относительно распространено было лишь применение нафталина, дающего много нагара в двигателе.