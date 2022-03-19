У его идеи два плюса и один минус.

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Если у вашего автомобиля полноразмерная запаска, можно сэкономить при сезонной переобувке. Для этого весной самостоятельно ставим летнюю запаску на место заднего зимнего колеса. Зимнее отправляем на лето в «запаску». Затем едем в шиномонтаж с тремя летними шинами, где их устанавливают вместо оставшихся трех зимних.

При наступлении холодов проделываем все действия аналогично весенним.

Плюсы данного варианта — в экономии денег при шиномонтаже (три вместо четырех) и в том, что запаска не залеживается, а при каждой смене колес переставляется.

Минус — в том, что в случае прокола на одной оси оказываются разные шины, а это не разрешается ПДД.

А. Черепанов, г. Челябинск

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