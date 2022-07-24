Забытый проект СССР — летающий танк — журнал За рулем

Забытый проект СССР — летающий танк

Вернее, подлетающий — речь шла о технике на воздушной подушке.

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Проект 1934 года обозначался в документации как «Земноводный подлетающий танк». Речь шла о необычном танке на воздушной подушке. Два авиационных двигателя общей мощностью 1450 л. с. должны были поднимать машину на высоту 200–250 мм и разгонять ее до 120 км/ч.

На Московском авиационном заводе построили макет в масштабе 1:4, однако затем финансирование работ было остановлено. Скорее всего, военные не поддержали проект, а потому до постройки опытного образца дело так и не дошло.

Забытый проект СССР — летающий танк

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что еще в 60-е годы на ГАЗе сконструировали вездеход, способный и летать, и плавать?

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Фото: из архива автора

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