Вернее, подлетающий — речь шла о технике на воздушной подушке.

Проект 1934 года обозначался в документации как «Земноводный подлетающий танк». Речь шла о необычном танке на воздушной подушке. Два авиационных двигателя общей мощностью 1450 л. с. должны были поднимать машину на высоту 200–250 мм и разгонять ее до 120 км/ч.

На Московском авиационном заводе построили макет в масштабе 1:4, однако затем финансирование работ было остановлено. Скорее всего, военные не поддержали проект, а потому до постройки опытного образца дело так и не дошло.

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Фото: из архива автора