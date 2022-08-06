Китайские авто уже не хуже европейских: да/нет?

В некоторых аспектах китайцы действительно сделали большой прорыв, отмечает эксперт «За рулем».

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них периодически отвечаем.

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— Можно ли сказать, что уровень китайских машин сравнялся с европейскими не только по внешности, но и по техническим составляющим — надежности, экономичности и так далее?

— По дизайну у китайцев действительно прорыв. А вот, например, с организацией водительского места даже у многих свежих моделей есть проблемы. Различия могут быть даже в рамках одного бренда.

Если к эргономике кроссовера Haval F7 больших претензий нет, то у младшей модели Jolion есть огрехи.

На мой взгляд, ближе всего к мировому уровню Geely Coolray и Tugella, а также внедорожник Haval H9. Удачными можно назвать и последние модели Chery.

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Надежность? Говорить о том, что китайские автомобили сравнялись по надежности с японскими, корейскими или европейскими, я не рискну.

Opel Zafira Life точно надежнее, экономичнее и проще в содержании, чем китайский минивэн GAC GN8 . По вместимости и грузоподъемности «немец» кладет «китайца» на лопатки.

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